 波兰司法改革涉嫌背离法治原则 欧盟再拉响警笛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

波兰司法改革涉嫌背离法治原则 欧盟再拉响警笛

针对波兰政府一系列颇具争议的做法，欧盟委员会再次提高了警告力度。最新的调查聚焦波兰针对法官所推出的改革措施。从现在算起，波兰还有两个月的时间向布鲁塞尔把事情交待清楚。

Polen Oberstes Gericht in Warschau (picture-alliance/dpa/N. Skrzypczak)

（德国之声中文网）鉴于波兰最新通过的一个极具争议的司法改革，欧盟委员会已经启动了违法欧盟条约的起诉程序。具体来说，就是由"法律与公正党"（PiS）领导的波兰民粹保守派政府2017年通过的一项改革方案。其中规定法官有可能会需要因自己所做判决而面临调查，甚至最终还有可能承担刑事责任。此外，欧盟委员会还批评华沙最高法院的纪律检查委员会其独立性无法保证。该委员会的职责是监督针对法官开展的纪律检查。欧盟委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）认为，这样的做法对于法官来说有威慑效应，迫使他们接受系统性的政治监管。

从2015年开始执政的波兰"法律与公正党"在执政期即将结束之际推进了该国一项前所未有的司法改革。批评人士认为改革方案严重损害了法治国家原则。相关方案推出前后，这个欧洲中部的国家也爆发了多次大规模抗议事件。

欧盟委员会架起大炮

欧盟委员会曾多次要求波兰这个重要的欧盟成员国应该维护欧盟的基本价值观。最新的起诉只是众多欧盟状告华沙政府违反盟约中的一个。此外，欧盟委员会还向欧洲最高法院提起了多个诉讼，2017年甚至根据欧盟合约第7条针对波兰开启了法治国家调查。对于欧盟来说，这种调查好比"原子弹"，是其针对会员国违反盟约所能亮出的最终武器。此类法律程序结束后，波兰有可能失去在欧洲理事会的表决权。

任琛/苗子（德新社、法新社）

相关内容

Grenzdurchgangslager Friedland Syrische Flüchtlinge

欧洲法院：德国可遣送难民到欧盟其他国家 20.03.2019

根据欧洲法院的裁决，德国可以将难民遣送回入境欧盟时的第一个国家，只有个别情况下才允许有例外。

Polnische Flagge und EU Flagge

警告波兰 欧盟启动制裁程序 20.12.2017

鉴于华沙进行的所谓司法改革，欧盟委员会启动了针对波兰的制裁程序。欧盟认为波兰对欧盟基本价值观构成威胁。

Demonstrationen in Hongkong für verurteilte Studentenführer

专访﹕回归廿一年 香港法治面对内忧外患？ 01.07.2018

过去一年香港多宗社运案件判刑多人入狱，引起争议。愈来愈多声音质疑：香港引以为傲的司法独立变质了吗？《德国之声》专访香港大学法律学院前院长陈文敏，在宪法专家眼中香港法治正受内外夹击。但他更忧虑，压倒法治堡垒的最后一根稻草，也许是城裡的人。

广告

媒体看中国

Pressebilder von der Magnet China (Körber-Stiftung/Marc Darchinger)

德语媒体：施密特小看了中国

已故德国前总理施密特在国内和国际享有声望。他对中国发展模式的理解和欣赏也是众所周知的。多年之后，形势的发展是否应验了他的判断？中国崛起是祸是福？德语媒体有所评论分析。  