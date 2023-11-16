法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令

（德國之聲中文網）法國刑事調查法官週三（11月15日）對敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）發出逮捕令。阿薩德涉嫌對平民發動化學武器攻擊，遭控犯下反人類罪與戰爭罪共謀。他的兄弟馬希爾（Maher al-Assad）以及2名敘利亞高階軍官也名列逮捕令之中。

2013年8月，當時由反對派掌控的敘利亞城鎮杜馬（Douma）和東烏塔地區（Eastern Ghouta）發生毒氣襲擊事件。國際社會普遍認為，阿薩德政權在內戰中使用了毒氣，導致超過1000人窒息而死。阿薩德否認相關指控，稱當時的攻擊事件是反對派所為，目的是迫使外國軍事介入。

依據國際法上的普遍管轄權原則，法國的法庭可以針對世界上其他地方發生的戰爭罪與反人類罪展開起訴。德國也曾在2020年受理非政府組織所提出涉及敘利亞毒氣攻擊的訴訟案。

美聯社指出，儘管阿薩德不太可能在法國受審，但針對現任國家領導人的國際逮捕令非常少見，也在部分國家歡迎阿薩德重返外交舞台之際，對其領導地位傳達出強烈的訊號。

非政府組織「開放社會司法倡議」（Open Society Justice Initiative）的律師科斯塔斯（Steve Kostas）在聲明中表示，這是第一次有現任國家領袖遭他國以戰爭罪及反人類罪為罪名下達逮捕令，而法國此時有機會確立原則：即使是最高級別的領袖，也不能對最嚴重的國際罪行享有豁免權。

替受害者提出法律訴訟的非政府組織敘利亞媒體和言論自由中心（SCM）發布聲明，樂見法國下達逮捕令一事，並形容這是「邁向正義與敘利亞永久和平之路的一步」。該組織創辦人達沃許（Mazen Darwish）向法新社表示，「化學武器攻擊不可能在敘利亞總統不知情的狀況下發生，他因而負有責任、應被究責」，而這一點已獲得獨立司法機構認可。

2013年發生什麼事？

在非政府組織提出訴訟之後，法國的法院自2021年起開始調查2013年的化武攻擊事件，調查過程納入大量第一手證詞。

據法新社的消息人士說法，法國專門追蹤國際犯罪的部門OCLCH進行了細緻的調查工作，目標是盡可能追溯至阿薩德政權的指揮體系高層，而越高層級者應負的責任越大。

倡議人士曾在YouTube上發布2013年事件的影片，據稱顯示了毒氣攻擊造成的影響。部分影片中可以看到數十具遺體橫躺在地，其中許多是孩童；其他影像則顯示了昏迷的兒童，有些人口吐白沫，還有醫生正在輸氧、幫助他們呼吸，這些畫面在全球掀起了反彈與譴責聲浪。聯合國的一份報告後來指出，有明確證據表明當時的襲擊用的是神經毒劑「沙林毒氣」。

2013年事件發生後，美國曾威脅要對敘利亞進行軍事報復。時任美國總統的歐巴馬曾稱，阿薩德使用化武會觸碰到美方的「紅線」；不過，當時美國國會與社會大眾對於美方參與新的戰事抱持謹慎態度。

此後，美國與俄羅斯針對敘利亞達成協議，敘利亞同意放棄化武，並稱已徹底銷毀所有化武庫存。然而，國際禁止化武組織（OPCW）的調查稱，2013年之後敘利亞仍持續使用化武。

2011年，阿薩德鎮壓和平示威的行徑演變為一場致命衝突，進一步引發敘利亞爆發內戰，外國勢力、全球的伊斯蘭聖戰主義者（Jihadists）也捲入其中。這場內戰導致超過50萬人死亡，戰前人口數至少有一半被迫流離失所。

追捕阿萨德政权的打手

（法新社、美聯社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。