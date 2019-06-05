（德国之声中文网）1989年8月19日，利用边界短暂开放之机，600多名德意志民主共和国公民在奥匈边境小城肖普朗（Sopron）逃入西方。这一事件标志着俗称的"铁幕"上的第一个明显的窟窿。铁幕象征着东方共产主义国家与西方民主国家之间的隔绝。数星期后，柏林墙倒塌。

联邦德国总理默克尔和匈牙利政府总理奥尔班今天上午在肖普朗的福音教堂共同参加祈祷仪式，并分别致辞。之后，两名领导人举行会谈，并举行联合记者会。

上周六，默克尔对匈牙利为德国统一所作的贡献表达了敬意。她指出，1989年，匈牙利表现出巨大勇气，开放边界，使渴望离开东德的人们得以进入西方，这是导致柏林墙倒塌、最终实现德国统一道路上的一块"重要基石"。

众多分歧

多年来，德匈关系明显冷淡。这一变化的诱因是两国在移民政策上的不同立场。奥尔班多次严厉抨击2015年德国采取的"欢迎政策"，并也曾攻击过默克尔本人。上周五，德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）已声明，围绕移民政策，两国分歧依旧。

德国尤其不满奥尔班在国内推行有损于民主制的政策，及其怀疑欧洲、亲俄罗斯的立场。奥尔班则视自己是非自由主义民主制的先锋。自2010年起，奥尔班在匈牙利执政；默克尔则从2014年起再未到过匈牙利。

俩人周一会晤前夕，布达佩斯方面缓和了语调。该国驻德大使哲尔克什（Peter Györkös）对德国《斯图加特日报》和《斯图加特新闻报》表示："若论有能力克服西东之间的欧洲分裂，若不是有着长期共同历史的匈牙利人和德国人，还能有谁？"

他称，两国将在保护欧盟外部边界和开发政策等少数分歧领域努力寻求共同点。这位匈牙利外交官谨慎乐观，相信两国有望取得进展。

反对派不满

匈牙利反对派报纸《人民之声报》（Nepszava）指责柏林政府，未抵制奥尔班的限制民主行为。该报在上周六的一篇评论中指出，"除了外交呛声，什么也没发生"，德国政府未作出努力，使欧盟对布达佩斯表现出强硬态度。

那些令人叫绝的出逃故事 “让我们荡起双桨” 并不是每个东德民众都愿意静待柏林墙倒塌的那一天。1977年，来自德累斯顿的这位卡车司机携带妻女，借助这艘小小的橡皮艇出逃，经过15个小时的大风大浪，一家人终于横跨波罗的海，安全抵达西德的吕贝克。但是不应忘记，并不是所有的出逃者都运气这么好，很多人就是在出逃途中葬身海底的。

那些令人叫绝的出逃故事 出逃失败 身陷囹圄 1974年，卡门·罗尔巴赫和男友一道，也曾试图划橡皮艇逃往丹麦，不幸半途被民主德国边防军截获，为此罗尔巴赫被判刑两年。1976年，东德当局收取西德赎金后，将罗尔巴赫遣送出境。现在已经成为生物博士的罗尔巴赫生活在巴伐利亚北部。有趣的是，她现在的工作也经常需要坐橡皮艇出行。

那些令人叫绝的出逃故事 四肢发达 头脑聪明 阿科瑟尔·密特鲍尔（Axel Mitbauer）是民主德国国家游泳队员，常年练就的健壮体魄为他出逃成功提供了保障。1969年，当时19岁的密特鲍尔游了25公里，抵达西德吕贝克港湾。但是，但凭体力是不够的，还需要聪明的头脑。密特鲍尔回忆道: 那时东德海岸的探照灯必须每小时关闭一次，以便给灯体降温。“我必须利用这一分钟的时间换气，然后再潜入水下。”为了不让身体冻僵，他全身涂满了凡士林。

那些令人叫绝的出逃故事 抵达彼岸 1961年8月13日修建的柏林墙，直到1989年11月9日才被推翻。在此期间，共有5000多东德民众试图穿过波罗的海逃往西方。他们的办法无奇不有，游泳、橡皮艇、床垫，甚至还有人自制潜艇。成功抵达彼岸的只有不足1000人，174人葬身大海。

那些令人叫绝的出逃故事 地道战 这名女士出逃时选择了地下通道。那是1964年10月，她在西德一侧被缆绳拉出地道的场面。 当时东柏林民众秘密挖掘了一系列通往西柏林的地道。这条被称为“57号”的地道，仅两天之内，就有57人出逃成功。可惜它很快就被东德官方发现了。

那些令人叫绝的出逃故事 通往自由的窗口 画面上的建筑位于东德一侧，而窗前的街道则属于西德。这位老年妇女先把爱犬和购物袋抛给窗外迎接的西德消防队员，尽管屋内几名男子极力阻挠，她还是纵身一跃，跳到了消防队员撑开的帆布上，安全抵达自由的西方。

那些令人叫绝的出逃故事 不同寻常的藏身地 这14名东德人选择的出逃方式非常特殊：1964年9月，包括孩子在内的这支出逃团队藏匿在一辆运送冻猪肉的卡车里，成功抵达西方。

那些令人叫绝的出逃故事 飞向自由 这两家人的出逃经历堪比好莱坞大片：1979年9月，两家人携带4名2至15岁的孩子，搭乘热气球从东德一侧的图林根出发，越过分割东西方的铁幕，成功抵达8公里之外的巴伐利亚州奈拉小城。这个由他们自己制造的热气球飞行高度达2500米。



凝炼/石涛（德新社、路透社）

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