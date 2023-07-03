法國動亂：遇害少年祖母籲停止暴力

（德國之聲中文網）法國非裔少年遭警方槍殺，引發抗議暴動已進入第5晚。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）週日（7月2日）與多位內閣高官舉行安全會議，以討論應處方法。

法媒在會後援引法國總統府消息人士說法，稱馬克龍本週將舉行更多安全會議。根據法國商業調頻電視台（BFMTV）和《巴黎人報》，這些會議包含與法國200多位市長會談，以及與議會兩院的主席會面。

目前尚不清楚馬克龍會否在事態緊張時發表公開演說。為了應對國內的動盪，他在上週推遲了原訂於2日晚間出訪德國的計劃。

局勢稍有平靜

德新社報導，過去幾日動亂多在夜晚爆發，2日傍晚時局似乎有所平息。

據巴黎警方在社交媒體上的通知，當地政府發布了一項特別法令，授權無人機在2日晚上6時至隔天早上6時，在部分地區進行圖像捕捉、記錄和傳輸，可能是為了協助辨識暴動嫌疑人。

遇害少年祖母籲停止暴動

上週二（6月27日），一名38歲員警近距離開槍射殺了17歲北非裔少年奈爾（Nael，家屬至今未對外公開姓氏），引發全國抗議，市政廳、學校和警察局遭示威者縱火或襲擊。

該少年的祖母接受BFMTV採訪時，呼籲騷亂者終止暴動。她說：「我要告訴那些參與暴亂的人：停止砸毀櫥窗，停止攻擊學校或公車。停止！（因為受傷的將會是）那些搭公車的母親，那些在外面散步的媽媽。」

德國總理對騷亂表達關切

馬克龍因國內暴力事件而推遲對德國的國事訪問，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）隔日表示他正密切關注法國暴動局勢的發展。

肖爾茨在接受德國國家廣播公司ARD採訪時，將法國描述為「友好的鄰國」。「這就是為什麼我們關切這次暴亂。我非常希望且相信，法國總統會找到辦法確保情況迅速獲得改善。」

法總理譴責示威者襲擊鎮長

週六（1日）晚間，在巴黎附近的拉伊萊羅斯鎮（L'Haÿ-les-Roses），示威者用汽車衝撞鎮長的住家，並放火燒房。鎮長讓布倫（Vincent Jeanbrun）表示，事發當時他的妻子和一名孩子都在屋內，2人受傷送醫，他本人則在市政廳。

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）譴責了這場針對鎮長住宅的襲擊，稱其「令人震驚」。她在出訪該鎮並與讓布倫見面時說：「我們將盡一切努力恢復秩序。」

當地檢察官宣布以「謀殺未遂」對此案展開調查。與此同時，法國市長協會（AMF）呼籲市長和市民參與週一（3日）在全國各地市政廳前舉行的抗議活動，以支持讓布倫。

（路透社、美聯社、法新社）

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