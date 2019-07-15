法官裁决：哈佛并未歧视亚裔申请者

（德国之声中文网）美国一名联邦法官周二裁决，哈佛大学的本科录取并不存在针对亚裔美国人申请的歧视。

一个名为"学生为了公平录取"（SFFA）的组织提起诉讼，指责哈佛进行不同种族间平衡的做法是非法的。

但法官博罗斯（Allison Burroughs）的裁决是，哈佛的录取项目虽然"不完美"，但是"没有任何证据证明存在种族的仇视"。

SFFA组织的创建人布鲁姆（Edward Blum）则对这一裁决表示失望："我们认为，所提供的文件、电邮、数据分析和书面证词有说服力地揭露了哈佛对亚裔美国申请者的系统性歧视。"

哈佛大学校园

布鲁姆表示，要向联邦上诉法庭提起上诉，有必要的话，一直告到最高法院。

哈佛大学校长巴考（Lawrence S. Bacow）对裁决表示欢迎，并重申学生群体中多样性的重要意义。

SFFA指责哈佛大学在录取过程中以不合法的手段平衡种族比例，以有意压低亚裔美国人的人数。该组织称，哈佛对亚裔美国人采用更高的录取标准，而同时倾向于录取黑人和拉丁美洲裔学生。

苗子/叶宣（美联社、路透社）