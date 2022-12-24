法新社：2022年中国军机扰台次数翻倍 高达1727架次

（德国之声中文网）台湾海峡两岸的关系多年来一直很冷淡，但随着习近平政府对台湾的态度越发强硬，甚至在去年8月美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，展开了大规模的一系列军演，导致北京和台北的关系在2022年更加恶化。

法新社根据台湾国防部发布的每日数据做出统计，结果显示中国在2022年共派遣了1727架次飞机进入台湾的防空识别区（ADIZ）。相比之下，2021年约有960次侵扰纪录，2020年发生了380次。其中，战斗机出动次数从2021年的538次增加到2022年的1241次，而轰炸机（包括具有核能力的轰-6）的入侵次数从60次增加到101次。此外，去年还首度出现了无人机侵扰，台湾军方报告的71次入侵都是在佩洛西访台之后发生的。

许多国家都设有防空识别区，包括美国、加拿大、韩国、日本和中国，这与一个国家的领空不同，它涵盖了更广泛的区域，任何过境的外国飞机都要向当地航空当局通报。

测探台湾的防御能力

军事分析家说，中国正借此机会测探台湾的防御能力、耗尽其老化的空军，并向西方对台湾的支持表示不满，特别是来自美国的支持。台湾前参谋总长李喜明告诉法新社，北京政府「想展现其决心和意志，同时胁迫美国：不要太接近他们的红线，不要越过他们的红线。」

尽管美国在外交方面坚守「一个中国」原则，但华盛顿仍然是台湾最重要的盟友。它反对任何强行改变台湾地位的行为，美国国会也通过制定法案，向台湾提供足以自我防卫的军事援助。对台湾的支持是华盛顿两党少有的共识，俄罗斯对乌克兰的入侵加剧了人们对于中国可能以军事手段解决台湾问题的担忧。

华盛顿对台湾一直保持着「战略模糊」的政策，这一策略旨在让北京三思入侵所需付出的代价，同时也是为了阻止台湾正式宣布独立。不过，美国总统拜登曾数度公开称若中国武力犯台，美国会派兵协防台湾，但白宫随后便表示「美国对台政策未变」。部分专家告诉德国之声，拜登此举恐制造「战略混乱」，并为中国提供在台海挑起危机的借口。

今年以来，中国数度藉由派出军机「扰台」来表达对一些特定事件的不满。例如去年佩洛西访问台湾当月，中国战机侵扰台湾防空区的次数创下了440架次的记录。另外在去年12月底，拜登签署了对台军事援助法案后几天，中国也派出71架战机在台湾周围海域和空域进行「打击演习」，以回应中方所谓华盛顿的「严重挑衅和肆意干涉」。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

入侵频繁不代表提前攻台日程

常驻台北的政治军事分析家寇谧将（J. Michael Cole）告诉法新社：「（解放军）更频繁的侵扰迫使台湾方面必须永远处于警戒状态，以确保解放军不会借此作为攻击台湾的掩护。」不过他也表示，干扰事件的增加「并不意味着（中国）准备将对台湾使用武力的日程提前 ── 至少不是入侵的情况，因为这会需要几个月的动员」。

分析人士认为，中国加强对台湾防区的测探是更广泛的「灰区作战」的一部分。政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞舟指出：「中国正在对台湾军队发动一场消耗战。」不过这位退役的陆军少将也表示，就武力夺取台湾而言，中国仍然面临着一些关键的挑战，像是如何派遣数十万军队跨越台湾海峡。

虽然中国打算收集关键的情报和「准备参数」，例如台湾军方拦截的速度和地点，但入侵仍然是一项风险巨大、代价高昂的行动。特别是台湾的地理环境 ── 这个多山的岛屿对任何军队来说都是一个难以征服的挑战。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（法新社等）



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