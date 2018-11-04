法德两国总统共同纪念一战结束百年

（德国之声中文网）法国总统马克龙和他的德国同事施泰因迈尔日前（11月4日）在阿尔萨斯共同出席了纪念一战结束100周年音乐会。此前，两位政治家在斯特拉斯堡大教堂会面，深情拥抱，拉开了法国一系列纪念活动的帷幕。

阿尔萨里-洛林：民族长期争议之地

巴黎也利用此次机会，纪念阿尔萨斯-洛林归还法国100年。随着1918年11月11日全面停火，德国军队不得不让出占领区，其中包括从1871年起并入德意志帝国版图的阿尔萨斯-洛林。斯特拉斯堡大主教拉威尔（Luc Ravel）指出，两国总统一起出席在教堂举行的音乐会，有"非常重要的象征力量"。他强调，斯特拉斯堡大教堂是阿尔萨斯所有正反经历的缩影。该地曾长期成为德法两国的主权争议地区，如今早已成了这两个前"死敌"和解的象征。

在历史圣地的纪念

未来数天，马克龙将访问众多前战场和军人墓地。纪念一战终结。11月10日，这位法国总统将在巴黎东北的贡比臬森林会晤联邦德国政府总理默克尔，共同为刻有两国文字的一块纪念碑揭牌。当年，德方代表在贡比臬森林签署了停战协定。在此之后，马克龙和默克尔将登上俗称的停战车厢，在金色签名册上签名。

同一天，默克尔总理将会同另外约70名国家领导人或政府首脑在巴黎凯旋门出席盛大纪念仪式。美国总统特朗普和俄罗斯总统普京均已预告到场。

马克龙能否改善选民支持度？

这位法国总统显然也有意利用此次机会，重新改善自己的民众支持率。从本周一起，他开始为期数天的对11个大区的巡视，造访大战中的重要地点，凡尔登和兰斯（Reims）均在其中。法国《世界报》称，民意支持率陡降的这位40岁总统有意再度增加与选民们的接触。在野党频频指责马克龙是"富人总统"。

有关一战的回忆 刻进石头里的伤痛 柯勒维茨（Käthe Kollwitz）花了18年的时间，完成了“悲伤的父母”这个作品。1914年10月她的儿子彼得前往佛兰德斯前线，不到一周后，他在那里丧生，年仅18岁。他的坟墓就在父亲这座雕塑一旁的德国军人墓地。超过2.5万名青年被葬在这里。

有关一战的回忆 兰格马可：被粉饰被滥用 1914年，最高军事统帅部向世界发布了一个谎言：据称，数千名唱着德国国歌的大学生在与敌军对抗中行进。纳粹宣传也乐于利用这段神话。事实上，他们是炮灰：缺乏经验、装备落后。兰格马可也因为成为战争志愿者的墓地而得名。

有关一战的回忆 山丘60：一个制高点 在伊普尔，到处都有战时地洞的痕迹。但是此地非常特别，山丘60高于地面数米。谁控制了这座山丘，树木就不再是屏障，就可以居高临下地开火。因此争夺此地的战役持久而激烈。

有关一战的回忆 欧洲大陆最大的英国墓地 泰恩克特公墓埋葬了11956名英联邦士兵和4名德国士兵。公墓的内壁上刻着另外34957个名字，没有找到他们的尸体。在炮火和连续的射击下，根本没有机会埋葬死者。即使在今天，农民仍然会在田地里发现尸骨。

有关一战的回忆 可怕的阵地战 帕斯尚尔这个地点今天已经不复存在了。1917年英国和德国在这里开火，双方共使用了4百万颗榴弹，血流成河。这是一战中最血腥的战役之一，这一切被记录在帕斯尚尔博物馆中。在宽敞的室外博物馆，人们可以看到当年战壕和防空洞的原景重现。

有关一战的回忆 毒气战 在伊普尔地区，毒气首次被使用在战争中，使用的氯气引起了窒息。怒火过后，盟军也开始使用毒气作为武器。1917年7月，德国测试了名为伊普尔毒气（Ypérite）的新武器。这种芥子气可以引起大面积的皮肤灼伤。

有关一战的回忆 帕斯尚尔还剩下什么？ 今天来到帕斯尚尔，一定要去佐内贝克这个地方。这里经历了100天激烈的战斗——从7月底到11月初，此后的村庄满目苍夷。这里除了硕大的瓦砾堆和池塘什么都没有剩下，而池塘也因为满是炮孔和泥浆难以辨认。

有关一战的回忆 世界大战旅游 伊普尔特别吸引英国游客。商店店主、餐馆和旅店老板们也深知这点。这个城市的一家酒店提供一种特别体验：住在涂成迷彩色的房间里，汽油罐作为边桌，军旅式的棕色格子床罩。早餐室的墙壁上挂着战地伪装网。

有关一战的回忆 当字迹成为装潢 1928年德国作家茨威格（Stefan Zweig）来到伊普尔。关于当时新落成的梅嫩门，他写道：这里有这么多的名字，以至于“字迹成为了装潢”。墙壁上共刻着5.5万名阵亡和失踪英联邦士兵的名字，这些士兵都没有自己的坟墓。

有关一战的回忆 来自英联邦各国的阵亡者 梅嫩门上的名字是根据军团排列的，长长列表上的阵亡者来自各个英联邦国家：非洲、印度、巴基斯坦、新西兰、澳大利亚和加拿大。这些人，他们知道自己为什么要在遥远的欧洲作战吗？

有关一战的回忆 共同的纪念 自梅嫩门1928年落成，这里每晚20点都会举行纪念死难者的仪式，伊普尔的消防队员们用他们的号声向死者致敬。起初这是一个纪念英国阵亡者的仪式，但后来各国的游客都到来此地。现在梅嫩门已经成为一个共同纪念的地点。 作者: Birgit Görtz/万方



凝炼/乐然（德新社、法新社）