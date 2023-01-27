法澳外防長2+2會談 發聯合聲明加強挺台力度

（德國之聲中文網）法國與澳大利亞外交部長、國防部長30日巴黎會晤展開「2+2部會磋商」（Ministerial Consultations）。會後兩國公佈繼2021年8月30日後的第2份法澳2+2聯合聲明，內容強烈反對中國武力威嚇、破壞穩定，另重申不僅支持台灣參與國際，更將深化與台關係。

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）、國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）及澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）在30日的聯合聲明中表示雙方將致力合作，共同支持台灣參與國際、深化與台關係，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

對此，台灣外交部週二（31日）發布新聞稿表示高度歡迎並給予肯定。並稱此聲明展現法、澳兩國政府堅定友台立場，也凸顯台海和平是維護自由與開放的印太區域乃至國際社會穩定繁榮不可或缺的一環。

聯合聲明寫了什麼？

根據2國外交部公佈的聯合聲明，其中第24條寫道：「法澳外交暨國防2部部長共同強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲透過對話和平解決兩岸問題，而非威脅、武力或強制手段。」並稱：「部長重申反對單方面改變現狀的立場，承諾在符合國際組織章程規範之條件下，雙方共同努力支持台灣有意義參與國際組織，另重申將持續深化與台灣經濟、科技、貿易、技術及文化領域之關係」。

另外，聲明第23條則指出，法、澳兩國「強烈反對」在南海上威嚇與破壞穩定的行為，包括「爭議項目的軍事化」。「部長強調持續合作以支持各國能於南海行使權利與自由的重要性，符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），包含航行與飛越自由」。

澳大利亞外交部長黃英賢與國防部長馬勒斯

台灣中央社報導，法澳2021年的首度2+2會議聯合聲明即強調台海和平的重要，並表態挺台參與國際組織，時隔一年新版的聲明多在措辭、論述及語調出現差異，對台灣支持力度升級。

報導指出，延續2021年8月30日上一份聲明內容，兩國此次重申對維吾爾族人權侵害的嚴正關切；對香港自治、權利與自由持續被侵蝕的狀況也表示關切。

官媒：不完全指向中國

華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘30日接受《環球時報》記者採訪時表示，總體而言，目前中國和澳大利亞兩國的關係在向好發展，因此澳大利亞沒有必要在涉及中國的問題上製造緊張氣氛及進行無謂的挑釁。

他認為，自美國推出所謂的「印太戰略」以來，美國一直慫恿歐洲國家入局攪亂印太地區穩定形勢。與此同時，一直將美澳同盟奉為對外政策基石的澳大利亞，需要穩固和美國的戰略關係，自然也要拉近與歐洲國家的關係。

此外報導稱，澳大利亞與日本、印度等國都進行過「2+2」部長級對話，與法、英進行「2+2」會談也屬正常。陳弘說：「具體來說，澳大利亞防長和外長出訪英國是希望除了AUKUS以外，兩國還能在經濟、政治上尋求更多利益；出訪法國則是希望從軍事和外交上修補與法國的關係，從而進行自身戰略佈局。因此，二人此次外訪確實有針對性，但並不完全指向中國。」

中澳將展開人權對話

英國《衛報》報導，隨著中國與澳大利亞兩國外交關係解凍後，中國已表示願意在9年內首次恢復以人權為重點的專門對話。

報導指，中國駐澳大利亞大使肖千暗示，這一提議的條件是澳大利亞採取「建設性的態度」，兩國關係恢復到更「正常」的基礎上。但肖千強調，「以言論自由的名義進行批評、抹黑中國或詆毀中國共產黨是沒有幫助的。」

當被問及對肖千說法的回應時，外交和貿易部向《衛報》表示，政府在提出對中國人權的關注方面一直持續不間斷的。

「澳大利亞政府已經並將繼續就人權問題直接向中國提出主張，包括在最高級別」，該部發言人說。

該部發言人說：「正如外交部長所說，澳大利亞政府採取一切可能的策略來維護人權，以符合我們的價值觀和利益。」

澳法為烏克蘭生產砲彈

法國和澳大利亞防長30日在聯合記者會上宣布，兩國接下來將「聯手製造數千枚155毫米口徑的砲彈來協助烏克蘭」。希望今年第一季就能開始交付。

澳洲防長馬勒斯說：「澳大利亞具備一些獨特的能力，澳法兩國在供應這類彈藥方面可以攜手合作。」

法國防長勒科爾尼補充說，根據這項協議，兩國將一同承擔軍援烏克蘭砲彈的成本，155毫米口徑砲彈將由法國武器製造商奈克斯特系統公司（Nexter）負責生產，火藥則由澳大利亞提供。

为什么乌克兰需要西方坦克？

法新社報導，澳洲曾在2年前突然撕毀與法國合作建造12艘攻擊型（Attack-class）柴油動力潛艦的合約，轉而向美國和英國購買核動力潛艦，觸怒巴黎當局。如今澳法雙方達成上述協議，展現太平洋盟國之間設法修補關係的努力。

（法新社、中央社、衛報、環球時報）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。