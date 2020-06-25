波兰开审华为前高管涉间谍案

(德国之声中文网) 波兰华沙法院周二 (6月1日) 将开庭审理涉及一名华为前雇员王伟晶和一名波兰前特工的间谍案。

法庭文件显示，波兰检察官指控39岁的王伟晶以华为高管身份为掩护，为中国从事间谍活动7年多，试图增加该公司影响波兰政府的能力，并 「使其能够......管理国家......技术基础设施」。

王伟晶自被捕以来一直遭到拘留，他还被指控招募了一名前波兰特工，检察官称，该特工向他介绍了影响该国救援和公共安全服务无线电网络的方法。

这名波兰被告Piotr D.（被告要求根据隐私规则隐去他的姓氏）曾在政府高层工作多年，并被指控「提供自己作为公共管理方面的信息来源」。

华为在王伟晶被捕后解雇了他，在当时引起了不小争议。支持的人认为华为果断干脆，反对的人认为有「此地无银三百两」之嫌。

虽然华为切断与王伟晶的雇佣关系，但仍帮助资助他的法律费用，并在上个月的一份声明中告诉路透社，公司活动「符合最高标准的透明度和对法律和法规的遵守」。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



华为5G欧洲铺路受阻

波兰在2019年1月以涉嫌为中国从事间谍活动为由逮捕了这两人，此举加剧了国际社会对通信网络中使用华为设备的潜在安全风险的讨论。

美国特朗普政府曾赞扬波兰的逮捕行动，前副总统彭斯在2019年说，这表明华沙致力于确保电信部门「不会以威胁美国国家安全的方式受到损害」。

当时，华沙对俄罗斯越来越强硬的态度感到震惊，正在寻求说服美国增加其在波兰的驻军规模，总理莫拉维茨基 (Mateusz Morawiecki) 的政府去年也提出了立法草案，实质上排除华为建设5G网络，但该提案尚未经过议会讨论。

华为一再否认其设备可被北京当局用于间谍活动，但美国一直在向各国施压，要求禁止华为。在欧洲，到目前为止只有英国和瑞典明令禁止。华为也对瑞典政府提出诉愿，目前正在等待当地法院的判决。

路透社报导，罗马尼亚政府在今年4月也批准了一项法案，有效地禁止中国和华为参与其5G网络的开发，但理论上仍然需要类似橡皮图章功能的议会上院批准。

欧洲多国政府目前还未就美国呼吁排除华为这件事上清楚表态，这也使得欧洲移动运营商长期以来一直不愿意开始投资支持智能工厂和自动驾驶汽车的5G网络。

(路透社等)

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