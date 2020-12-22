法英边境通道恢复开放 欧盟批巴黎行动迟缓

（德国之声中文网）在最重要的英国丹佛港以及经由欧洲海底隧道，货物又可以运往法国。不过，仍有成千上万辆载重车滞留在英国南部，其中估计有数百辆来自德国的货车。

在一种可能更易感染的新冠病毒变种在英国流行后，法国关闭了两国间边境通道。作为其结果，多佛尔地区很快出现载重车滞留现象。经多天谈判，双方找到一项妥协方案。准许入境欧盟的前提是卡车司机新冠检测结果呈阴性。为此，英方先须设置检测站点。军方提供了支持。

英国交通大臣沙普斯（GrantShapps）敦请司机们保持耐心，遵守相关指示，从而能使交通尽快恢复流动。他推文强调，尽管新冠检测启动，但堵车问题不可能在一夜之间解决。

此前，因虽有关于边界将恢复开放的通知但很久没有任何动静，一些司机失去了耐性。在多佛尔，爆发司机与警方的冲突，一辆警车被损，至少有一人被逮捕。周三（12月23日）晚，当地行政机构称，局面明显缓和。

对数天来出现英国南部地区载重车流滞留的混乱局面，欧委会交通委员沃莱安（AdinaValean）指责法国要负主要责任。新冠变种在英国快速传布后，巴黎立即关闭了两国边界通道，迟至周三凌晨才恢复开放。沃莱安周三夜间推文表示，他谴责法国方面未理会欧委会的建议，重又使双方回到了今年3月出现过的物流链中断的境地。由于滞留载重车数量上万，新冠检测需要时间，因此，至物流重新畅通至少还需要数日。它意味着，很多司机将无法与家人共度圣诞这个对西方人而言的一年内最重要的节日。

沃莱安委员在推文中表扬了英国方面。他指出，英方有关部门将能在一小时内检测300名司机。他说，他对此刻运货车重又能慢慢通过英吉利海底隧道感到高兴。他同时吁请各欧盟成员国，放宽限制，取消节庆期间禁驶规定，从而能使尽可能多的司机仍能及时返国，与家人共度佳节。

凝炼/洪沙（德新社）

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