法國總統馬克龍贏得連任 歐盟鬆口氣

法國現任總統馬克龍在法國總統選舉中擊敗了極右翼挑戰者勒龐贏得連任，是法國20年來首位當選連任的總統。不過許多挑戰還在前頭等著他。
（德國之聲中文網）法國週日（4月24日）最新出口民調顯示，現任總統馬克龍贏得了大選得以連任，他以58.8%的選票領先於勒龐的41.2%。
雖然親歐洲的馬克龍獲得18到24歲和70歲以上年齡組的選民壓倒性優勢投票，大多數失業選民以及來自家庭月淨收入低於1250歐元的家庭的選民都傾向支持勒龐。這次總體選民棄權率則接近歷史新高，為28%。
24日晚間，馬克龍在埃菲爾鐵塔前的集會上向他的支持者致辭。他說：「在經歷了5年的快樂和有時的困難之後，今天你們中的大多數人選擇了我，在未來5年中代表這個共和國。」
他對許多選擇他只是為了避免極右翼領導人勒龐獲勝的人承諾，將認真對待他們的支持。他說：「我們的許多同胞投票給我，不是因為支持我的想法，而是為了阻止極右派的想法。 我要感謝他們，我知道我在未來的歲月裡對他們有責任。」
馬克龍強調要成為「所有人的總統」。他說自己的第二個任期「不只是我延續以前的任務」。他也對那些投棄權票的人，主要是社會主義候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的支持者講話。他說：「他們的沉默意味著他們拒絕選擇，我們需要考慮到這一點。」
根據益普索和Sopra Steria進行的出口民調，在第二輪投票中，接近42%的梅朗雄的選民基礎轉向馬克龍陣營，17%的人投票給勒龐。 41%的人選擇棄權或投出空白票，以表達他們的失望。
馬克龍承認與民粹主義候選人勒龐的選舉競爭很激烈，但他說：「我們需要尊重，因為我們有這麼多的分歧和疑慮。」
他承諾繼續「為一個更公平、平等的社會而努力」，並說：「為了做到這一點，我們需要有要求和雄心。」
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在出口民調確認馬克龍連任後，對他的勝利表示祝賀。他強調，在法國應對若干挑戰時，有一個對歐洲友好的人物掌舵的重要性。歐盟委員會主席馮德萊恩也贊同米歇爾的立場，強調法國和歐盟之間的「出色合作」。
德國之聲駐布魯塞爾記者肖爾茲（Teri Schultz）說，馬克龍的勝利被歐盟視為一個好結果，特別是因為烏克蘭戰爭的緣故。
她說：「由於勒龐是普丁的親密盟友，若她獲勝將使歐盟和北約的統一反應陷入混亂。歐盟的強大制裁需要繼續，現在正在討論另一套制裁措施，法國方面不能有任何動搖。」
眾多歐洲領導人在社交媒體上祝賀馬克宏連任，包括義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、比利時首相德克羅（Alexander De Croo）、丹麥總理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）。
立陶宛領導人瑙德薩（Gitanas Nauseda）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin）都發來了祝賀。克羅地亞的普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也在推特上歡呼，認為這是歐洲的勝利。
德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）第一時間致電祝賀並希望德法積極合作。他說，法國選民通過選擇親歐盟的馬克宏而不是民族主義者勒龐，發出了對歐洲承諾的強烈信號。
愛麗舍總統辦公室24日晚間表示，法國總統馬克龍連任後與德國總理肖爾茨通話。法國愛麗舍宮在一份聲明中說：「肖爾茨總理打電話給總統表示祝賀。這是總統接的第一個電話，是法德友誼的標誌。」
肖爾茨辦公室則在聲明中說：「聯邦總理和總統確認，打算繼續保持德國和法國之間的密切和信任關係，特別是考慮到目前的挑戰，如俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。」
通常保持政治中立的德國總統施泰因邁爾也對馬克龍連任表示祝賀。他說：「我期待著在未來5年繼續與你進行密切和友好的合作。」
他也說：「德國希望並需要一個強大的法國。我相信，德國和法國將在未來的歲月裡進行密切、信任和成功的合作。」
西班牙總理，社會黨領導人桑切斯表示，馬克龍的勝利代表了民主和歐洲的勝利。他說：「公民們選擇了一個致力於建立自由、強大的歐盟的法國。」
美國方面，國務卿布林肯說美法會進一步密切合作。他在推特上向法國領導人表示祝賀說：「我們期待著與法國在全球挑戰方面繼續密切合作，鞏固我們長期和持久的聯盟和友誼。」
深陷戰火的烏克蘭總統澤連斯基也在推特上祝賀馬克龍，稱他是「真正的朋友」，並感謝他和法國公眾在俄羅斯持續轟炸烏克蘭時給予支持。
他說：「我祝願馬克龍為法國人民的利益取得新的成功。我感謝法國的支持，我相信：我們正一起邁向新的共同勝利！。為一個強大和統一的歐洲乾杯！ 」
在總統選舉結果公佈後，法國防暴警察持續在巴黎和其他一些法國城市的街頭加強戒備。當局預計，反對中間派馬克龍連任的極右翼和極左翼團體將舉行示威，
本週稍早法國西北部城市雷恩曾禁止極左派的抗議活動，但示威者出來後與警察發生了衝突，至少有兩人被捕。
法國極右翼領導人澤穆爾（Eric Zemmour）說，法國的民族主義政黨需要在6月的議會選舉前團結起來。他說：「議會選舉前的政治形勢迫使我們採取行動......民族主義集團需要團結起來，民族主義運動必須聯合起來。」
在第一輪投票中被淘汰的澤穆爾說，24日的投票是勒龐「第八次失敗」，但他補充說，民族主義代表「不是不能避免」這些敗戰。
他說：「兩大集團正在組織起來，激進的左派和中間派，民族主義集團也必須團結起來。我們的責任是巨大的。這是不可缺少的。這是我們的責任。」
在選舉前，澤穆爾呼籲禁止穆罕默德等「外國」名字，譴責有關LGBT的「宣傳」，抨擊非洲穆斯林的移民，並說伊斯蘭教不認同法國的核心價值觀。
（法新社、美聯社、德新社、路透社）
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