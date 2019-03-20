波兰司法改革涉嫌背离法治原则 欧盟再拉响警笛

（德国之声中文网）鉴于波兰最新通过的一个极具争议的司法改革，欧盟委员会已经启动了违法欧盟条约的起诉程序。具体来说，就是由"法律与公正党"（PiS）领导的波兰民粹保守派政府2017年通过的一项改革方案。其中规定法官有可能会需要因自己所做判决而面临调查，甚至最终还有可能承担刑事责任。此外，欧盟委员会还批评华沙最高法院的纪律检查委员会其独立性无法保证。该委员会的职责是监督针对法官开展的纪律检查。欧盟委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）认为，这样的做法对于法官来说有威慑效应，迫使他们接受系统性的政治监管。

从2015年开始执政的波兰"法律与公正党"在执政期即将结束之际推进了该国一项前所未有的司法改革。批评人士认为改革方案严重损害了法治国家原则。相关方案推出前后，这个欧洲中部的国家也爆发了多次大规模抗议事件。

欧盟委员会架起大炮

欧盟委员会曾多次要求波兰这个重要的欧盟成员国应该维护欧盟的基本价值观。最新的起诉只是众多欧盟状告华沙政府违反盟约中的一个。此外，欧盟委员会还向欧洲最高法院提起了多个诉讼，2017年甚至根据欧盟合约第7条针对波兰开启了法治国家调查。对于欧盟来说，这种调查好比"原子弹"，是其针对会员国违反盟约所能亮出的最终武器。此类法律程序结束后，波兰有可能失去在欧洲理事会的表决权。

任琛/苗子（德新社、法新社）