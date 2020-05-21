泛民批港成「一国一制」 美英齐声谴责北京

(德国之声中文网) 中国13届的全国人大三次会议在周四 (5月21日) 晚间召开记者会，会中正式宣布议程将包含审议备受关注的「香港版国安法」。

中国人大发言人张业遂在回答记者的相关提问时表示，「国家安全是安邦定国的重要基石，维护国家安全是包括香港同胞在内的全国人民的根本利益所在」。

他説：「香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分，全国人民代表大会是最高国家权力机关，将根据新的形式和需要行使宪法赋予的职权，从国家层面建立健全香港特别行政区，维护国家安全的法律制度和执行机制，坚持完善一国两制体系。」

根据多家港媒报导，「港版国安法」主要针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为，其中的恐怖活动并未被包含在《基本法》23条的内容中。

这次的立法预计会由人大会权人大常委会就国家安全立法，以直接在香港实施，绕过立法会程序，不须香港自行立法权，以列入《基本法》附件三的形式完成立法。

香港民主派周四晚间立即对此消息召开记者会，表示「港版国安法」就像是「圣旨强加香港人头上」，批评这种没有谘询公众的行动，不仅漠视民意，也反映出一国一制正式在香港落实。泛民的立法会召集人陈淑庄呼吁香港人持续挣扎，并在今年即将举行的立法会选举中，藉由选票捍卫核心价值与民主自由。

香港公民党的议员郭荣铿在接受路透社表示：「如果新法真的在香港推行，一国两制将被正式终结，那就是香港的终结。」

美国会议员与国务院齐声谴责

消息传出後，美国政治圈各界第一时间也做出强烈回应。去年曾在「反送中」抗争期间到香港抗争现场的共和党参议员霍利（Josh Hawley) 周四在参议院提出决议案，谴责中国违反协议承诺，企图剥夺香港自由权。

此外，共和党籍参议员杜美 (Pat Toomey) 与民主党籍参议员范霍伦（Chris Van Hollen) 也提出联合法案，要针对中国违背「中英联合声明」及「基本法」中对香港应尽的义务，及与中国政府有往来的银行进行制裁。

美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 也在推特上发文表示，中国政府再次企图终止香港的「一国两制」制度，此举令人深感不安。她写道：「试图绕过香港立法会来通过国安法此举是完全不尊重法治的表现。」

美国国务院也在第一时间发出警告，表示如果中国硬要实施无法反映香港民意的国安法，此举将造成严重动荡，美国与国际社会也将给予强烈谴责。国务院强调，让香港保有高度自治与尊重人权的原则，是让香港持续享有美国政府所赋予的特殊地位的基石。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus) 透过声明表示，美国将延迟递交香港年度评估报告给美国国会，让他们能将中国政府在人大期间，采取任何伤害香港自治的行为都列入报告中。她也呼吁中国政府履行「中英联合声明」中的承诺，确保香港享有高度自治，人民也享受人权及基本自由。

美国总统特朗普周四也对此做出简短回应，表示一旦相关立法细节出台後，美国将会作出强烈回应。

彭定康：中国的作法令人发指

另一方面，英国外交部也在周四针对中国打算通过「港版国安法」做出回应，表示期望中方尊重港人的权利及高度自治，英国作为中英联合声明的签署国之一，致力於维护香港的自治，以及尊重一国两制的模式。

英国的最後一任港督彭定康也在接受英国广播公司访问时说，中国在国际社会全心应对新冠疫情时，欺凌及骚扰香港及其他地区。他说，中英两国针对香港回归签署了「中英联合声明」，所以英国首相及外长应该与其他盟国讨论此事件的发展，并持续质疑中国是否信守当年的承诺。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)