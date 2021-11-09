 波兰公开指责欧盟“敲诈”、“威胁” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2021

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时政风云

波兰公开指责欧盟“敲诈”、“威胁”

波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。

EU-Parlament | Polen Ministerpräsident Mateusz Morawiecki

波兰总理·莫拉维茨基在斯特拉斯堡欧盟议会发言

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波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。

（德国之声中文网）围绕华沙与布鲁塞尔的法律纠纷，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）指责欧盟“要挟”。他在斯特拉斯堡欧盟议会发言时严词表示： “我不能同意政客们试图敲诈、威胁波兰。” 他称，决不接受已成为针对某些成员国的一种手段的威胁和勒索用语。他指责欧洲法院“悄然”扩大欧盟权限。同时，他强调，波兰仍希望继续是欧盟成员，但这应以双赢为基础。

取消波兰投票权？  

欧委会冯·德莱恩 (Ursula von der Leyen) 曾表示过，欧盟“不会容忍使我们的共同价值观受损”，委员会将采取行动。作为具体选项，她提出启动另一项针对波兰侵权的惩罚程序，即削减欧盟对该国的资助金，并重新动用所谓的第 7 条程序，该程序可导致取消波兰在欧盟决策中的投票权。 

Bildgalerie 50 Jahre Römische Verträge I Frankreich: Europäisches Parlament, Straßburg

斯特拉斯堡欧盟议会气氛紧张：与波兰争端加剧   

冯·德莱恩这一威胁的背景是波兰宪法法院新近的一项初步裁决。该裁决确认，欧盟法律与波兰宪法部分不符，并且，欧盟法律不享有对成员国国家法律的优先地位。欧盟委员会认为，这一裁决极有问题，因为，它能给波兰政府提供借口，无视欧洲法院令其不快的判决。  

裁决是对欧盟的挑战  

冯·德莱恩批评说，波兰宪法法院的这一裁决是对欧盟基础的质疑。她称， “这是对欧洲法律秩序统一性的直接挑战。只有共同的法律秩序才能保障实现成员国之间的平等权利、法律安全、相互信任及作为其结果的共同政策。” 

（德新社，法新社） 

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