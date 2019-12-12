法媒:法国5G不禁止但限制使用华为

(德国之声中文网) 法国网络安全机构ANSSI负责人波帕 (Guillaume Poupard)周日 (7月5日)表示，法国在5G电信网络中不会全面禁用华为设备，但会劝阻法国电信公司不要用。

他在接受《回声报》(Les Echos)采访时說:｢我可以说，不会全面禁止......但对于目前没有使用华为的运营商，我们会劝阻他们不要去使用华为。」

根据路透社在3月得到的消息，虽然法国不会禁用华为，但考量到华为在处理客户的个人数据等敏感信息时有较高的监控风险，会将其排除在核心移动网络之外。

法国目前主要有4家电信运营商。前身为法国电信，市占率超过45%的Orange电信已经选择了华为的欧洲竞争对手诺基亚和爱立信作为5G合作伙伴。

法国在华为设备问题上的决定对其中两家：Bouygues电信和SFR至关重要，因为他们目前的移动网络中约有一半的设备是由华为所制造。

波帕表示:「对于那些已经在使用华为的运营商，我们提供的授权期限从3年到8年不等。」

他提到，从下周开始，在法律规定的最后期限前没有收到明确授权使用华为设备用于5G网络的运营商就等于是不能使用。这也代表使用华为的法国运营商只能获得有限的牌照。

他强调，这样的决定是为了保护法国的独立性，而不是敌视中国的行为。他说:「这不是对抗华为，也不是反中的种族主义......我们要表达的是，欧洲供应商和非欧洲的风险是不一样的。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)