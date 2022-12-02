为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。
法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。
拜登不肯做出半点让步：在法国总统对美国开展的国事访问期间，拜登明确表示，欧洲人要想在绿色转型方面取得成功，只能依靠自己。德国之声记者Ines Pohl发表评论认为，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国，欧洲人必须对此有清醒的认识。
美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。
美國總統拜登和法國總統馬克龍週四將會晤，兩人歡慶美法關係200多年歷史的同時，背後卻醞釀著《通膨削減法案》引發的跨大西洋貿易爭端。會晤前夕，馬克龍抨擊法案可能「分裂西方」，希望說服拜登撤回法案。
在公布优化防疫措施“二十条”后不久，中国疫情升温，单日新增病例突破3万，多地迅速升级防疫措施。新疆乌鲁木齐一高层住宅火灾引起热议，有民众质疑封控延误消防车救援。法国驻华大使馆和欧盟商会则公开喊话呼吁合理防疫。
俄罗斯的炮火袭击造成乌克兰数百万家庭断电，APEC领袖峰会上大部分成员国谴责俄罗斯的侵略行径。与会的法国总统马克龙说，"这场战争也是你们面临的问题"。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
中法领导人在G20峰会开幕前举行面对面会晤。马克龙呼吁中方“为自身的利益着想”，向俄罗斯施压促其参与停火和谈。习近平表示，“希望法方为中国企业在法国发展提供更加公平、公正、非歧视的营商环境”。
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
德语报刊对几天前肖尔茨总理访华行程的关注度依然不减。《商报》认为，和默克尔当年的访华行程相比，此次肖尔茨及其随行代表团在北京的表现很好地体现了德中关系已经发生了剧变。《世界报》的客席评论则批评肖尔茨在对华政策上缺乏与法国的协调。
巴黎生闷气，柏林很不满。德国之声评论员Bernd Riegert指出，德国和法国之间的气氛不和是恼人的，不过将之称为危机言过其实。欧洲引擎还会继续运转。
瑞典学院将今年的诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺。她是自传体小说的代表人物，其代表作包括《悠悠岁月》等。
德国联邦议院友台小组已经抵达台湾进行为期5天的访问。台湾外交部政务次长俞大㵢去机场迎接。台湾外交部指出，这是继佩洛西访台，法国国会访团后又一欧洲重要国家访台，以实际行动展现对台湾坚定支持。中国外交部发出声明表达抗议。
世界上第一批由氢气驱动的中短途列车正在德国境内行驶。其目的是有一天能取代所有的柴油机车。法国公司阿尔斯通和德国的竞争对手西门子正在进行一场激烈的氢能列车竞赛。
法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发周三（9月7日）率团抵达台北，这是法国国会一年内第4度组团访问台湾。代表团一名团员落地后被检测出新冠病毒阳性。这名团员暂停了访问行程。
德国缺天然气，法国缺电。德国总理肖尔茨和法国总统马克龙在视频通话中相互承诺提供对方亟需的能源，并在短期内完成相关的配套基础设施建设。
德国和法国反对欧盟对所有俄罗斯人实施签证禁令。在本周二布拉格举行的欧盟外长会议上，德法两国发给其它成员国一份立场文件，指出了禁令可能带来的危害。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式