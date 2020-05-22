泛民批港成"一国一制" 林郑月娥全力配合北京

(德国之声中文网) 亲北京的香港行政长官林郑月娥承诺，将“全力配合”贯彻港版《国安法》。

林郑月娥周五（5月22日） 表示，提交人大审议的这一法律不构成对香港居民享有的权利和合法自由的侵犯。她以过去数月香港民运中发生暴力行为为由，为北京干预香港立法作了辩护。

因出席人大开幕会议而身在北京的林政月娥称，香港多次发生涉及炸药和枪支的事件凸显恐怖主义风险。

在制定港版《国安法》计划公布后，香港股市周五下挫4%以上。

「如果新法真的推行，一国两制将被正式终结」

中国13届的全国人大三次会议在周四 (5月21日) 晚间召开记者会，会中正式宣布议程将包含审议备受关注的「香港版国安法」。

中国人大发言人张业遂在回答记者的相关提问时表示，「国家安全是安邦定国的重要基石，维护国家安全是包括香港同胞在内的全国人民的根本利益所在」。

他説：「香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分，全国人民代表大会是最高国家权力机关，将根据新的形式和需要行使宪法赋予的职权，从国家层面建立健全香港特别行政区，维护国家安全的法律制度和执行机制，坚持完善一国两制体系。」

根据多家港媒报导，「港版国安法」主要针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为，其中的恐怖活动并未被包含在《基本法》23条的内容中。

这次的立法预计会由人大会权人大常委会就国家安全立法，以直接在香港实施，绕过立法会程序，不须香港自行立法权，以列入《基本法》附件三的形式完成立法。

香港民主派周四晚间立即对此消息召开记者会，表示「港版国安法」就像是「圣旨强加香港人头上」，批评这种没有谘询公众的行动，不仅漠视民意，也反映出一国一制正式在香港落实。泛民的立法会召集人陈淑庄呼吁香港人持续挣扎，并在今年即将举行的立法会选举中，藉由选票捍卫核心价值与民主自由。

香港公民党的议员郭荣铿在接受路透社表示：「如果新法真的在香港推行，一国两制将被正式终结，那就是香港的终结。」

美国政治圈齐声谴责

消息传出後，美国政治圈各界第一时间也做出强烈回应。去年曾在「反送中」抗争期间到香港抗争现场的共和党参议员霍利（Josh Hawley) 周四在参议院提出决议案，谴责中国违反协议承诺，企图剥夺香港自由权。

此外，共和党籍参议员杜美 (Pat Toomey) 与民主党籍参议员范霍伦（Chris Van Hollen) 也提出联合法案，要针对中国违背「中英联合声明」及「基本法」中对香港应尽的义务，及与中国政府有往来的银行进行制裁。

美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 也在推特上发文表示，中国政府再次企图终止香港的「一国两制」制度，此举令人深感不安。她写道：「试图绕过香港立法会来通过国安法此举是完全不尊重法治的表现。」

美国国务院也在第一时间发出警告，表示如果中国硬要实施无法反映香港民意的国安法，此举将造成严重动荡，美国与国际社会也将给予强烈谴责。国务院强调，让香港保有高度自治与尊重人权的原则，是让香港持续享有美国政府所赋予的特殊地位的基石。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus) 透过声明表示，美国将延迟递交香港年度评估报告给美国国会，让他们能将中国政府在人大期间，采取任何伤害香港自治的行为都列入报告中。她也呼吁中国政府履行「中英联合声明」中的承诺，确保香港享有高度自治，人民也享受人权及基本自由。

美国总统特朗普周四也对此做出简短回应，表示一旦相关立法细节出台後，美国将会作出强烈回应。

北京称不允许外国干预对港政策

本周四，美国总统特朗普也做出简短回应，警告中国不要在香港实施新的国安法、限制公民自由，否则，美国将作出强烈反应。中国政府此前宣布，根据新形势的需要，将制定和实施新法。香港特区的公民组织已呼吁港民起而抗议。

针对来自美国方面的批评，中国外交部发言人赵利坚周五称，国家安全是国家生存发展的基本前提，没有任何国家允许在其本国领土从事分裂国家等危害国家安全的活动。他同时表示，北京愿与华盛顿对话，但若美方试图对中方施压，北京将“强力回应、制裁任何损害香港自治的对象”。

彭定康：中国的作法令人发指

另一方面，英国外交部也在周四针对中国打算通过「港版国安法」做出回应，表示期望中方尊重港人的权利及高度自治，英国作为中英联合声明的签署国之一，致力於维护香港的自治，以及尊重一国两制的模式。

英国的最後一任港督彭定康也在接受英国广播公司访问时说，中国在国际社会全心应对新冠疫情时，欺凌及骚扰香港及其他地区。他说，中英两国针对香港回归签署了「中英联合声明」，所以英国首相及外长应该与其他盟国讨论此事件的发展，并持续质疑中国是否信守当年的承诺。

杨威廉/邹宗翰/凝炼/叶宣 (综合报导)