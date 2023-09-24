波兰不再军援乌克兰 友谊的小船说翻就翻？

（德国之声中文网）波兰总理莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)表示，波兰将不再向乌克兰提供武器，而会将重点放在重建本国军备上面。一天后，社交媒体上充斥着有关两国关系是否变得紧张的讨论。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，华沙一直是基辅最坚定的盟友之一。德国基尔研究所的"援乌追踪"数据库（Ukraine Support Tracker）对各国政府承诺给乌克兰的援助进行了统计，该机构公布的数据显示，迄今为止，波兰已向乌克兰提供了价值约42.7亿欧元（约合45.4亿美元）的军事、财政和人道主义援助。自俄乌战争爆发以来，华沙在游说欧盟和北约成员国给乌克兰提供更多武器方面也发挥了关键作用。

粮食进口禁令

最近几周，这两个国家的关系紧张了起来，起因是华沙实施了一项禁止乌克兰粮食进口的规定，旨在保护本土农民免受廉价粮食和食品进口的冲击。邻国匈牙利和斯洛伐克也加入波兰一队，延长了对乌克兰粮食和农产品进口的禁令。这些国家认为，来自乌克兰的廉价粮食和其他商品本应向更远的西方流通，但实际上最终却在当地销售。此前，欧盟委员会宣布不延长乌克兰四种农产品进入几个相邻的欧盟成员国的限制措施。

波兰不是乌克兰的铁杆兄弟吗？他们吵什么？

寻求解决方案

俄罗斯单方面终止了一个由国际调解达成的粮食协议，按照这个协议，乌克兰可以向各国出口食品。乌克兰现今只能寻找其他陆路方法运输农作物。基辅在上周和斯洛伐克达成了一项临时协议，将建立谷物贸易许可制度，这项制度建立后，斯洛伐克将取消对乌克兰农产品的进口禁令。与此同时，乌克兰和波兰的农业部长表示，为了解决问题，他们正在努力达成一项协议，并充分考虑两国的利益。

"政治表演"只会让俄罗斯受益

乌克兰总统泽连斯基几天前在联合国大会上表示，虽然基辅正在努力保留粮食出口的陆运途径，但围绕粮食进口的"政治表演"只会让莫斯科受益，他指责一些欧洲国家虽然公开表现出团结，同时却间接支持有利于俄罗斯的行为。

作为回应，波兰外交部召见了乌克兰大使，波兰总统杜达(Andrzej Duda)比喻，基辅就像一个溺水的人抓住救他的人，然后把施救者拉入深水之中。随后，波兰总理莫拉维茨基在接受电视采访时宣布，华沙将不再给乌克兰提供武器。消息公布后，波兰官员为莫拉维茨基的说法辩护，强调华沙一直是向乌克兰提供武器和外交支持的主要国家之一。同时补充说，波兰计划按照其目前的承诺向乌克兰提供武器。

政府发言人穆勒（Piotr Müller）表示： "波兰只是执行之前商定好的弹药和武器供应……我们想提醒大家，在战争的头几个月，波兰提供了坦克、装甲车、飞机和弹药，这些是阻止俄罗斯攻击乌克兰和包括波兰在内的其他欧盟国家的关键。"

华沙向乌克兰提供了多种武器，包括豹2坦克和苏联时代的米格战斗机。穆勒说："在战争爆发的最初几个月，当其他欧盟国家讨论支持举措的时候，波兰一直帮助乌克兰击退俄方的进攻"。

波兰向乌克兰提供了苏制米格战斗机

存在误解？

波兰总统杜达回应表示，波兰宣布停止向基辅提供武器被"以最糟糕的方式解读"。他接受TVN24电视台采访时说:"在我看来，(莫拉维茨基)总理的意思是，波兰不会向乌克兰转让我们订购的新武器，因为我们正在升级波兰的军备。"

华沙最近向多国购买武器，包括与美国和韩国的军购订单，华沙订购了这两个国家的K2"黑豹"坦克和K9自行榴弹炮。杜达说："我们收到来自美国和韩国的新武器时，将换下波兰军队目前使用的武器，也许我们会把这些武器运到乌克兰。"

美国德国马歇尔基金会(GMF)华沙办事处的分析师亚佐夫斯卡（Marta Prochwicz-Jazowska）接受德国之声采访时指出，停止向乌克兰运送武器不符合波兰的国家利益："总理的表态主要是想表明，他希望聚焦现代化波兰国内的武器库，因为波兰急需进行一次大规模军备升级，这将需要很长时间……但这不是停止向乌克兰提供武器的政治宣言。"她还指出，总理的言论不仅涉及粮食争端，还与即将10月15日举行的波兰大选相关。"一场大选即将到来。因此，毫无疑问，他是在电视上为自己拉票。"

目前，波兰的法律与公正党(PiS)领导的右翼政府在波兰农业地区获得了压倒性的支持。亚佐夫斯卡说："这场选举非常肮脏，包括执政的PiS党在内的政客们都在利用波兰农民来赢得选票，并公开表示首要考虑的就是波兰农民的利益。但我认为选战后，执政党会放弃这个立场。"

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

华沙可以"继续帮助基辅"

安全和国防专家巴拉诺夫斯基（Michal Baranowski）告诉美联社，波兰在战争初期竭尽全力给乌克兰提供帮助。考虑到短期内没有新的武器援助计划，巴拉诺夫斯基认为，乌克兰的作战能力在不久的将来不会受到威胁，但他仍然认为波兰总理莫拉维茨基的言论让基辅感到不安："这个消息非常糟糕，不仅有损波兰的声誉，而且因为波兰一直是向乌克兰提供军事援助的主要倡导者之一。波兰宣布不会提供更多武器意味着，波兰将不能再扮演这个角色"。

关于波兰总理表示华沙将着眼于自己的军队现代化，而不是援助基辅，巴拉诺夫斯基认为，波兰有能力在这两方面做到兼得。巴拉诺夫斯基说，波兰试图对基辅表现出的态度，在竞选活动的背景下是可以理解的。

波兰是重要的枢纽

总部位于布鲁塞尔的欧洲政策中心(EPC)智库的研究员塔兰(Svitlana Taran)接受德国之声采访时指出，除了向基辅提供物资外，波兰还是美国和其他西方国家向乌克兰运送武器的一个关键中转国。她说："波兰是乌克兰的一个关键的运输枢纽，我希望最近关于武器的言论只是情绪化的表达。运往乌克兰的大量武器也要经过波兰。与此同时，对波兰来说，乌克兰在经济上也很重要，所以他们之间有着紧密的相互依存的关系。"

欧委会发言人斯塔诺（Peter Stano）表示，虽然欧盟的执行机构不会就各方的言论直接置评，但"欧盟对乌克兰的政策不会改变，欧盟对乌克兰的支持仍然坚定。"他补充说，所有27个欧盟国家都在"全力支持乌克兰"上有着共识，同时确保基辅能够"恢复其领土完整"。

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