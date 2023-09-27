 波兰专家: 去年击中粮库的导弹来自乌克兰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

波兰专家: 去年击中粮库的导弹来自乌克兰

最近因粮食问题引发紧张关系的乌克兰和波兰之间再起涟漪。波兰南部去年11月曾遭导弹袭击，造成两人死亡。当时波兰和北约都表示，他们认为这是乌方的误击，而今有波兰专家证实，导弹的确来自乌克兰。

落入波兰与乌克兰边境普热沃多夫村的导弹曾引发国际社会关注

落入波兰与乌克兰边境普热沃多夫村的导弹曾引发国际社会关注

(德国之声中文网)波兰媒体《共和国日报》（Rzeczpospolita daily）援引专家证实，去年11月落在波兰南部一个粮库设施造成两人死亡的导弹是乌克兰发射的

这颗落入北约成员国波兰的导弹，当时加剧了人们对乌克兰战争可能因触发北约共同防御条款而演变成更大规模冲突的担忧。不过，华沙和北约当时都表示，他们认为这是乌克兰方的误击，这一解释缓解了对战事升级的担忧。

知情人士向《共和国日报》透露，波兰已确定落在普热沃多夫村（Przewodów）的导弹是从乌克兰境内发射的S 300 5-W-55防空导弹。该报援引了另外一名消息人士，称“这枚导弹的射程为75公里至90公里。当时，俄罗斯部队所处的位置无法将导弹发射到到普热沃多夫。“

乌克兰否认有导弹落入波兰。乌克兰方面没有向波兰调查人员提供任何材料。

波兰检察官办公室发言人拉普琴斯基（Lukasz Lapczynski）表示，检察官已收到专家的意见，但由于其内容属于机密，因此无法透露相关内容。

波兰检察官办公室没有立即回复路透社的置评请求。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，华沙一直是基辅最坚定的盟友之一。

波兰不是乌克兰的铁杆兄弟吗？他们吵什么？

不过这两个国家之间的关系最近几周趋向紧张，起因是华沙实施了一项禁止乌克兰粮食进口的规定，旨在保护本土农民免受廉价粮食和食品进口的冲击。

乌克兰总统泽连斯基此后在联合国大会上表示，虽然基辅正在努力保留粮食出口的陆运途径，但围绕粮食进口的"政治表演"只会让莫斯科受益，他指责一些欧洲国家虽然公开表现出团结，同时却间接支持有利于俄罗斯的行为。

作为回应，波兰外交部召见了乌克兰大使，波兰总统杜达(Andrzej Duda)比喻，基辅就像一个溺水的人抓住救他的人，然后把施救者拉入深水之中。随后，波兰总理莫拉维茨基在接受电视采访时宣布，华沙将不再给乌克兰提供武器

 

（路透社等）

 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

UNDISCLOSED, POLAND - FEBRUARY 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - 'POLISH CHANCELLERY OF PRIME MINISTRY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki inspects the site with Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal as he receives information from officials during delivering process of the first batch of the Leopard tanks in Polish border with Ukraine on February 24, 2023. Polish President Andrzej Duda said on Friday that Warsaw delivered the first batch of Leopard 2 tanks to Ukraine. Polish Chancellery of Prime Ministry /Krystian Maj / Handout / Anadolu Agency

波兰不再军援乌克兰 友谊的小船说翻就翻？ 24.09.2023

乌克兰最坚定的盟友之一波兰，宣布将不再向乌克兰提供武器。之前，双方就粮食出口问题争端而关系紧张。两个国家真的闹僵了吗？波兰到底为何做出这个决定？

UNDISCLOSED, POLAND - FEBRUARY 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - 'POLISH CHANCELLERY OF PRIME MINISTRY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki inspects the site with Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal as he receives information from officials during delivering process of the first batch of the Leopard tanks in Polish border with Ukraine on February 24, 2023. Polish President Andrzej Duda said on Friday that Warsaw delivered the first batch of Leopard 2 tanks to Ukraine. Polish Chancellery of Prime Ministry /Krystian Maj / Handout / Anadolu Agency

波兰：不再向乌克兰提供武器 21.09.2023

波兰表示将停止向乌克兰供应武器，但不排除将来运送武器的可能性。波兰与乌克兰近期因粮食出口问题争论不休，泽连斯基在联大的发言也令华沙感到不满，波兰因此召见了乌克兰大使。

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1705611227748012542?s=20 While in Lublin on my way back to Ukraine, I was honored to award two prominent Poles, volunteers, Bianka Zalewska and Damian Duda, Ukrainian state awards. Bianka is a journalist for TVN Discovery Poland who has helped provide humanitarian aid to Ukrainians and transport wounded children to Polish hospitals. Damian is a civilian volunteer and medic who gathered a team of medics to save our wounded soldiers near the frontline. He created a fund to assist medics, provide training, and provide vital medical assistance. I thank Poland for its invaluable support and solidarity that helps defend freedom of our entire Europe!

乌波矛盾有转机？泽连斯基突访波兰表现友好 24.09.2023

在波兰与乌克兰由于粮食问题引发关系紧张之后，泽连斯基释放出了善意信号：在访问北美回程途中，他出人意料地到访波兰东部城市卢布林，对波兰志愿者的援助表示感谢。与此同时，旨在保障乌克兰粮食出口的协议重启仍然无望。俄外长指责西方在“直接与俄罗斯作战”。

广告

媒体看中国

今年3月，中国国家主席习近平出访了莫斯科。

德语媒体：“我们有理由对普、习努力建立的世界秩序保持警惕”

《时代周报》发表评论分析认为，中国不想被贴标签，但是正在拉贴着标签的朋友圈，“中国的外交政策似乎正在迷失方向”。《南德意志报》认为，中国和菲律宾双方都应该通过一切外交手段努力缓和局势，否则，被视为世界贸易生命线的海域就有可能发生军事冲突。