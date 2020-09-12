法经济部长呼吁欧盟在美中之间走独立自主道路

(德国之声中文网) 勒梅尔(Bruno Le Maire)是在接受周日版德国《世界报》采访时做出这一表态的。他呼吁欧盟必须明确自己的利益，"欧洲必须强大而独立，既不依赖中国，也不依赖美国。"勒梅尔还说，如果欧洲想要和中国这样的国家建立稳固的关系，"我们就必须捍卫我们的价值观；如果欧盟忘却了自己的价值观，就会一无所获。"

原定9月14日在德国莱比锡进行的欧中领导人峰会因疫情、前期谈判进展缓慢等缘故宣告推迟，取而代之的是同一天通过视频连线举行的"虚拟会晤"。根据欧中双方的官方消息，欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)、欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)、目前担任欧盟轮值主席国的德国的总理默克尔以及中国国家主席习近平将参加这次会晤。双方将讨论新冠疫情、经贸问题、气候保护等多个议题。欧洲方面预计也会在会谈中提到香港议题。

法国经济部长勒梅尔

德国政府内部文件狠批香港人权倒退

德国《世界报》还报道称，德国外交部在一份内部文件中"异常清晰地"抨击了中共当局强推的香港《国安法》。这份内部文件认为，该法案将导致香港的人权状况"向中国内地看齐"，并抨击"缺乏司法独立"，"面对肆意滥捕无法提供有效的司法保护"。

外交部内部文件还担心，香港《国安法》制造了巨大的"灰色地带"，"法律不确定性可以被用来极大地限制自由权利"。文件撰写者指出，法案生效后，已经能观察到香港政界、传媒界出现了自我审查。面对《世界报》的问询，德国外交部表示，不对内部文件的内容进行置评。

德国经济界要求欧盟加大对华施压力度

即便是欧洲经济界，如今也出现了越来越多的批评中国的声音。在接受柏林《每日镜报》采访时，德国工业联合会(BDI)的亚洲事务专家施特拉克(Friedolin Strack)就说，五年前，绝大多数在华德企都对现状感到满意，但是如今依旧感到满意的德企数量已经显著减少。施特拉克指出，在华外国企业并没有获得与中国本土企业相同的待遇，中国市场依然是全球最为封闭的市场之一。"习近平刚上台时，外界还认为中国会逐步开放、逐步自由化；但是2017年党代会后，大家都明白，习近平治下的中国不会向开放、市场化方向发展，而是会走向国有经济导向的特有模式。"

德国工业联合会同时也反对美国总统特朗普意图与中国"脱钩"的做法，认为这不符合德国利益。该组织认为，欧盟方面应当加大对北京的施压力度，从而达成一份公正的欧中投资协议。

文山/洪沙/(世界报、每日镜报)

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