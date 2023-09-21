波兰：不再向乌克兰提供武器

（德国之声中文网）波兰周三（9月20日）表示，该国将不再为乌克兰提供武器，而是专注于本国的防务。

波兰总理莫拉维耶茨基周三被问及，尽管存在争端，波兰是否会继续支持基辅。莫拉维茨基答道："我们不再向乌克兰转让武器，因为我们现在正在用更现代化的武器武装波兰。"

他还表示："乌克兰正在抵御俄罗斯的野蛮攻击，我理解这种情况，但我们将保卫我们的国家。"

华沙和基辅近期关系紧张，主因是波兰禁止乌克兰谷物进口以保护本国农民。围绕着乌克兰粮食出口的争论愈演愈烈，波兰因此召见了乌克兰大使，抗议乌克兰总统泽连斯基在联合国的发言。泽连斯基表示，在乌克兰发动反攻夺回被俄罗斯占领的土地时，一些国家只是假意支持乌克兰。华沙对此表示不满。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，波兰一直是乌克兰最坚定的支持者之一，也是基辅的主要武器供应方之一。波兰西面与乌克兰接壤，美国和其他国家向乌克兰提供的大多数武器装备都要取道波兰。

波兰将履行已同意的武器输送

波兰国有资产部长沙辛（Jacek Sasin）证实了总理的说法，但表示不排除未来向乌克兰运送武器的可能性。

"目前的情况就如同总理所说的那样，未来我们会再看状况。"

波兰政府发言人穆勒（Piotr Muller）周四表示，波兰只会交付此前已经同意提供的武器和弹药。他强调了波兰在俄罗斯侵略战争初期的所发挥的作用，并表示一个国际援助中心将继续在波兰之外运作。

穆勒对波兰通讯社表示："在战争的头几个月，当欧盟国家还在讨论支持问题时，波兰在俄罗斯入侵后一直提供帮助。"

乌克兰士兵接受豹2坦克培训

波兰官员驳斥批评

波兰官员做出辩护称，华沙"已经向乌克拉提供了库存"，波兰比其他国家更快速地提供基辅援助。

一名不愿具名的波兰官员对德国之声表示："我知道目前正在进行激烈的辩论，但我们需要更全面地去看波兰在帮助乌克兰抵御俄罗斯入侵方面所发挥的核心作用。"

美国也试图安抚人们对此可能导致乌克兰盟友分裂的担忧。

一位美国政府高级官员告诉德国之声： "归根结底，我们都是人，都会有紧张的时刻，各方都可能感到沮丧。"

"这并不意味着联盟的团结、甚至波兰支持乌克兰的基本立场和决心会发生重大转变。"

波兰召见乌克兰大使

本周三，波兰表示就乌克兰总统泽连斯基在联合国大会上的发言召见了乌克兰大使。

在谈到粮食出口时，泽连斯基对联大表示，一些国家假装声援乌克兰。华沙谴责泽连斯基的言论"对波兰来说并不公平，波兰从战争初期就一直支持乌克兰"。

波兰曾单方面提供米格29战斗机和豹2坦克等武器，并允许盟国通过该国边境储存和运输武器至乌克兰，在武装乌克兰方面发挥了关键作用。

波兰也是今年三月第一个承诺向乌克兰提供战机的北约成员国，并且从四月初开始交付战机。该国还收容了约100万乌克兰难民。

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

什么是粮食禁令？

最近一段时间，华沙和基辅之间的紧张关系因波兰为保护本国农民利益而禁止进口乌克兰谷物而加剧。

俄罗斯入侵乌克兰后关闭了战前使用的黑海粮食走廊航道。俄罗斯原本加入黑海谷物倡议，允许从乌克兰进行海运出口，但在 7 月撤消了该协议。欧盟也由此成为乌克兰谷物的重要过境路线和出口目的地。

欧盟在 5 月份同意限制保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克的进口，目的是保护这些国家的农民，他们抱怨进口造成了当地市场价格的暴跌。

然而，欧盟委员会上周表示将终止进口禁令，声称"与乌克兰接壤的五个成员国的市场扭曲现象已经消失"。波兰、匈牙利和斯洛伐克当即表示不会遵守，而乌克兰则称将向世界贸易组织提出申诉。

（法新社、葡通社）

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