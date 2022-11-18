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位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。
法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。
俄罗斯的炮火袭击造成乌克兰数百万家庭断电，APEC领袖峰会上大部分成员国谴责俄罗斯的侵略行径。与会的法国总统马克龙说，"这场战争也是你们面临的问题"。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
中法领导人在G20峰会开幕前举行面对面会晤。马克龙呼吁中方“为自身的利益着想”，向俄罗斯施压促其参与停火和谈。习近平表示，“希望法方为中国企业在法国发展提供更加公平、公正、非歧视的营商环境”。
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
德语报刊对几天前肖尔茨总理访华行程的关注度依然不减。《商报》认为，和默克尔当年的访华行程相比，此次肖尔茨及其随行代表团在北京的表现很好地体现了德中关系已经发生了剧变。《世界报》的客席评论则批评肖尔茨在对华政策上缺乏与法国的协调。
巴黎生闷气，柏林很不满。德国之声评论员Bernd Riegert指出，德国和法国之间的气氛不和是恼人的，不过将之称为危机言过其实。欧洲引擎还会继续运转。
瑞典学院将今年的诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺。她是自传体小说的代表人物，其代表作包括《悠悠岁月》等。
德国联邦议院友台小组已经抵达台湾进行为期5天的访问。台湾外交部政务次长俞大㵢去机场迎接。台湾外交部指出，这是继佩洛西访台，法国国会访团后又一欧洲重要国家访台，以实际行动展现对台湾坚定支持。中国外交部发出声明表达抗议。
世界上第一批由氢气驱动的中短途列车正在德国境内行驶。其目的是有一天能取代所有的柴油机车。法国公司阿尔斯通和德国的竞争对手西门子正在进行一场激烈的氢能列车竞赛。
法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发周三（9月7日）率团抵达台北，这是法国国会一年内第4度组团访问台湾。代表团一名团员落地后被检测出新冠病毒阳性。这名团员暂停了访问行程。
德国缺天然气，法国缺电。德国总理肖尔茨和法国总统马克龙在视频通话中相互承诺提供对方亟需的能源，并在短期内完成相关的配套基础设施建设。
德国和法国反对欧盟对所有俄罗斯人实施签证禁令。在本周二布拉格举行的欧盟外长会议上，德法两国发给其它成员国一份立场文件，指出了禁令可能带来的危害。
热浪席卷法国，高温已持续数月。法国电力的70%来自核能，而目前核电厂正承受着巨大压力，环保与发电很难两全。
在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。
法国时装品牌迪奥近日推出一款外观近似中国「 马面裙 」的褶裙，引发中国留法学生前往迪奥旗舰店抗议其“文化挪用”。那么，什么是“文化挪用”？怎样不落入这一陷阱？
尽管中国外交部称有关中方邀请德国总理肖尔茨、法国总统马克龙等欧盟四国领导人11月赴华的消息是“假新闻”，但有欧盟方面的高阶消息人士再次向《南华早报》证实确有其事。该消息人士称，这些欧盟国家目前正在考虑如何处理。
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