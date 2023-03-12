法老的诅咒到底存不存在？

（德国之声中文网）1922年，由埃及学家霍华德·卡特（Howard Carter）领导的挖掘团队在埃及的“帝王谷”发现了一条通往墓穴的石阶。几乎完好无损的陵墓中躺着法老图坦卡蒙的木乃伊——成为了迄今历史上最重要的考古发现之一。

世界为之震惊，媒体争相报道。然而资助考古挖掘队的卡纳冯勋爵（Lord Carnarvon）在图坦卡蒙陵墓被发掘后几个月便因病去世，一个说法很快被传播开来：法老墓穴被诅咒了！卡纳冯勋爵因为扰乱了死者的安宁，受到了法老的惩罚。其后挖掘团队接二连三的死亡事件更加剧了人们对诅咒的猜测。

“我们总感觉埃及人拥有一种超越我们认知的神秘知识，有种魔法色彩。”历史学家罗尔夫-伯纳德·埃西格（Rolf-Bernhard Essig）说。在埃及热鼎盛时期，诅咒说的出现就更显得恰逢其时，尤其在19世纪，舞台上和小说中都充斥着有关会走动的木乃伊的恐怖故事。

诅咒是新闻界的虚构

“新闻媒体迎合了读者最低级的本能，毫无底线地虚构内容，并取得了成功。可以说效果爆炸。法老的诅咒，尽管几乎完全是虚构出来的，但通过小说，儿童书籍，电影和广播剧几乎流传到家喻户晓”，埃西格说。

如果一名埃及游客患上常见的旅行疾病（例如胃肠道感染），人们便开玩笑说是受到了法老的诅咒。埃西格因而决定在柏林通讯博物馆策览“哇哦，从法老的诅咒到仇恨言论”，从这个世界闻名的假诅咒说起，进而探讨咒骂这个主题。

诅咒和骂人可能和语言一样古老，属于人类基本行为的一种。大概就是某些粗鄙之语被赋予了一种类似魔法的力量。 埃西格表示，埃及语中当然也有诅咒。但是，埃及学家们并未找到支撑盗墓者受到诅咒这种说法的任何证据。

将敌人踩在脚下

埃及人怎么骂人呢？很遗憾，我们还没有相关的发现。因为那些受过高等教育的文士肯定不会把金字塔建筑工人日常骂人的话刻在石头上。但是，我们可以从国王对敌人的诅咒中了解一二。此次展览展出了一双仿制图坦卡蒙镀金皮鞋的现代人字拖，鞋底上描绘了被捆缚的敌人，这样每走一步，敌人都被“踩踏”一次，以这种神奇的方式诅咒敌人。

在日常语言中，我们几乎不会将骂人和咒骂区别开来。咒骂是和“诅咒他人”相关联，好比那双“践踏敌人”的皇家凉鞋一样。而骂人则经常与被侮辱的人、事、物或机构团体联系在一起。无论是诅咒还是责骂不仅可以针对他人他物，也可以反过来针对自己。

骂：打破禁忌

不同文化间存在共性。“它总是与禁忌有关。这种禁忌往往以超越种族和文化的方式存在，包括比如排泄物和性。例如，‘屎’在许多语言中都有出现，”文学研究学者埃西格说道，他一直对语言功能非常着迷。还有一些文化里，亲戚诅咒非常常见，例如在阿拉伯语或俄语中。

此外利用动物的特征转义作为骂人用语也存在于各种文化中。通过展览观众可以了解到，在土耳其，根据语境不同，驴子可以表示调皮捣蛋的孩子，傻瓜或混蛋。在俄罗斯，公山羊用来形容所谓的白痴。日本则会在语言中使用异国情调的动物，比如愤怒得可笑的男人被称为大猩猩。而中国人若想要对某人表达轻蔑之意，则会用到龟蛋（王八蛋）这个词。

骂人和说话并不经过“同一个脑子”

有意思的是：骂人时大脑中被激活的区域与语言处理时被激活的区域不同。语言在左脑被理性处理，而骂人则由负责情绪的右脑处理。“我们无法抑制它（骂人），因为这是一种无意识的表达。大脑运转做了处理，而我们无法改变。”比如你用锤子砸到拇指会立刻尖叫起来“啊呀”。当然，也有人几乎不会或很少骂人，这类人往往有着较高的自控力。

这一点在数字时代的社交媒体上尤其缺乏，用户在评论区恶语相向，尽情谩骂。 “仇恨言论”是一种新的辱骂方式吗？“从内容上说完全不是”，埃西格说道。“如果去看一下16世纪的亲属咒骂，那真是令人作呕。”和过去最大的区别在于现在（咒骂）可以通过互联网轻松地在全球范围内传播。 “这种快速强烈的效果和影响力令人难以置信。因此，所谓“新的维度”指的是技术层面上的。但就强烈程度而言，我不能说它有什么改变。”

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