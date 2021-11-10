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法国

位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。

法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。

ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
12.12.2007 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, FRANCE - DECEMBER 12: A bottle and glass of wine are displayed in the cellar of prize-winning French winegrower Paul-Vincent Avril on December 12, 2007 in Chateaneuf-Du-Pape, France. The Clos des Papes 2005, produced by Avril was named ''Wine of the year by US Magazine Wine Spectator. The area surrounding the village of Chateauneuf du Pape is a renowned wine-growing area and hosted four other wines which were placed in the top 20 list. (Photo by Pascal Parrot/Getty Images)

何以解忧: 今年全球葡萄酒产量恐降至历史低点 07.11.2021

欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

马克龙说莫里森撒谎 法澳裂痕修复难 01.11.2021

法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
The British trawler kept by French authorities docks at the port in Le Havre, western France, Thursday, Oct. 28, 2021. French authorities fined two British fishing vessels and kept one in port overnight Thursday Oct.28, 2021 amid a worsening dispute over fishing licenses that has stoked tensions following the U.K.'s departure from the European Union. (AP Photo/Michel Euler)

渔权纠纷升级 英向法发出48小时最后通牒 01.11.2021

英法之间渔业权纠纷进一步激化：英国外交大臣已向法国发出最后通牒，要求法方在48小时内做出让步，否则将向法国提出索赔。
(FILES) In this file photo taken on May 6, 2021 French fishing boats protest in front of the port of Saint Helier off the British island of Jersey to draw attention to what they see as unfair restrictions on their ability to fish in UK waters after Brexit. - French government called for 169 vessels to be granted definitive access to British waters off Jersey before their existing temporary licences expired on September 30, 2021. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

英屬澤西島漁權爭議 法国發出最後通牒  23.10.2021

英國脫歐之後，英法兩國針對英屬澤西島（Jersey）的漁權爭端不斷，近日爭議再度升溫，法國政府發出最後通牒。

“异议人士俱乐部”：巴黎的政治流亡者之家 17.10.2021

为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。

French senators visiting Taiwan time:Oct.06, 2021 place: Taipei keyword: Alain Richard, Max Brisson, Else Joseph, Olivier Cadic copyright: CNA

蔡英文会法参议员、澳前总理 07.10.2021

在台海局势紧张之际，台湾迎来的两拨访客引起关注，包括一个法国参议员代表团和以私人身份出访的澳大利亚前总理阿博特。
der französische Präsident Emmanuel Macron beim EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

马克龙会布林肯谈潜舰争议 欧盟讨论对外新策略 06.10.2021

法国总统马克龙5日与美国国务卿布林肯在巴黎会面，并预告将会在G20与拜登直接讨论潜舰争议。随着风波渐平，欧盟领导人重申「战略自主」的重要性。
French senators visiting Taiwan time:Oct.06, 2021 place: Taipei keyword: Alain Richard, Max Brisson, Else Joseph, Olivier Cadic copyright: CNA

不顧北京反對 法澳政治人物接續访台 06.10.2021

中国从10月1日以来飞近台湾的149架战机没有吓跑法国前国防部长李察和澳洲前总理阿博特。两人前后脚访问台湾，并将与台湾总统蔡英文见面。
- Election event at the French Embassy in Berlin - 07/05/2017 - Germany / Berlin / Berlin - Discussion and celebration of the French presidential elections. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY SimonxBeckerx/xLexPictorium LePictorium_0157731 ELECTION Event AT The French Embassy in Berlin 07 05 2017 Germany Berlin Berlin Discussion and Celebration of The French Presidential Elections PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY SimonxBeckerx xLexPictorium LePictorium_0157731

潜艇纠纷落幕 法国大使返回美国 30.09.2021

法、美双边关系尚未完全和谐。欧美关系亦然。不过，欧盟高层在表达同法国的团结后，仍然希望保持现有的对美关系。 美国总统拜登也亲自打电话向马克龙解释。
BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: US President Joe Biden (R) and French President Emmanuel Macron (L) have a conversation ahead of the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

拜登10月会马克龙 约翰逊批法国反应过度 23.09.2021

为了修补因AUKUS而出现嫌隙的双边关系，美国总统拜登与法国总统马克龙22日进行通话，除了同意下个月在欧洲会面外，法国下周也将派大使回美国。但与此同时，英国首相约翰逊却出言批评法国。
European Council President Charles Michel (R) is watched by European Commission President Ursula von der Leyen as he addresses media on the second day of a European Union (EU) summit at The European Council Building in Brussels on October 2, 2020. (Photo by JOHN THYS / various sources / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

欧盟高层：AUKUS将法国踢出局“不可接受”  21.09.2021

欧盟国家外长对在美英澳新的印太安全联盟（AUKUS）框架下被排挤出局的法国表示声援。三位欧盟最高领导人也分别对媒体表态，要求堪培拉和华盛顿做出解释。
QLD EXERCISE TALISMAN SABRE 2021, A general view is seen of the flags of Australia and the United States during a ceremony to mark the official commencement of Exercise Talisman Sabre, RAAF Base Amberley, in Brisbane, Wednesday, July 14, 2021. The Australia US bilateral military training activity to be held across Queensland. ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG BRISBANE QLD AUSTRALIA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xALBERTxPEREZx 20210714001557177911

客座评论：美国“核化”澳大利亚或非明智之举 21.09.2021

美英澳结成安全同盟，目标直指中国。但政论家邓聿文认为，华盛顿此举伤害盟友（法国），刺激北京，从长远来看是否真的有利于遏制中国，尚未可知。
16.9.2021, Canberra****Australia's Prime Minister Scott Morrison, center, appears on stage with video links to Britain's Prime Minister Boris Johnson, left, and U.S. President Joe Biden at a joint press conference at Parliament House in Canberra, Thursday, Sept. 16, 2021. The leaders are announcing a security alliance that will allow for greater sharing of defense capabilities — including helping equip Australia with nuclear-powered submarines. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

德语媒体：鹬蚌相争 渔翁得利 20.09.2021

美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。
The Arc de Triumph (Project for Paris, Place de l'Etoile – Charles de Gaulle) Wrapped Collage 2018 in two parts12 x 30 1/2 and 26 1/4 x 30 1/2 (30.5 x 77.5 cm and 66.7 x 77.5 cm) Pencil, charcoal, wax crayon, fabric, twine, enamel paint, photograph by Wolfgang Volz, hand-drawn map and tape

克里斯托银装素裹的凯旋门 20.09.2021

法国巴黎市凯旋门今年9月18日以银色盛装呈现在世人面前。包裹大师克里斯托夫妇先后离世后，他们包裹巴黎凯旋门的愿望终于实现。此外，它们的艺术杰作还有哪些？
U.S. President Joe Biden, right, speaks with French President Emmanuel Macron during a plenary session during a NATO summit at NATO headquarters in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Brendan Smialowski, Pool via AP)

拜登与马克龙将通话 英法防长会议遭取消 20.09.2021

美国总统拜登与法国总统马克龙将通话的消息未能阻止双方关系紧张进一步升级。澳大利亚总理强调，不後悔做出取消法国潜艇合同的决定，而法国则取消了同英国防长原定的会晤。
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