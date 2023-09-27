波兰专家: 去年击中粮库的导弹来自乌克兰

(德国之声中文网)波兰媒体《共和国日报》（Rzeczpospolita daily）援引专家证实，去年11月落在波兰南部一个粮库设施造成两人死亡的导弹是乌克兰发射的。

这颗落入北约成员国波兰的导弹，当时加剧了人们对乌克兰战争可能因触发北约共同防御条款而演变成更大规模冲突的担忧。不过，华沙和北约当时都表示，他们认为这是乌克兰方的误击，这一解释缓解了对战事升级的担忧。

知情人士向《共和国日报》透露，波兰已确定落在普热沃多夫村（Przewodów）的导弹是从乌克兰境内发射的S 300 5-W-55防空导弹。该报援引了另外一名消息人士，称“这枚导弹的射程为75公里至90公里。当时，俄罗斯部队所处的位置无法将导弹发射到到普热沃多夫。“

乌克兰否认有导弹落入波兰。乌克兰方面没有向波兰调查人员提供任何材料。

波兰检察官办公室发言人拉普琴斯基（Lukasz Lapczynski）表示，检察官已收到专家的意见，但由于其内容属于机密，因此无法透露相关内容。

波兰检察官办公室没有立即回复路透社的置评请求。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，华沙一直是基辅最坚定的盟友之一。

波兰不是乌克兰的铁杆兄弟吗？他们吵什么？

不过这两个国家之间的关系最近几周趋向紧张，起因是华沙实施了一项禁止乌克兰粮食进口的规定，旨在保护本土农民免受廉价粮食和食品进口的冲击。

乌克兰总统泽连斯基此后在联合国大会上表示，虽然基辅正在努力保留粮食出口的陆运途径，但围绕粮食进口的"政治表演"只会让莫斯科受益，他指责一些欧洲国家虽然公开表现出团结，同时却间接支持有利于俄罗斯的行为。

作为回应，波兰外交部召见了乌克兰大使，波兰总统杜达(Andrzej Duda)比喻，基辅就像一个溺水的人抓住救他的人，然后把施救者拉入深水之中。随后，波兰总理莫拉维茨基在接受电视采访时宣布，华沙将不再给乌克兰提供武器。

（路透社等）

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