法、美基因科学家获本年度诺贝尔化学奖

（德国之声中文网）瑞典皇家科学院周三（10月7日）在斯德哥尔摩宣布，法国人埃马纽埃尔·卡彭蒂耶和詹妮弗·杜德纳分获2020年度诺贝尔化学奖。颁奖理由是，这两位女科学家为Crispr-Cas9基因编辑技术（俗称"基因剪刀"）的研发做出了主要贡献。

颁奖词称，Crispr-Cas9基因编辑技术给分子生命科学带来了一次革命，为植物培植提供了新的手段，为开发出具开创性的癌症疗法作出了贡献，使治愈遗传疾病的梦想有了实现的可能。颁奖词指出，两位科学家使基因技术最强有力的工具之一得以为人类所用，使用这一工具，研究人员可以对动、植物的遗传基因和微生物组织做最精确的改变。

本年度各项诺奖奖金均为1000万瑞典克朗（约为95万欧元），比去年多100万克朗。

去年的诺贝尔化学奖由3名在锂离子电池研发领域作出杰出贡献的科学奖获得。他们分别是在德国耶拿出生的美国人约翰·古迪纳夫（John Goodenough）、 出生在英国的斯坦利·惠廷厄姆（Stanley Whittingham）和日本人吉野彰（Akira Yoshino）。古迪纳夫以97岁高龄成为史上年龄最大的诺奖得主。

与其它各奖项一样，诺贝尔化学奖得主也多为男性。至2019年，在总共183位获奖者中，女性是5位，比例为2.7%。

本周一和周二，2020年度诺贝尔医学奖和物理学奖已分别颁发。德国天文物理学家莱因哈德·根泽尔（Reinhard Genzel）、美国女科学家安德烈娅·盖兹（Andrea Ghez）

和英国人罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）因对黑洞的研究而一起获得物理学奖；分别来自美国和英国的3名医学家因发现丙型肝炎病毒而共同成为医学奖得主。

本周四将公布文学奖得主；周五是和平奖；下周一是经济学奖。

百年回眸：诺贝尔化学奖 2018年：进化革命 阿诺德（Frances H. Arnold）、史密斯（George P. Smith）和温特尔（Gregory P. Winter）三位科学家在实验室中创造出了自然界的进化。诺贝尔化学委员会主席表示：“这些科学家们在试管中应用了达尔文进化论。”如今，他们科研方法被应用于药物领域，比如为糖尿病患者生产胰岛素。

百年回眸：诺贝尔化学奖 2014年：微小世界的大英雄 德国物理学家黑尔（Stefan Hell）和美国科学家白兹格（Eric Betzig）、莫尔纳（William Moerner）研制成功了一种突破性的显微技术，将光学显微镜的范围提高到了纳米尺度，甚至可以超高分辨活体组织，比如癌细胞。

百年回眸：诺贝尔化学奖 2013年：虚拟空间的化学 借助电脑程序，人们可以轻而易举地对复杂的化学结构进行分析，任意进行拼接，并可以预言其反应。三名诺贝尔化学奖得主马丁·卡普拉斯(Martin Karplus)，迈克尔·莱维特(Michael Levitt)和亚利耶·瓦谢尔(Arieh Warshel)为此奠定了基础，并为许多应用铺平了道路，比如在电脑上研发药物。

百年回眸：诺贝尔化学奖 2008年：闪着绿光的老鼠 化学里有些东西确实挺难懂的，比如“绿色荧光蛋白”。日本人下村脩、美国人查尔菲（Martin Chalfie）和生于美国的华裔钱永健（Roger Tsien）对这一物质进行了研究。在自然条件下，这种蛋白会出现在一些水母类动物上。而借助基因技术，老鼠也能产生这种蛋白。这样就能便于对活体器官的代谢过程进行观察。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1995年：臭氧空洞是如何产生的？ 克鲁岑（Paul Crutzen）、莫里纳（Mario Molina）和罗兰（Frank Rowland）的研究项目是大气化学，尤其是臭氧层的产生和分解。这三位学者证明了，臭氧层对于人类社会排放的气体会作出何种反应，从而解释了臭氧空洞的来由。诺奖委员会认为这一成就足以得到表彰。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1963年：终于有了塑料袋！ 1963年，德国人齐格勒（Karl Waldemar Ziegler）与意大利化学家纳塔（Guilio Natta）共享诺贝尔化学奖。两人发明了一种能够合成聚乙烯的工艺，而塑料袋正是用这种材料制造的。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1958年：糖尿病的奥秘 英国人桑格（Frederick Sanger）揭示了胰岛素的结构。糖尿病人无法制造或者是不能制造足量的胰岛素，因此必须经常通过注射的方式来补充，以维持生命。胰岛素目前已经可以通过基因技术大批量生产。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1944年：核裂变-天使与魔鬼的合体 哈恩（Otto Hahn）发现了原子的核裂变。如果用较小粒子-中子，撞击质量较重的原子核，后者就会变成两个较小的原子核。这一过程会释放大量能量，以及其他中子，从而构成链式反应。哈恩的发现能够用来生产核电，但也可以制造原子弹。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1939年：为何男女有别 德国人布特南特（Adolf Butenandt）因为在性激素方面的研究而获诺贝尔奖。但希特勒不允许他前去参加颁奖仪式。布特南特首次成功分离出了许多控制人体性功能的荷尔蒙。正是这些物质决定了男性胚胎最终成为男人，女性胚胎成为女人。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1927年：自然的助消化剂 威兰德（Heinrich Otto Wieland）也是一名来自德国的诺贝尔化学奖得主，他发现了胆汁酸的结构。胆汁酸是胆汁的主要组成部分，由肝脏合成。它能够帮助人体消化和吸收脂肪。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1918年：化肥横空出世 德国人哈伯（Fritz Haber）发明了用氢气和氮气合成氨的方法。这使得人工合成肥料成为可能，加速了农业发展，以应对不断增长的全球人口。但合成氨技术也奏响了炸药生产的序曲。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1915年：多姿多彩的植物 德国化学家维尔施泰特（Richard Willstätter）凭借对植物色素的研究而获得诺贝尔化学奖。尤其是对叶绿素的研究具有重大意义：正是这种物质让植物呈现绿色，并能促成光合作用，把阳光、二氧化碳和水最终转化为糖类。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1911年：光芒四射的发现 居里夫人曾两次荣获诺贝尔奖：1903年她获得物理奖，八年之后又拿下了化学奖。她发现了放射性物质镭和钋。这些元素会进行放射性衰变。自然界中的铀矿石里就含有具有毒性的钋，而吸烟产生的烟雾中也有这一物质。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1907年：不用活细胞也能酿啤酒 德国人比希纳（Eduard Buchner）发现，发酵过程并不一定需要活细胞。比如在酿造啤酒的发酵过程中，酵母会把糖转化成酒精。而比希纳证明了，这一过程在使用已经没有活力的酵母细胞也能完成，这在当时是一项令人不可思议的发现。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1904年：气球里的氦气 苏格兰人拉姆齐爵士（Sir William Ramsay）发现了惰性气体元素。这些元素是空气的固定组成部分，很少与其他物质发生反应。用来给气球充气以让它们能够升空的氦气也是惰性气体的一种，此外还包括霓虹灯里使用的氖。

百年回眸：诺贝尔化学奖 1902年：甜美如糖的化学 上世纪初的这一年颁发的化学奖可谓“甜甜美美”：菲舍尔（Hermann Emil Fischer）因为对于糖的研究而成为首名获此奖项的德国人。他的成就包括发明了一种方法，用来描述糖分子的复杂三维结构。 作者: Brigitte Osterath



凝炼/苗子（德新社、法新社）

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