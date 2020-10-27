法官认同孟晚舟部分主张 华为称“重大胜利”

（德国之声中文网）加拿大最高法院大法官周四（10月29日）就华为副董事长孟晚舟引渡案作出了一项裁决，驳回检方提出的将孟晚舟部分论据不纳入引渡案的申请。

但法官支持检方律师看法，认为孟晚舟的论点不足以立即撤销引渡案。

不列颠哥伦比亚省最高法院正在进行长达一周的证人听证。据法新社报道，本轮听证会孟晚舟方面主要针对加拿大警方在逮捕她时滥用程序提出指控。

不列颠哥伦比亚省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）在日期标注为10月28日的裁决书中写道，孟晚舟主张美国在向加拿大正式提出引渡请求时歪曲了涉嫌诈欺的证据，这个说法"有真实可能性"。法官也认为，孟晚舟有权利"有限度地"提出一些额外证据到此案的记录中。

霍姆斯指出，"部分证据的确可能对（美国要求引渡的）可信度做出挑战。"

华为加拿大分公司在回复路透社的声明中称法官的决定是"一场重大胜利"。加拿大司法部门则表示尊重霍姆斯的裁决。

中国官媒央视报道称，这项裁定意味着，法官认为美国提供的"案件记录"中可能存在"故意遗漏证据"或者"重大证据遗漏"，因此可以被列为申请终止对孟晚舟引渡的理由之一。

央视还指出："一般引渡案件中不会采纳被引渡人提供的证据，但是，法官选择接受被引渡人的部分证据，表明法官对美国提交的用于支持引渡要求的'案件记录'内容的可靠性存在重大疑问。"

孟晚舟佩戴着电子脚镣

现年48岁的孟晚舟于2018年12月在温哥华国际机场遭到逮捕。美国指控孟晚舟涉嫌诈欺，向汇丰银行HSBA.L隐瞒在伊朗的交易实情，导致汇丰银行违反美国对伊朗金融制裁的条例。

孟晚舟在2013年曾向汇丰银行展示了一份PowerPoint简报，内容显示出华为与 "星通科技"（Skycom）的关系，后者在伊朗运营业务。美国将此作为指控孟晚舟的关键证据。

霍姆斯认同孟晚舟的主张，即美国的引渡请求应该包括PowerPoint中的某些陈述，以使孟晚舟对于华为与星通科技在伊朗业务关系的陈述"更加精确"。

霍姆斯举出一个美国可能歪曲证据的例子称，美方没有将"华为与星通科技的往来是正常而且可控的业务合作，未来也不会改变"这个句子纳入其中。

霍姆斯指出："此前的摘要中出现类此陈述，但'可控'一词被省略，变成'华为与星通科技的是普通业务合作'。"

尽管霍姆斯认为孟晚舟的论据不足以保证立即驳回引渡案，但她也表示，如果与孟晚舟之前提出的滥用程序的指控合并考虑，或许可以做到这一点。

未参与此案的多伦多引渡律师阿德勒（Leo Adler）分析，法院的判决对孟晚舟而言是一次"好的胜利"，但他也强调，霍姆斯是"非常谨慎的法官"。

孟晚舟引渡案预计在2021年4月结束，但若有任何一方提出上诉，案件可能审理长达数年。

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