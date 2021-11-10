为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。
法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
英法之间渔业权纠纷进一步激化：英国外交大臣已向法国发出最后通牒，要求法方在48小时内做出让步，否则将向法国提出索赔。
英國脫歐之後，英法兩國針對英屬澤西島（Jersey）的漁權爭端不斷，近日爭議再度升溫，法國政府發出最後通牒。
为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。
在台海局势紧张之际，台湾迎来的两拨访客引起关注，包括一个法国参议员代表团和以私人身份出访的澳大利亚前总理阿博特。
法国总统马克龙5日与美国国务卿布林肯在巴黎会面，并预告将会在G20与拜登直接讨论潜舰争议。随着风波渐平，欧盟领导人重申「战略自主」的重要性。
中国从10月1日以来飞近台湾的149架战机没有吓跑法国前国防部长李察和澳洲前总理阿博特。两人前后脚访问台湾，并将与台湾总统蔡英文见面。
法、美双边关系尚未完全和谐。欧美关系亦然。不过，欧盟高层在表达同法国的团结后，仍然希望保持现有的对美关系。 美国总统拜登也亲自打电话向马克龙解释。
为了修补因AUKUS而出现嫌隙的双边关系，美国总统拜登与法国总统马克龙22日进行通话，除了同意下个月在欧洲会面外，法国下周也将派大使回美国。但与此同时，英国首相约翰逊却出言批评法国。
欧盟国家外长对在美英澳新的印太安全联盟（AUKUS）框架下被排挤出局的法国表示声援。三位欧盟最高领导人也分别对媒体表态，要求堪培拉和华盛顿做出解释。
美英澳结成安全同盟，目标直指中国。但政论家邓聿文认为，华盛顿此举伤害盟友（法国），刺激北京，从长远来看是否真的有利于遏制中国，尚未可知。
美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。
法国巴黎市凯旋门今年9月18日以银色盛装呈现在世人面前。包裹大师克里斯托夫妇先后离世后，他们包裹巴黎凯旋门的愿望终于实现。此外，它们的艺术杰作还有哪些？
美国总统拜登与法国总统马克龙将通话的消息未能阻止双方关系紧张进一步升级。澳大利亚总理强调，不後悔做出取消法国潜艇合同的决定，而法国则取消了同英国防长原定的会晤。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式