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位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。
法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。
据爱丽舍宫消息，马克龙在与习近平通电话时，强调对俄朝军事合作"深感忧虑"。而在加沙地带冲突上，他呼吁习近平对人道救援巴勒斯坦平民作出"更显著"的贡献，并发挥对阿拉伯国家的影响力。
敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
德国总理肖尔茨明确表示，他反对有关以哈双方应立即实现停火的主张，因为这无异于让恐怖组织哈马斯获得重振旗鼓的喘息之机。此前，继阿拉伯世界部分国家和土耳其之后，法国总统马克龙也公开发出了以哈停火的呼吁。
欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
法国周一展开全国范围内针对鸭子的禽流感疫苗接种活动，希望能以接种代替代价高昂的扑杀。但家禽业者正面临贸易抵制的风险。
法国正在寻求小型、自给自足的绿色电力项目来解决其能源困境。倡导者称，此举可使电力生产民主化，同时减少对化石燃料和外国能源的依赖。
中国是尼日尔第二大投资国，仅次于前殖民地宗主国法国。过去20年，中国向这一西非内陆国家投资数十亿计美元，主要用于开采石油和铀。
香港警方称一名30岁的法国男子上周在香港住宅区坠楼死亡，有人曾目击他拍打68楼住户的窗户，港媒报导则称该男子是高空极限运动家卢西迪。
法国经济部长勒梅尔周日在北京表示，在美国、欧洲和中国经济之间不可能脱钩。他同时表示，近来数月在西方屡屡提及的"去风险"一词，并不意味着中国是风险。
2名中國人和2名法國人遭法國政府調查，涉嫌向中國和俄國出口法國半導體企業的敏感科技，且規避禁運制裁與出口管制。案件核心的法國半導體公司專精於先進的高階晶片技術，具有軍事用途。
外商投資歐洲目的地排名第一的國家不是英國，不是德國，是法國！該國吸引外資的秘訣在哪裡？哪些行業愛去法國投資？
近期日本與北約商討設立辦事處，但此事遭到法國與中國的反對。在這次北約峰會上，日本進一步強化與北約的關係，但針對辦事處一事，法國總統馬克宏和北約秘書長傳達不同立場。
以布拉格之春为背景，米拉·昆德拉教会我们承受“生命中不能承受之轻”。他在上世纪70年代移居法国，流亡半生，生活于两个世界、两种语言中，向世人奉献了伟大的作品。2019年，90岁高龄的昆德拉重获捷克国籍。
法国暴力抗议引发的骚乱似乎已经平息，但愤怒持续存在。与该国殖民历史有关的种族主义问题总是被忽视。
周日到周一夜间，警方逮捕人数明显减少。上周被警察打死的17岁少年的祖母呼吁停止暴力，称暴力破坏者只是使用这件事作借口。周末，巴黎近郊一位市长的住家受到纵火攻击，其妻子和孩子被迫逃生并受伤。
法國民眾因不滿一名17歲少年遭警察槍殺，暴力抗議已達數日。被害少年的祖母出面敦促騷亂者停止暴力；與此同時，德國總理肖爾茨也表示正謹慎觀察局勢。以下是DW整理的最新資訊。
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