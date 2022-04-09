法總統選舉：馬克宏首輪領先 預計再與雷朋對決

（德國之聲中文網）根據截至法國當地時間週一（4月11日）公布的出口民調顯示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以27.4%領先，緊追在後的是拿下24%的極右翼國民聯盟（RN）候選人雷朋（Marine Le Pen）。

馬克宏敦促法國人民阻止他的極右翼挑戰者擔任總統，並說在第一輪投票後，任何事都還沒有定論。雷朋則說，第二輪總統選舉為選民提供了「兩種對立的未來願景」。她表示：「4月24日的關鍵不是對環境的選擇，而是對社會的選擇，對文明的選擇。」

其他在投票中落後的候選人則對雷朋進行了抨擊。排名第三的左翼候選人讓-梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)敦促公民不要將任何一票投給雷朋。保守派候選人佩克雷斯（Valerie Pecresse）則呼吁選民支持馬克宏，稱如果雷朋登上總統寶座，將「對國家和後代造成災難性的後果」。

法國將於4月24日進行第二輪總統大選投票。約有4870萬選民登記參加選舉，但第二輪的選民參與度是否會上升，還有待觀察。未來幾周，兩名候選人可能會更密集的進行競選活動，尤其是要爭取連任的馬克宏。當地時間10日晚些時候公布的新民調顯示，第二輪投票結果很接近。

法國Ifop-Fiducial 集團公布的民調結果顯示，馬克宏將在獲得51%的選票，而雷朋則會獲得49%的選票。Elabe集團則預計馬克宏將獲得52%的選票，雷朋的得票率則為48%。

馬克宏VS.雷朋

現任法國總統馬克宏的政治立場被視為中間派，他的支持率在任期內曾出現起伏。2018年，因他的商業友好政策與為富人減稅，導致法國爆發所謂的「黃背心運動」。

隨著他的任期即將結束，他在民意調查中處於領先地位。直到兩週前，他將傳統的總統選舉競選活動放一邊，專注於跟俄烏戰爭相關的外交行動。

馬克宏的對手將是極右翼的雷朋，她在2017年的總統選舉中也曾與馬克宏對陣。與馬克宏不同的是，雷朋已經進行了幾個月的競選活動，她將重點放在通貨膨脹和收入問題。

然而，雷朋因2017年反對歐盟和北約而在歐洲受到批評。這兩個組織目前是應對俄羅斯入侵烏克蘭的兩個主要角色。此外，雷朋還因為想要在公共場合禁止穆斯林戴頭巾，以及去除清真和猶太潔食認證而引起爭議。雷朋多年來還在競選中支持應大幅減少來自歐洲以外的移民有關政策。

（法新社、路透社）

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