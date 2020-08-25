法庭文件披露美共和党前大佬“通共”

(德国之声中文网) 文件披露，2017年5月，时任中国公安部副部长孙力军曾经在深圳的一间酒店套房内与布罗伊迪(Elliott Broidy)会面。当时后者的身份是风险投资人以及共和党全国委员会财务副主席。法庭文件称，在孙力军的要求下，布罗伊迪答应运用自己的影响力去游说特朗普政府驱逐遭到中国当局通缉的富商郭文贵。孙力军本人已经在今年5月因腐败指控而被停职调查。

《华尔街日报》在报道中指出，此次法庭文件披露的事实表明，中国当局将抓捕郭文贵视作优先要务，在正常外交渠道受阻时，依然试图通过台面下的动作去抓捕郭文贵。

郭文贵2014年逃离中国后一直住在纽约，他受到了行贿等多项指控。近年来，他不断爆料所谓的中国高官内幕，许多“爆料”内容无法得到证实。他驳斥中国当局对他的指控，认为这都是中共官员的腐败行径。



试图拉拢美国司法部长

此次由夏威夷地方法院审理的案件，主要涉及到布罗伊迪的商业伙伴戴维斯(Nickie Lum Davis)。她被指控没有依法向司法部报告其为外国政府或个人进行的政治游说行为。

布罗伊迪则在2018年因与一名《花花公子》女模特有染而辞去了在共和党全国委员会的职务。他的名字并没有直接出现在夏威夷的法庭卷宗中，但是从案情描述细节中可以推断出当事人就是他本人。布罗伊迪自己并没有遭到任何违法行为之指控。

《华尔街日报》指出，孙力军的名字同样也没有出现在法庭文件中，但也可以确凿推断。文件披露，孙力军在会面时告诉布罗伊迪，因为此次与美国高官的会面计划，他遭遇了“一些麻烦”。会面后，布罗伊迪则试图在孙力军和特朗普政府成员之间牵线搭桥，甚至还曾寻求时任美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)的协助。孙力军书写的一份备忘录还提到，如果美国能够驱逐郭文贵出境，美中两国的执法合作机会将会“显著增加”。

《华尔街日报》就此细节向前司法部长塞申斯发出了问询，但是后者表示，他不记得与布罗伊迪时曾讨论过这个议题，并且拒绝进一步置评。

法庭文件同时也指出，布罗伊迪的游说工作最终没有奏效，郭文贵目前依然生活在美国。后者在一份声明中表示，此案只是展示了中共拉拢、利用美国腐败律师或官员行为的冰山一角，中国当局正在试图通过最高层渠道“进行针对我本人的行动”。据《华尔街日报》报道，2017年5月前后，中国官员还曾亲赴纽约向郭文贵施压，试图要求其返回中国。当时，这一行动导致了美中之间的一场外交纠纷，中国官员也差点被美国联邦调查局(FBI)逮捕。



文山/洪沙/(华尔街日报、纽约时报)



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