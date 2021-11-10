位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。

法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。