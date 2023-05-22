法律戰開打 TikTok控告蒙大拿州違憲

（德國之聲中文網）TikTok週一（5月22日）向美國聯邦法院提起訴訟，要求阻止蒙大拿州對TikTok實施全面禁令。該公司主張，此禁令違反了美國憲法保護的言論自由權。一名發言人告訴法新社：「基於一系列有力的先例和事實，我們認為我們會贏得這場法律戰。」

TikTok在訴狀中寫道：「該州制定這種特別的、前所未有的措施，是基於毫無根據的猜測。」該平台發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）17日曾稱該法案違憲，「侵犯了蒙大拿州人民的言論自由」。她說：「我們想向蒙大拿州人民保證，他們可以繼續使用TikTok來表達自己、謀生、加入社群，因為我們繼續努力捍衛蒙大拿州內外用戶的權利。」

18日，有5名TikTok用戶兼創作者亦提起訴訟，盼能阻止這項禁令被實際執行。提告的TikTok用戶認為，該州試圖「行使蒙大拿州沒有的國家安全權力，並禁止蒙大拿州無權壓制的言論自由」，已侵犯了由美國憲法保障的公民基本權利。

該訴訟將交由民主黨法官莫羅伊（Donald Molloy）審理；莫羅伊在1995年被美國民主黨前總統人柯林頓（Bill Clinton）提名為法官。部分民主黨人士對TikTok態度較不強硬。

蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）本月17日正式簽署立法，禁止TikTok在該州運營，稱此舉將進一步「保護蒙大拿人免受中共監控」。該法案明年初生效後，將使蒙大拿州成為美國第一個全面停用TikTok的州。

蒙大拿州司法部發言人弗勒（Emily Flower）17日表示：「我們預計會有法律挑戰，並已做好充分準備為法律辯護。」

法新社引述里奇蒙大學（University of Richmond）法學者托比亞斯（Carl Tobias）觀點，認為這些案件在法庭的進展應該很快，因為其核心的法律問題並不需要收集大量證據。

「這些憲法論據非常令人信服，有利於起訴方。」托比亞斯說：「首先是言論自由，其次，如果禁令以國家安全為正當性的理由，那就是聯邦政府的事，而非任何一州。」

2020年，時任美國總統特朗普（Donald Trump）試圖透過商務部的規範禁止下載TikTok和微信，就被多個法院阻止，從未生效；而美國公民自由聯盟（ACLU）等捍衛憲法團體和部份民主黨國會議員，也都支持美國用戶保有使用TikTok的權利，以行使言論自由。

禁用TikTok 印度早已先行一步

TikTok禁令可行嗎？

禁令規定，蒙大拿州境內將不得下載TikTok，這意味著谷歌和蘋果等應用商店也不得「非法」提供TikTok。每當有人使用TikTok，不論是「被提供使用這個應用程式的能力」、或是「下載它」，TikTok或應用商店即觸法，將面臨每日高達1萬美元的罰款。

此法案預計2024年1月1日生效，懲罰將不適用於用戶端。

美聯社援引網路安全專家說法分析，此禁令除了祭出罰款之外，沒有任何激勵措施使相關公司願意遵守規定，因此「充分執法將非常困難」。

此外，相較於中國對公民訪問網路的控制，美國並沒有任何類似的手段或工具。該法令也將網路服務提供商排除在外。

成員包含蘋果和谷歌的貿易集團TechNet的一名代表告訴美聯社，應用商店沒有能力在不同的州對特定應用進行「地理圍欄」，因此不可能阻止TikTok在蒙大拿州被下載。該組織還表示，應該由應用程式本身來決定運行範圍，而非應用商店。

網路安全公司Check Point的產品漏洞研究主管瓦努努（Oded Vanunu）也認為，應用商店很難隔離單一國家的應用下載。他建議由TikTok來遵守規定更為可行，因為該應用本身才有權「根據用戶的地理位置或IP地址來調整設置」。

美國加緊禁用TikTok

美國國會和州政府對TikTok的警戒日益升高，他們擔心中國政府對該平台具有潛在影響力，因而要求在全國範圍內禁止該應用程式。然而，光是要在人口超過100萬的蒙大拿州實行禁令，即面臨諸多困難；若要將禁令範圍擴大至全美超過1.5億TikTok用戶，絕非易事。

今年3月，TikTok執行長周受資赴美國國會作證，聽證會長達近6小時，氣氛劍拔弩張。國會兩黨議員都提出質疑，認為TikTok母公司字節跳動（ByteDance）將使中國政府能獲取用戶數據，或影響美國用戶在該應用上發表的內容。

對此，TikTok不斷否認它曾與中國政府共享數據，並表示如果被要求，該平台也不會這樣做。

目前，TikTok正在進行一項名為「德克薩斯項目」（Project Texas）的倡議，欲創建了一個獨立實體，將美國用戶的數據儲存在美國的服務器上，由美國科技公司甲骨文運營。

（綜合報導）

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