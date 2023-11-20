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法国

位于西欧的法国本土面积55万平方公里，是欧盟内国土最为辽阔的国家。人口约67万，在欧盟内仅次于德国。

法国是联合国常任理事国、欧盟(欧共体)创始国。法国的建国理念主要建基于在18世纪法国大革命中所制定的《人权和公民权宣言》，此乃人类史上较早的人权文档，并对推动欧洲以至于全球的民主与自由产生巨大的影响。2015年后，法国已经遭受了多次极端伊斯兰主义者发动的恐怖袭击。

马克龙致电习近平：俄朝军事合作令人担忧

马克龙致电习近平：俄朝军事合作令人担忧 20.11.2023

据爱丽舍宫消息，马克龙在与习近平通电话时，强调对俄朝军事合作"深感忧虑"。而在加沙地带冲突上，他呼吁习近平对人道救援巴勒斯坦平民作出"更显著"的贡献，并发挥对阿拉伯国家的影响力。
法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令

法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令 16.11.2023

敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
德国总理肖尔茨反对以哈立即停火

德国总理肖尔茨反对以哈立即停火 13.11.2023

德国总理肖尔茨明确表示，他反对有关以哈双方应立即实现停火的主张，因为这无异于让恐怖组织哈马斯获得重振旗鼓的喘息之机。此前，继阿拉伯世界部分国家和土耳其之后，法国总统马克龙也公开发出了以哈停火的呼吁。
欧盟是否会迎来新一场债务危机？

欧盟是否会迎来新一场债务危机？ 12.11.2023

欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
法国给千万只鸭子接种禽流感疫苗

法国给千万只鸭子接种禽流感疫苗 02.10.2023

法国周一展开全国范围内针对鸭子的禽流感疫苗接种活动，希望能以接种代替代价高昂的扑杀。但家禽业者正面临贸易抵制的风险。
法国电力转型：绿色能源合作社挑战化石企业

法国电力转型：绿色能源合作社挑战化石企业 13.08.2023

法国正在寻求小型、自给自足的绿色电力项目来解决其能源困境。倡导者称，此举可使电力生产民主化，同时减少对化石燃料和外国能源的依赖。
尼日尔军事政变 中国投资受何影响？

尼日尔军事政变 中国投资受何影响？ 01.08.2023

中国是尼日尔第二大投资国，仅次于前殖民地宗主国法国。过去20年，中国向这一西非内陆国家投资数十亿计美元，主要用于开采石油和铀。
法国高空极限运动家疑于香港坠楼亡

法国高空极限运动家疑于香港坠楼亡 31.07.2023

香港警方称一名30岁的法国男子上周在香港住宅区坠楼死亡，有人曾目击他拍打68楼住户的窗户，港媒报导则称该男子是高空极限运动家卢西迪。

法国经济部长访华：脱钩不现实 中国非风险

法国经济部长访华：脱钩不现实 中国非风险 30.07.2023

法国经济部长勒梅尔周日在北京表示，在美国、欧洲和中国经济之间不可能脱钩。他同时表示，近来数月在西方屡屡提及的"去风险"一词，并不意味着中国是风险。
涉向中俄轉移敏感科技 法晶片公司高管被查

涉向中俄轉移敏感科技 法晶片公司高管被查 28.07.2023

2名中國人和2名法國人遭法國政府調查，涉嫌向中國和俄國出口法國半導體企業的敏感科技，且規避禁運制裁與出口管制。案件核心的法國半導體公司專精於先進的高階晶片技術，具有軍事用途。

外商投資歐洲國家冠軍！法國的秘訣在哪裡 13.07.2023

外商投資歐洲目的地排名第一的國家不是英國，不是德國，是法國！該國吸引外資的秘訣在哪裡？哪些行業愛去法國投資？
是否設立日本辦事處？北約領袖釋分歧信號

是否設立日本辦事處？北約領袖釋分歧信號 13.07.2023

近期日本與北約商討設立辦事處，但此事遭到法國與中國的反對。在這次北約峰會上，日本進一步強化與北約的關係，但針對辦事處一事，法國總統馬克宏和北約秘書長傳達不同立場。
曾流亡半生 写下传世之作：作家米兰·昆德拉去世

曾流亡半生 写下传世之作：作家米兰·昆德拉去世 12.07.2023

以布拉格之春为背景，米拉·昆德拉教会我们承受“生命中不能承受之轻”。他在上世纪70年代移居法国，流亡半生，生活于两个世界、两种语言中，向世人奉献了伟大的作品。2019年，90岁高龄的昆德拉重获捷克国籍。
法国骚乱：殖民种族主义的遗产？

法国骚乱：殖民种族主义的遗产？ 04.07.2023

法国暴力抗议引发的骚乱似乎已经平息，但愤怒持续存在。与该国殖民历史有关的种族主义问题总是被忽视。
法国骚乱有所平复 社会问题一时难解

法国骚乱有所平复 社会问题一时难解 03.07.2023

周日到周一夜间，警方逮捕人数明显减少。上周被警察打死的17岁少年的祖母呼吁停止暴力，称暴力破坏者只是使用这件事作借口。周末，巴黎近郊一位市长的住家受到纵火攻击，其妻子和孩子被迫逃生并受伤。
法國動亂：遇害少年祖母籲停止暴力

法國動亂：遇害少年祖母籲停止暴力 03.07.2023

法國民眾因不滿一名17歲少年遭警察槍殺，暴力抗議已達數日。被害少年的祖母出面敦促騷亂者停止暴力；與此同時，德國總理肖爾茨也表示正謹慎觀察局勢。以下是DW整理的最新資訊。
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