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Symbolbild | Hongkong | Überwachung

23条立法咨询现“禁社媒”建议，港府忙辟谣

23条立法咨询现“禁社媒”建议，港府忙辟谣

香港《基本法》23条立法咨询程序结束。征集到的意见中有人建议将脸书、YouTube等被广泛使用的社交媒体“撤出香港”，媒体报道后引起哗然。香港政府随即强调不会禁绝任何社交媒体。
香港2024年3月6日
USA Gebäude Harvard University

美留学签证新规急转弯 疫情仍是主要挑战

美留学签证新规急转弯 疫情仍是主要挑战

美国针对国际学生的签证新规引发挞伐，哈佛大学和麻省理工学院(MIT)准备和联邦政府对簿公堂之际，美国相关单位决定取消这项规定。但是学生和留学顾问都表示，今年赴美留学的许多挑战仍未消解。
北美2020年7月15日
China Mordprozess Politiker Bo Xilai Gu Kailai

长平观察：两次死刑带来什么正义？

长平观察：两次死刑带来什么正义？

被判死刑21年之后，孙小果再次成为“扫黑除恶”的典型，最近又被判处死刑。时评人长平当年是最早报道此案的记者之一，他看见死刑“震慑”的虚伪，以及《1984》自叹弗如的中国审查机制。
2019年12月27日
external

冤坐死牢的14年

冤坐死牢的14年

程发根等四人被中国警方指控强奸、杀害、肢解一名女子。之所以没有被执行死刑，仅仅是因为，他不断成功地提起上诉。
2019年12月6日03:45 分钟