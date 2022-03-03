波兰为何对乌克兰难民敞开双臂？

（德国之声中文网）在波兰南部小镇奇胡夫（Czchow），艾娃·戈德莱夫斯卡-杰内尔斯卡已经将一切准备就绪：床已经铺好，房间布置非常温馨。"这是理所当然的事。战争就在我们门外肆虐。"她说，现在她那里还没有住下逃离普京战争的乌克兰人，但随时都有可能来。

小镇奇胡夫镇上已经来了一些带着孩子逃离战争的乌克兰妇女。戈德莱夫斯卡-杰内尔斯卡说，她们只带了个手提包，什么都缺。"有时你还没有做任何事情，只是和她们交谈，她们就非常感激。我们都和她们一起哭泣。"

整个波兰都受到震动：到处都是实物捐赠处，到处都是愿意接收难民的广告。波兰人开着私家车前往边境，举着他们居住城市的牌子：华沙、克拉科夫、罗兹、弗罗茨瓦夫.....几乎覆盖波兰每一个角落。在波兰最东南部的城市普热梅希尔（Przemys），市长在俄罗斯入侵乌克兰的第三天就请人们不要再往那里运救援物资，因为收到的物品已经太多了。

就在不久前，从波兰传向世界的还是另一幅景象：阿富汗人、伊拉克人、叙利亚人和其他难民试图跨越白俄罗斯边境的森林进入波兰。波兰国防部长布拉什扎克则表示："开放政策导致了西欧的恐怖袭击。"自今年年初以来，波兰在与白俄罗斯的边界上修了铁丝网和栅栏。虽然有援助组织、医疗协会和个别波兰人，尤其是东部边境地区的居民，尽其所能帮助移民，但当时并没有大规模的援助潮和援助热情。

华沙大学的社会学家雷查德（Andrzej Rychard）认为，"目前的情况从道义上看非常明确：我们面对的不是一个想把那些去西方的人丢在波兰边境的专制统治者的操纵，而是一个国家对另一个国家的攻击。"他的同事萨杜拉（Przemyslaw Sadura）指出，这两场危机反差极大，目前大家都在参与并帮助难民，"但是，如果情况持续下去，当我们意识到数百万无家可归的人可能会留下波兰时，情况还会这样吗？"

寻求良心的安宁

至少就目前而言，波兰正在快速有效地提供帮助。一位来自乌克兰的孕妇需要看医生？没问题。逃离战争的乌克兰公民在波兰有权享受与当地人一样的医疗服务，而且费用由国家医疗保险承担。外交部长兹比格涅夫·劳在2022年3月1日的魏玛三角（德、法、波）会议上说："所有从乌克兰-波兰边境过来的难民都将被波兰接受。"提供帮助的意愿背后是否也有政治考虑？社会学家雷查德（Andrzej Rychard）否认了这一点："这是一个罕见的时刻。在这一时刻，价值观比政治策略更重要。"

波兰很久都没有经历这样的政治上的团结。所有政党--从左到右--都在呼吁支持乌克兰难民。"2021年，在白俄罗斯边境帮助移民都是有争议的"，萨杜拉说："也许我们在潜意识中对在与白俄罗斯的边界上修栅栏感到羞耻，现在这样做更能让良心安宁。"

波兰在白俄罗斯边界筑起铁丝网

共同敌人俄罗斯

在波兰原本就生活着很多乌克兰人。在华沙大学偏见研究中心去年进行的一项调查中，超过90%的受访者表示他们接受来自乌克兰的人作为同事和邻居。乌克兰人被称为 "斯拉夫兄弟"，1939年苏联收到希特勒攻击的历史创伤也让他们有着情感上的亲密。"在俄罗斯的攻击面前，历史记忆被唤醒了"，华沙大学心理学家比莱维茨(Michal Bilewicz)解释说，这种类比产生了共情。

不过，小镇奇胡夫的艾娃·戈德莱夫斯卡-杰内尔斯卡也在想这样一个问题："乌克兰人的孩子怎么会比叙利亚人的孩子好呢？" 当然，2021年夏末的情况更加不明朗，没有人知道这些移民到底是谁，为什么他们想来波兰。当时，波兰边防军公布了一些人在明斯克地标性建筑前摆拍的照片，内政部长卡明斯基将这些难民描述为游客或潜在的恐怖分子。当时，也有带着孩子的家庭在森林里挨冻，但却没有引发声援浪潮。

戈德莱夫斯卡-杰内尔斯卡说，她和一位心理学家谈到了这些问题。这位心理学家说，"那时，当难民抵达白俄罗斯边境时，对我们来说不是直接威胁。现在不同了：当你自己感到威胁，同时又感到无助时，会很难受。但是，当你开始做一些具体的事情并提供帮助时，你会觉得还能对某些事情产生影响。"

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