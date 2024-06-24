波兰总统杜达访华 同习近平谈和平与经贸关系

作为北约和欧盟成员国波兰的元首，杜达正在中国进行为期5天的访问。在俄乌战争尚无平息迹象的背景下，波中双方探讨实现和平的前景，同时希望加深经贸关系。

（德国之声中文网）周一（6月24日），中国国家主席习近平为到访的波兰总统杜达（ Andrzej Duda）举行了欢迎仪式，之后宾主双方在人民大会堂举行会谈。他们会谈的一个主轴是怎样在乌克兰实现和平。

杜达总统访华行程共为5天，除北京外，还有上海、大连两站。从华沙一方看，这次访问相当低调，不过，这是一个北约成员国的元首出访一个俄乌战争中表面中立、暗中支持莫斯科的国家。

杜达总统在上周五（6月21日）接受该国私人电台Radio Zet采访时表示，"我致力于维护与中国的友好关系。波兰一直与中国保持良好关系，我希望这种关系能够继续下去。"

采访中，记者问及中国在解决俄乌冲突中是否起着关键作用，杜达回答，"我认为在很大程度上是的。"

中国指责北约多次东扩激怒俄罗斯总统普京。俄乌战争爆发后，中国没有加入西方的制裁行列，继续扩大与俄罗斯的贸易关系。

波兰与乌克兰接壤。战争爆发后，波兰为高达百万计的乌克兰难民提供居所。在国际舞台上，华沙是批评俄罗斯发动侵略战争最严厉的声音。

讨论免签和扩大农产品出口

本次访华期间，杜达希望同习近平讨论为波兰人前往中国提供免签待遇。此外，寻求加深中沙两国的经贸往来，增加波兰对华出口的可能性，以平衡双边贸易关系。

根据波兰统计局公布的数据，去年波兰13.9%的进口来自中国，而波兰对中国的出口仅为这一数额的一小部分。

周六启程前，杜达在华沙机场对记者说，"我们希望中国市场能更为开放，尤其对我们的农产品。我们将签署几项协议。最重要的是我们正在进行的努力，特别希望中国市场对波兰家禽产品开放。"

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吉利考虑在波兰建厂

他说，将与习近平讨论增加中国在波兰的投资。上周，波兰国家资产部表示，政府已同中国的吉利汽车方面接触，讨论在波兰建立电动汽车生产线事宜，相关的评估正在进行当中。

他还谈及中国的"一带一路倡议"，希望促进同中国的经济合作，建立陆路交通线路，"既能将中国商品运往欧洲，也能将欧洲商品出口到中国"。

杜达说，"这条线路有两个基本部分。一条铁路经过乌克兰，另一条经过白俄罗斯。"通过乌克兰的运输受到战争干扰，"交货非常困难，有时甚至是不可能的，而经过白俄罗斯的线路由于明斯克当局在波兰边境的混合攻击也受到限制。"

（综合报道）

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