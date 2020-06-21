 法荷航空再获国家救助金 | 经济纵横 | DW | 26.06.2020

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经济纵横

法荷航空再获国家救助金

由于发生新冠危机，法荷航空集团再次获得国家资助。继法国政府提供了70亿欧元援助之后，荷兰政府也为遭受疫情重创的该航空集团提供34亿欧元的国家补贴。

Frankreich Air-France Flugzeuge (AFP/B. Guay)

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因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。 (05.06.2020)

最终汉莎为拿到国家的救助，不得不向欧盟低头。本周一，汉莎集团监事会终于同意一周前谈妥的救助方案。 (01.06.2020)

德国汉莎集团在新冠疫情中遭受沉重打击。在经过了艰苦而漫长的谈判之后，德国政府准备向汉莎集团提供90亿欧元的救助资金。不过欧盟委员会还需对救助计划审核通过。 (26.05.2020)

（德国之声中文网）法荷航空公司周五（6月26日）公布消息说，34亿欧元中的24亿欧元为国家担保90%的贷款，另外10亿欧元直接贷款给荷航。

作为回报，荷兰政府要求"航空公司致力于可持续发展"，提高盈利水平，进行债务重组以及员工做出"贡献"，但是荷航未透露细节。

法国航空公司获得的国家援助也包括40亿欧元的政府担保贷款和30亿欧元的直接贷款。获得国家救助的法国航空公司承诺将提高盈利能力，进一步减少温室气体排放。

法国和荷兰分别持有法荷航空集团14％的股份。由于发生新冠危机，第二季度95％的航班被取消。其竞争对手汉莎航空公司也获得国家提供的总计90亿欧元的援助资金。其股东于周四（6月25日）批准了政府的这一救助方案。此外，汉莎航空的子公司还分别获得瑞士、奥地利和比利时政府提供的援助资金。竞争对手爱尔兰瑞安航空（Ryanair）则对国家为航空公司提供补贴的救助方案提起诉讼。

周四，汉莎航空公司的股东批准了国家为公司斥资数十亿欧元的救助方案。汉莎监事会主席卡尔·路德维希·克莱（Karl-Ludwig Kley）在周四的股东特别大会上宣布，这一决定获得了98％的多数支持。由于赞成票达到了所需的三分之二多数，股东们因此为联邦政府实施90亿欧元的一揽子援助计划创造了前提条件。

联邦政府将因此获得被纳入MDax指数的汉莎航空20％的股份。汉莎总裁卡斯滕·施波尔（Carsten Spohr）说，这一决定保障了公司的"未来前景"。本年度股东大会电话视频会议一开始，公司管理层便要求股东对政府的救助方案进行表决，这也是是本次股东大会的唯一议事日程。

  • Lufthansa-Flugzeuge am Rand des Frankfurter Flughafens

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    救助可以 插手不行！

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  • Frankreich Flughafen Charles de Gaulle (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    航空公司陷危机 政府坐进驾驶舱

    政策先行 扶持给力

    法国政府承诺为危机中的法航（Air France）提供70亿欧元的救助资金。欧盟执行委员会已经批准。70亿欧元包括包括政府提供贷款担保和股东贷款，让法航在疫情冲击下能取得紧急流动性资金。为了给政府援助航空公司敞开大门，欧盟执委会3月中放松了国家援助的规定，让欧盟各国能够更容易的扶持因新冠疫情陷入财务困境的企业。

  • Ein Flugzeug der Czech Airlines

    航空公司陷危机 政府坐进驾驶舱

    智慧之翼和智慧的方案

    捷克共和国政府准备加大在该国廉价航空智慧之翼（Smartwings）的影响力。这家航空公司的母公司是捷克国家航空。该国工业部长甚至提出了政府全面收购的想法。公司的经理层则表示，没有人对此有兴趣。他们想要的是由政府出面担保的贷款，好让公司能够度过时艰。

  • Flugzeug der portugiesischen Airline TAP

    航空公司陷危机 政府坐进驾驶舱

    葡萄牙航空：贷款还是收购？

    已经半国有化的葡萄牙航空（TAP）为了生存下去，想要得到政府担保的贷款。该国总理也提及过全资收购的可能性。目前，这家航空公司一半属于葡萄牙政府，45%的股份属于美籍巴西裔大股东尼尔曼(David Neeleman)。剩下的5%属于该公司的员工。

  • Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-800

    航空公司陷危机 政府坐进驾驶舱

    孤立无援撑下去？No way, 挪威航空！

    只有在政府的帮助下，廉价航空挪威航空才能勉强留在空中。经历了一次结构性改革后，公司得到了奥斯陆政府的贷款许可。AerCap，一家飞机租赁公司，把手中的租赁合同换成了挪威航空15.9%的股份。另外有12.67%的股份属于中国银行控股的中银航空（BOC Aviation）。

  • Singapore Airlines, bevor die Krise sie zu Boden zwang

    航空公司陷危机 政府坐进驾驶舱

    打破48年无亏损纪录

    新加坡航空宣布，公司成立48年来首次进入亏损状态。新冠疫情下，新航的大部分飞机停在地面。该公司已大部分已经国有化。政府的控股公司Temasek掌握着新航超过50%的股份。对于新加坡政府来说，不干涉公司管理层的运作尤为重要。

  • Emirates Airline Flugzeug (C. Furlong/Getty Images)

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    阿联酋航空、阿提哈德航空和卡塔尔航空都是海湾地区的国有航空公司。它们早就招来了竞争者们的批评。批评声音称，这三家由海湾国家政府支持的航空公司能够不设上限的得到政府财政资助，凭这种不公平的竞争优势排挤其它航空公司。新冠危机爆发前，这三家海湾航空公司的增长势头都超过了行业平均水平。

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    旗下拥有俄罗斯航空（Aeroflot）、俄罗斯国家航空（Rossiya）和胜利航空公司（Pobeda） 的俄罗斯航空集团又是一个例子：它51.2%的股权都属于政府。从维基百科公布的数据来看，全球共有大约150多家航空公司属于政府多数控股。但是这些公司还是属于少数派，因为全球共有大约5000家航空公司。

    作者: Hardy Graupner




李京慧/达扬  （法新社）

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