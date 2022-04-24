法國總統馬克龍贏得連任 歐盟鬆口氣

（德國之聲中文網）法國週日（4月24日）最新出口民調顯示，現任總統馬克龍贏得了大選得以連任，他以58.8%的選票領先於勒龐的41.2%。

雖然親歐洲的馬克龍獲得18到24歲和70歲以上年齡組的選民壓倒性優勢投票，大多數失業選民以及來自家庭月淨收入低於1250歐元的家庭的選民都傾向支持勒龐。這次總體選民棄權率則接近歷史新高，為28%。

24日晚間，馬克龍在埃菲爾鐵塔前的集會上向他的支持者致辭。他說：「在經歷了5年的快樂和有時的困難之後，今天你們中的大多數人選擇了我，在未來5年中代表這個共和國。」

他對許多選擇他只是為了避免極右翼領導人勒龐獲勝的人承諾，將認真對待他們的支持。他說：「我們的許多同胞投票給我，不是因為支持我的想法，而是為了阻止極右派的想法。 我要感謝他們，我知道我在未來的歲月裡對他們有責任。」

馬克龍強調要成為「所有人的總統」。他說自己的第二個任期「不只是我延續以前的任務」。他也對那些投棄權票的人，主要是社會主義候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的支持者講話。他說：「他們的沉默意味著他們拒絕選擇，我們需要考慮到這一點。」

根據益普索和Sopra Steria進行的出口民調，在第二輪投票中，接近42%的梅朗雄的選民基礎轉向馬克龍陣營，17%的人投票給勒龐。 41%的人選擇棄權或投出空白票，以表達他們的失望。

馬克龍承認與民粹主義候選人勒龐的選舉競爭很激烈，但他說：「我們需要尊重，因為我們有這麼多的分歧和疑慮。」

他承諾繼續「為一個更公平、平等的社會而努力」，並說：「為了做到這一點，我們需要有要求和雄心。」

歐盟放下心中大石

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在出口民調確認馬克龍連任後，對他的勝利表示祝賀。他強調，在法國應對若干挑戰時，有一個對歐洲友好的人物掌舵的重要性。歐盟委員會主席馮德萊恩也贊同米歇爾的立場，強調法國和歐盟之間的「出色合作」。

德國之聲駐布魯塞爾記者肖爾茲（Teri Schultz）說，馬克龍的勝利被歐盟視為一個好結果，特別是因為烏克蘭戰爭的緣故。

她說：「由於勒龐是普丁的親密盟友，若她獲勝將使歐盟和北約的統一反應陷入混亂。歐盟的強大制裁需要繼續，現在正在討論另一套制裁措施，法國方面不能有任何動搖。」

眾多歐洲領導人在社交媒體上祝賀馬克宏連任，包括義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、比利時首相德克羅（Alexander De Croo）、丹麥總理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）。

立陶宛領導人瑙德薩（Gitanas Nauseda）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin）都發來了祝賀。克羅地亞的普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也在推特上歡呼，認為這是歐洲的勝利。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）第一時間致電祝賀並希望德法積極合作。他說，法國選民通過選擇親歐盟的馬克宏而不是民族主義者勒龐，發出了對歐洲承諾的強烈信號。

愛麗舍總統辦公室24日晚間表示，法國總統馬克龍連任後與德國總理肖爾茨通話。法國愛麗舍宮在一份聲明中說：「肖爾茨總理打電話給總統表示祝賀。這是總統接的第一個電話，是法德友誼的標誌。」

肖爾茨辦公室則在聲明中說：「聯邦總理和總統確認，打算繼續保持德國和法國之間的密切和信任關係，特別是考慮到目前的挑戰，如俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。」

通常保持政治中立的德國總統施泰因邁爾也對馬克龍連任表示祝賀。他說：「我期待著在未來5年繼續與你進行密切和友好的合作。」

他也說：「德國希望並需要一個強大的法國。我相信，德國和法國將在未來的歲月裡進行密切、信任和成功的合作。」

西班牙總理，社會黨領導人桑切斯表示，馬克龍的勝利代表了民主和歐洲的勝利。他說：「公民們選擇了一個致力於建立自由、強大的歐盟的法國。」

美國方面，國務卿布林肯說美法會進一步密切合作。他在推特上向法國領導人表示祝賀說：「我們期待著與法國在全球挑戰方面繼續密切合作，鞏固我們長期和持久的聯盟和友誼。」

深陷戰火的烏克蘭總統澤連斯基也在推特上祝賀馬克龍，稱他是「真正的朋友」，並感謝他和法國公眾在俄羅斯持續轟炸烏克蘭時給予支持。

他說：「我祝願馬克龍為法國人民的利益取得新的成功。我感謝法國的支持，我相信：我們正一起邁向新的共同勝利！。為一個強大和統一的歐洲乾杯！ 」

極左極右示威持續

在總統選舉結果公佈後，法國防暴警察持續在巴黎和其他一些法國城市的街頭加強戒備。當局預計，反對中間派馬克龍連任的極右翼和極左翼團體將舉行示威，

本週稍早法國西北部城市雷恩曾禁止極左派的抗議活動，但示威者出來後與警察發生了衝突，至少有兩人被捕。

法國極右翼領導人澤穆爾（Eric Zemmour）說，法國的民族主義政黨需要在6月的議會選舉前團結起來。他說：「議會選舉前的政治形勢迫使我們採取行動......民族主義集團需要團結起來，民族主義運動必須聯合起來。」

在第一輪投票中被淘汰的澤穆爾說，24日的投票是勒龐「第八次失敗」，但他補充說，民族主義代表「不是不能避免」這些敗戰。

他說：「兩大集團正在組織起來，激進的左派和中間派，民族主義集團也必須團結起來。我們的責任是巨大的。這是不可缺少的。這是我們的責任。」

在選舉前，澤穆爾呼籲禁止穆罕默德等「外國」名字，譴責有關LGBT的「宣傳」，抨擊非洲穆斯林的移民，並說伊斯蘭教不認同法國的核心價值觀。

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

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