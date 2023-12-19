 "法学界的良心"江平去世 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2023

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时政风云

"法学界的良心"江平去世

中国媒体广泛报道了法学泰斗、中国政法大学原校长江平去世的消息。他被视为中国民商法学的奠基人之一，并且为中国的法治社会而呐喊。

Symbolfoto Justitia

法学泰斗江平去世。他被称为“法学界的良心”

（德国之声中文网）2023年12月19日，中国法学家、法学教育家、中国政法大学原校长、终身教授江平先生在北京去世，享年94岁--中国央视新闻客户端发表了这条消息。许多中国媒体引述了这则短讯，并加以"法学界的良心"、"永远的校长"之称，撰文悼念江平去世。

中国政法大学的讣告中称，江平是新中国民商法学的主要奠基人之一。讣告中称他牵头组织了《行政诉讼法》、《信托法》起草，作为主要专家参与了《民法通则》、《合同法》、《物权法》和《民法典》的立法工作。此外，他60余年培育法学人才。

"财新"撰写长文予以悼念。文中称，1930年出生的江平被公派到前苏联学习法律。回国后被戴上右派的帽子，遭遇新婚妻子离婚。下放劳动时因意外被火车压伤一条腿。重回法律讲坛后，他教授民商法。他对社会经济问题发声，推动市场经济改革制度法、法治化。文章还提到，2016年，江平曾到蒙冤而死的呼格吉勒图在内蒙古的墓地献花。

"永远的校长"

文中写道，从1988年被任命为中国政法大学校长，到1990年离任，江平仅任一年半多一点校长，但却被师生尊称为"永远的校长"。

中国著名记者高瑜在X平台上写道，中國政法大學終身教授、"永遠的校長"江平先生於今日中午在北京中日友好醫院病逝。"感谢他培養出莫少平浦志強一批優秀的法律界人士。"

高瑜还发表一张照片，是蒋彦永医生在莫少平律师的陪同下向江平咨询法律问题，并写道："蔣彥永醫生于今年3月11日病逝。…這批有良知的中國大知識分子一個個離我們而去，民國一代知識界為中國歷史留下難於復制的至高點。"

中国民运人士王丹在X平台上回忆道："一九八九年学运，江校长坚定支持学生的民主要求。即使是在八九后全国清算的白色恐怖中，他也是少数坚持立场不变的大学校长之一。对于被捕的法大学生，他关心备至。"王丹回忆自己亲身经历江平在危难中的帮助，是"永远不能忘怀的恩情"。他写道："八九之后，中国政治陷入黑暗，江平先生犹如黑暗中的一盏明灯，继续不遗余力地为民主法治发声。因为德高望重，当局也无可奈何。"

此外，律师尚宝军、媒体人安替、王志安也在X平台上发帖悼念。

为私权利呐喊

据中国媒体报道，江平曾表示，呐喊是知识分子的责任。而他生前也不停地为法治呐喊，为私权利呐喊。

在一篇题为《八十自述：我为什么要呐喊》的文章里， 他写道："严格来说，改革30年我实际上做了一个我份内的事情，就是为私权而呼吁。……中国的私权在强大的公权面前，始终是处于弱势。这个私权可能是包括私人企业的权利，可能包括私人财产的权利，也可能是包括更广义的私权。"

他写道，只向真理低头；不媚权，也不讨好舆论。

（综合报道）

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