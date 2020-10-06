 法、美基因科学家获本年度诺贝尔化学奖 | 科技环境 | DW | 07.10.2020

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科技环境

法、美基因科学家获本年度诺贝尔化学奖

本年度化学奖授予分别来自法国和美国的两名女科学家。埃马纽埃尔·卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）和詹妮弗·杜德纳（Jennifer A . Doudna）因在研发基因编辑方法中获得的成就得此殊荣。

Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2016 Preisträgerinnen (picture-alliance/dpa/A. Heinl)

卡彭蒂耶（左）和杜德纳在法兰克福（2016年3月）

（德国之声中文网）瑞典皇家科学院周三（10月7日）在斯德哥尔摩宣布，法国人埃马纽埃尔·卡彭蒂耶和詹妮弗·杜德纳分获2020年度诺贝尔化学奖。颁奖理由是，这两位女科学家为Crispr-Cas9基因编辑技术（俗称"基因剪刀"）的研发做出了主要贡献。

颁奖词称，Crispr-Cas9基因编辑技术给分子生命科学带来了一次革命，为植物培植提供了新的手段，为开发出具开创性的癌症疗法作出了贡献，使治愈遗传疾病的梦想有了实现的可能。颁奖词指出，两位科学家使基因技术最强有力的工具之一得以为人类所用，使用这一工具，研究人员可以对动、植物的遗传基因和微生物组织做最精确的改变。

本年度各项诺奖奖金均为1000万瑞典克朗（约为95万欧元），比去年多100万克朗。

CRISPR (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

Crispr-Cas9基因编辑技术给分子生命科学带来了一次革命

去年的诺贝尔化学奖由3名在锂离子电池研发领域作出杰出贡献的科学奖获得。他们分别是在德国耶拿出生的美国人约翰·古迪纳夫（John Goodenough）、 出生在英国的斯坦利·惠廷厄姆（Stanley Whittingham）和日本人吉野彰（Akira Yoshino）。古迪纳夫以97岁高龄成为史上年龄最大的诺奖得主。

与其它各奖项一样，诺贝尔化学奖得主也多为男性。至2019年，在总共183位获奖者中，女性是5位，比例为2.7%。

本周一和周二，2020年度诺贝尔医学奖和物理学奖已分别颁发。德国天文物理学家莱因哈德·根泽尔（Reinhard Genzel）、美国女科学家安德烈娅·盖兹（Andrea Ghez）

和英国人罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）因对黑洞的研究而一起获得物理学奖；分别来自美国和英国的3名医学家因发现丙型肝炎病毒而共同成为医学奖得主。

本周四将公布文学奖得主；周五是和平奖；下周一是经济学奖。

  • DNS DNA Illustration Molekül (Imago/Science Photo Library)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    2018年：进化革命

    阿诺德（Frances H. Arnold）、史密斯（George P. Smith）和温特尔（Gregory P. Winter）三位科学家在实验室中创造出了自然界的进化。诺贝尔化学委员会主席表示：“这些科学家们在试管中应用了达尔文进化论。”如今，他们科研方法被应用于药物领域，比如为糖尿病患者生产胰岛素。

  • Nobelpreis 2014 Chemie Zellstrukturen Fluoreszenzmikroskopie

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    2014年：微小世界的大英雄

    德国物理学家黑尔（Stefan Hell）和美国科学家白兹格（Eric Betzig）、莫尔纳（William  Moerner）研制成功了一种突破性的显微技术，将光学显微镜的范围提高到了纳米尺度，甚至可以超高分辨活体组织，比如癌细胞。

  • Dreidimensionale Struktur von Prion-Proteinen (Foto: ETH Zürich)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    2013年：虚拟空间的化学

    借助电脑程序，人们可以轻而易举地对复杂的化学结构进行分析，任意进行拼接，并可以预言其反应。三名诺贝尔化学奖得主马丁·卡普拉斯(Martin Karplus)，迈克尔·莱维特(Michael Levitt)和亚利耶·瓦谢尔(Arieh Warshel)为此奠定了基础，并为许多应用铺平了道路，比如在电脑上研发药物。

  • Leuchtende Zellen einer Maus (Foto: dpa)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    2008年：闪着绿光的老鼠

    化学里有些东西确实挺难懂的，比如“绿色荧光蛋白”。日本人下村脩、美国人查尔菲（Martin Chalfie）和生于美国的华裔钱永健（Roger Tsien）对这一物质进行了研究。在自然条件下，这种蛋白会出现在一些水母类动物上。而借助基因技术，老鼠也能产生这种蛋白。这样就能便于对活体器官的代谢过程进行观察。

  • Ozonloch über der Arktis (Foto: dpa/Bildfunk)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1995年：臭氧空洞是如何产生的？

    克鲁岑（Paul Crutzen）、莫里纳（Mario Molina）和罗兰（Frank Rowland）的研究项目是大气化学，尤其是臭氧层的产生和分解。这三位学者证明了，臭氧层对于人类社会排放的气体会作出何种反应，从而解释了臭氧空洞的来由。诺奖委员会认为这一成就足以得到表彰。

  • Plastikmüll am Strand (Foto: picture alliance/WILDLIFE)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1963年：终于有了塑料袋！

    1963年，德国人齐格勒（Karl Waldemar Ziegler）与意大利化学家纳塔（Guilio Natta）共享诺贝尔化学奖。两人发明了一种能够合成聚乙烯的工艺，而塑料袋正是用这种材料制造的。

  • Diabetisspritze (Foto: Dmitry Lobanov/Fotolia)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1958年：糖尿病的奥秘

    英国人桑格（Frederick Sanger）揭示了胰岛素的结构。糖尿病人无法制造或者是不能制造足量的胰岛素，因此必须经常通过注射的方式来补充，以维持生命。胰岛素目前已经可以通过基因技术大批量生产。

  • Die Grafik zeigt das Prinzip der Kernspaltung bei Uran (Grafik: picture alliance/dpa)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1944年：核裂变-天使与魔鬼的合体

    哈恩（Otto Hahn）发现了原子的核裂变。如果用较小粒子-中子，撞击质量较重的原子核，后者就会变成两个较小的原子核。这一过程会释放大量能量，以及其他中子，从而构成链式反应。哈恩的发现能够用来生产核电，但也可以制造原子弹。

  • Liebespaar auf einer Brücke in Paris (Foto: Picture alliance/Godong/Robert Harding).

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1939年：为何男女有别

    德国人布特南特（Adolf Butenandt）因为在性激素方面的研究而获诺贝尔奖。但希特勒不允许他前去参加颁奖仪式。布特南特首次成功分离出了许多控制人体性功能的荷尔蒙。正是这些物质决定了男性胚胎最终成为男人，女性胚胎成为女人。

  • Schinken (Bild: Fotolia/Phranc)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1927年：自然的助消化剂

    威兰德（Heinrich Otto Wieland）也是一名来自德国的诺贝尔化学奖得主，他发现了胆汁酸的结构。胆汁酸是胆汁的主要组成部分，由肝脏合成。它能够帮助人体消化和吸收脂肪。

  • Düngemitteleinsatz in Afrika (Foto: AFP/PHOTO / GEORGES GOBET/Getty Images).

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1918年：化肥横空出世

    德国人哈伯（Fritz Haber）发明了用氢气和氮气合成氨的方法。这使得人工合成肥料成为可能，加速了农业发展，以应对不断增长的全球人口。但合成氨技术也奏响了炸药生产的序曲。

  • Herbstlich verfärbtes Laub (Foto: Holger Hollemann dpa/lni).

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1915年：多姿多彩的植物

    德国化学家维尔施泰特（Richard Willstätter）凭借对植物色素的研究而获得诺贝尔化学奖。尤其是对叶绿素的研究具有重大意义：正是这种物质让植物呈现绿色，并能促成光合作用，把阳光、二氧化碳和水最终转化为糖类。

  • Marie Curie (Bild: picture alliance).

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1911年：光芒四射的发现

    居里夫人曾两次荣获诺贝尔奖：1903年她获得物理奖，八年之后又拿下了化学奖。她发现了放射性物质镭和钋。这些元素会进行放射性衰变。自然界中的铀矿石里就含有具有毒性的钋，而吸烟产生的烟雾中也有这一物质。

  • Biersorten im Glas (Foto: Fotolia/ExQuisine)

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1907年：不用活细胞也能酿啤酒

    德国人比希纳（Eduard Buchner）发现，发酵过程并不一定需要活细胞。比如在酿造啤酒的发酵过程中，酵母会把糖转化成酒精。而比希纳证明了，这一过程在使用已经没有活力的酵母细胞也能完成，这在当时是一项令人不可思议的发现。

  • Deutschland Frühling Kirmes in München Maidult

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1904年：气球里的氦气

    苏格兰人拉姆齐爵士（Sir William Ramsay）发现了惰性气体元素。这些元素是空气的固定组成部分，很少与其他物质发生反应。用来给气球充气以让它们能够升空的氦气也是惰性气体的一种，此外还包括霓虹灯里使用的氖。

  • Teelöffel mit Würfelzucker (Foto: Foto: Arno Burgi).

    百年回眸：诺贝尔化学奖

    1902年：甜美如糖的化学

    上世纪初的这一年颁发的化学奖可谓“甜甜美美”：菲舍尔（Hermann Emil Fischer）因为对于糖的研究而成为首名获此奖项的德国人。他的成就包括发明了一种方法，用来描述糖分子的复杂三维结构。

    作者: Brigitte Osterath


凝炼/苗子（德新社、法新社）

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三名来自美国和英国的科学家因发现丙型肝炎病毒而荣获今年度的诺贝尔奖。因为他们的成就，数以百万人的生命得以拯救。  

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