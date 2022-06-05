 波兰总统斥责德法领导人与普京通话：让暴行合法化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2022

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时政风云

波兰总统斥责德法领导人与普京通话：让暴行合法化

波兰总统杜达痛斥德国总理肖尔茨、法国总统马克龙与普京通话的举动，将其比作二战期间与希特勒保持联系。针对此前马克龙称西方不应该“羞辱”俄罗斯，杜达称，“有谁说过要给希特勒留面子吗？说过我们应尽量避免羞辱希特勒？”

波兰总统杜达在接受德国《图片报》采访时谈及德国武器输送、来自莫斯科的威胁以及他对德法领导人与普京通话的不解

波兰总统杜达在接受德国《图片报》采访时谈及德国武器输送、来自莫斯科的威胁以及他对德法领导人与普京通话的不解

（德国之声中文网）德国《图片报》本周四（6月9日）刊登了该报与波兰总统杜达（Andrzej Duda）的采访。其中，杜达对于德国总理肖尔茨、法国总统马克龙继续与俄罗斯总统普京通电话表示不满和“震惊”。这位波兰总统质疑：“这些会谈一无所获，他们实现了什么？”

在上周接受法国地方媒体采访时，马克龙表示，有必要与俄罗斯进行对话，西方不应该“羞辱”俄罗斯，以便保持外交途径解决冲突的可能。根据爱丽舍宫的说法，马克龙也利用通话敦促普京释放囚犯，据称其中包括平民。

马克龙的表态引起了国际关注，并招致不满。乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在上周六的一条推特中表示，“呼吁避免羞辱俄罗斯只能羞辱法国和其他做出这一呼吁的国家，因为是俄罗斯在羞辱自己”。

“有人说过要给希特勒留面子吗？”

“在第二次世界大战期间，有人和希特勒这样对话吗？”杜达在接受《图片报》采访时说。“有谁说过要给希特勒留面子吗？说过我们应该尽量避免羞辱希特勒？我没有听过这样的声音。”

这位波兰总统称，肖尔茨、马克龙与普京的对话“只是让一个应对俄罗斯军队在乌克兰犯下的罪行负责的人获得合法性”。

自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，已经有700万人背井离乡，数千人丧生。俄军也对平民犯下暴行。

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德国总理肖尔茨与法国总统马克宏周六与俄罗斯总统普京通话，呼吁普京与泽连斯基“直接谈判”，并要求俄方立即停火并撤出军队。普京则警告德法不要向乌克兰提供重型武器。

德国总理肖尔茨和法国总统马克龙周六（3月12日）同俄罗斯总统普京通话，爱丽舍宫称此次对话“十分艰难”。美国总统拜登当天批准向乌克兰再提供2亿美元军事援助。

乌克兰驻德大使在推特上发蜗牛照，并配文“为乌克兰准备的德国武器在路上了。”与此同时，乌克兰总统泽伦斯基表示，虽然乌方并不渴望与普京对话，但这是结束战争的必要手段。德国总理肖尔茨在讲话时则表示，俄罗斯发动的这场战争也是针对欧洲价值观的战争。

“德国经济界的一些人根本不关心乌克兰”

值得一提的是，数年以来，波兰与德国、法国之间的关系紧张不断，在乌克兰以外的难民接收、波兰国内司法改革等诸多问题上存在很大分歧，这也并非华沙第一次在对俄态度问题上批评柏林和巴黎的立场。

在这次采访中，杜达也在武器输送方面对德国表示不满，他强调乌克兰需要支持，表示波兰“已将其军队武器的大部分运送至乌克兰”，“我们交付了我们的坦克、装甲车”，而德国许诺给波兰用于“三方武器交换”的坦克至今还没有到。“据我所知，我们什么也没收到。”

杜达同时也指责德国经济界的一些人只顾着赚钱、做生意，“根本不关心乌克兰在发生什么、波兰在发生什么”。他说：“也许德国经济界不相信俄罗斯军队会再一次在柏林庆祝胜利、会再次部分占领德国，但是我们波兰人知道这是可能的。”

（图片报，路透社，德新社等）

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