波兰公开指责欧盟“敲诈”、“威胁”

（德国之声中文网）围绕华沙与布鲁塞尔的法律纠纷，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）指责欧盟“要挟”。他在斯特拉斯堡欧盟议会发言时严词表示： “我不能同意政客们试图敲诈、威胁波兰。” 他称，决不接受已成为针对某些成员国的一种手段的威胁和勒索用语。他指责欧洲法院“悄然”扩大欧盟权限。同时，他强调，波兰仍希望继续是欧盟成员，但这应以双赢为基础。

取消波兰投票权？

欧委会冯·德莱恩 (Ursula von der Leyen) 曾表示过，欧盟“不会容忍使我们的共同价值观受损”，委员会将采取行动。作为具体选项，她提出启动另一项针对波兰侵权的惩罚程序，即削减欧盟对该国的资助金，并重新动用所谓的第 7 条程序，该程序可导致取消波兰在欧盟决策中的投票权。

冯·德莱恩这一威胁的背景是波兰宪法法院新近的一项初步裁决。该裁决确认，欧盟法律与波兰宪法部分不符，并且，欧盟法律不享有对成员国国家法律的优先地位。欧盟委员会认为，这一裁决极有问题，因为，它能给波兰政府提供借口，无视欧洲法院令其不快的判决。

裁决是对欧盟的挑战

冯·德莱恩批评说，波兰宪法法院的这一裁决是对欧盟基础的质疑。她称， “这是对欧洲法律秩序统一性的直接挑战。只有共同的法律秩序才能保障实现成员国之间的平等权利、法律安全、相互信任及作为其结果的共同政策。”

（德新社，法新社）

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