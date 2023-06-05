 法律存灰色地带 德国担心退役飞行员与中国分享情报 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2023

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法律存灰色地带 德国担心退役飞行员与中国分享情报

德国退役空军飞行员为中国空军飞行员提供培训已有多年。德国国防部长现在希望停止这种做法。然而，由于存在法律灰色地带，德国政府阻止此类知识转让的权力有限。

训练中的中国空军飞行员

训练中的中国空军飞行员

（德国之声中文网）德国过去曾与中国正式开展军事训练项目。军方交流技术和战术经验很常见，退役军人将其独特的技能带到私营部门也很常见。

但是，这些规范现在得到了更多的关注，因为涉及到中国。据《明镜》杂志和公共广播公司德国电视二台ZDF报道，数名德国退役空军飞行员曾拿着丰厚的报酬去中国为其飞行员提供培训。报道称，德国安全部门和情报部门认为，这些退役飞行员在中国很有可能泄露了军事专业知识、德国联邦军以及北约的秘密战术，甚至可能在那里模拟训练了进攻的场景，而这或许会对中国准备进攻台湾有帮助。

德国国防部长皮斯托里乌斯上周六在新加坡与中国国防部长李尚福会晤后表示，他呼吁中方停止让退役的德国战斗机飞行员为中国提供培训。皮斯托里乌斯说，李尚福对此的反应十分保留："他没有否认，但是从他的角度淡化了其意义。"

德国联邦议会国防委员会委员马库斯·法贝（Marcus Faber）在发给德国之声的一份声明中，呼吁"国防部现在必须尽一切可能结束这种做法"。声明说，"对于那些由于为德国国家工作而接触到与安全有关的信息的人，需要紧急收紧规则。"

德国国防部长皮斯托里乌斯6月3日在新加坡与中国国防部长李尚福会晤

德国国防部长皮斯托里乌斯6月3日在新加坡与中国国防部长李尚福会晤

法律的灰色地带

为中国飞行员提供培训本身并不违反德国的任何法律。这一法律灰色地带使德国政府在阻止此类知识转让方面权力有限。

德国国防部的一位发言人告诉德国之声，退役军人和退休政府工作人员基本上可以自由地利用他们的专业知识。他们必须遵守"追溯性"服务义务，报告他们的工作，并 "对他或她所知道的事情保持保密"。国防部会对此进行 "利益冲突检查"，如果发现有利益冲突，可以不允许他们从事该工作。

德国国防部部担心的是，中国飞行员接受的不仅仅是基本的飞行指导，还获得了有关于北约战术和作战能力的信息。然而，目前还不清楚这是否会构成违反保密规定的行为。

《明镜》报道中提到的南非试飞学院（TFASA）在给德国之声的一份声明中，否认它危害了任何国家的国家安全。代表TFASA的一家位于伦敦的通信咨询公司说："所有的培训内容和材料都是非保密内容，都是由公开来源或客户自己提供的。"

中国聘请北约退役飞行员可能要追溯到近十年前

观察家指出，雇用北约退役飞行员训练中国空军可能要追溯到近十年前，也就是早在欧盟将中国定性为 "制度性对手"或者美国国家安全战略称中国是有能力和愿望 "重塑国际秩序 "的 "唯一竞争对手 "之前。

不过，中国在成功利用外国技术来加速国力方面有着悠久的历史。西方在学术研究、工业、技术和知识产权方面的进步在中国都有对应物。台湾国防安全研究院（INDSR）研究员苏紫云告诉德国之声，"对解放军来说，与西方退役飞行员合作使他们能够完善他们的理论，这基本上是在窃取西方国家军事演习的秘密。"

不久前，有关英美退役飞行员为中国空军提供培训的消息也见诸报端。与德国一样，英国议会现在也在考虑收紧法律，对该问题进行监管。去年，已成为澳大利亚公民的前美国海军陆战队飞行员丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）在澳大利亚被捕，可能会被引渡到美国。他被指控与TFASA签订合同在中国执行培训任务，涉嫌犯有阴谋罪、武器贩运和洗钱。

杜根否认有任何不当行为，称对他的指控是出于政治动机，因为自他的合同结束以来，美中关系正在日益恶化。

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