波兰总理：欧洲进入“战前时代”

（德国之声中文网）波兰总理图斯克（Donald Tusk）发出警告指出，欧洲有着“真切存在”的冲突威胁，自二战以来，欧洲首次进入“战前时代”。周五（3月29日）图斯克接受欧洲报业联盟LENA访问时做出上述表示，他还说：“战争已不是一个过去式的概念。它是真实的，而且在两年前就开始了。并且，目前最令人担忧的是，任何情况都有可能发生。我们从1945年以来就没见过这样的局面了。”



曾担任欧洲理事会主席的图斯克还表示：“我知道这听起来令人震惊，尤其是对年轻一代来说，但我们必须习惯一个新时代，即战前时代已经开始的事实。我没有夸大其词，这一点变得日益清晰。”

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰，这位波兰总理指出，如果基辅战败，欧洲没有人会感到安全。 随着战争的爆发，欧洲人的心态也发生了转变，没人再质疑共同防御的必要性。他举例指出，德国最大的两个政党社民党（SPD）和基民盟（CDU）正在“比拼谁更支持乌克兰”。

图斯克还提到欧盟，他说：“作为一个强大的组织，欧盟必须做好为我们的边界和领土安全而战的心理准备。”

波兰不是乌克兰的铁杆兄弟吗？他们吵什么？

（法新社，德新社）

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