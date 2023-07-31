法国高空极限运动家疑于香港坠楼亡

（德国之声中文网）香港警方周一（7月31日）称，一名法国男子据信上周四（7月27日）在香港一栋高层住宅坠楼身亡。尽管警方没有透露身份，但港媒报导指出该男子是法国高空极限运动家卢西迪（Remi Lucidi）。

警方称，他们在香港高档住宅区的一个露台上发现了这名30岁男子的尸体。在进行了初步调查之后，警方表示他是从屋顶坠落的，但确切死因还需要透过尸检验证。警方在发现死者的地点没有找到遗书，但从死者留下的设备与其中的视频、照片，推测死者从事极限运动，可能是在大楼进行极限运动时受恶劣天气所困，结果意外坠落。

极限运动的世界 盲走钢丝 来自美国的小伙尼克·瓦伦达（Nik Wallenda）绝对没有恐高症。周日（11月2日），他刚刚在芝加哥几座摩天大楼间完成走钢丝，而且是蒙上双眼，盲走钢丝。他说：“有一天想到，如果以后老了，看不见了，怎么走钢丝呢？所以想现在就试试。” 这可真不是一般人能玩的！

极限运动的世界 危险越境 尼克·瓦伦达已经有过多次空中冒险经历。2012年，他穿过架在在美加边界尼亚加拉大瀑布上的钢丝，从美国这边走钢丝到加拿大那边。他是完成这一极限行动的第一人。尼克的祖父卡尔也是极限运动爱好者。1978年在一次走钢丝尝试中，遭遇大风天气，坠入40米深山涧身亡。

极限运动的世界 展翅飞翔 瑞士人热拉尔丁·法斯纳赫特（Geraldine Fasnacht）也是极限运动爱好者。她喜欢穿上滑翔衣像鸟儿一样穿行山间。今年6月，她刚刚从瑞士最高峰，4478米的马特洪峰起身飞翔。

极限运动的世界 悬崖跳水 阿卡普尔科（Acapulco）是墨西哥的港口城市，也因悬崖高耸，怪石嶙峋，一度是“悬崖跳水”世界杯举办地。这一也被称为“死亡跳水秀”的极限运动，参加者从25米甚至更高处跳水，没有任何保护措施，危险系数极高。目前这一运动的世界杯每年在不同地点举行，而且曾设了起跳平台，增加一些安全系数。

极限运动的世界 洞穴潜水 海底洞穴潜水是非常危险的，因为这里的水流流速变换难料，如果淤泥搅浑海水，挡住潜水者视线，潜水者会瞬间失去方向感。洞穴里也可能氧气不足，或是充满毒气，令潜水者中毒休克。

极限运动的世界 争这“一口气” 屏气潜水，是指不用任何呼吸装具的一种潜水方式。潜水前吸足一口气，然后下水，直到需要换气时再浮出水面。目前的世界纪录保持者是法国人斯特凡妮·米苏德（Stephane Mifsud），11分35秒。

极限运动的世界 大浪淘沙 极限冲浪运动爱好者，只选择最高、最急的大浪。比如美国加州北部的Mavericks。这里的浪可高达30米，冲浪时稍有不慎，就有被浪卷走丧命的危险。

极限运动的世界 还能再多点么？ 铁人三项3800米游泳、180公里骑自行车、42公里跑步已经是只有“铁人”才能完成的项目。谁如果还嫌不过瘾，还能挑战更多极限，比如来个双料铁人三项，甚至三番、四番铁人三项，就是把这三个项目重复两次、三次甚至四次。

极限运动的世界 高空跳伞 上个月末，谷歌副总裁罗伯特·艾伦-尤斯塔斯（Robert Alan Eustace)身着特制的宇航服，用一个大号气球将自己绑起来，从4万米高空一跃而下，打破了奥地利人菲利柯斯·鲍姆加特纳（Felix Baumgartner）保持的垂直速度和自由落体的距离的世界纪录。。

极限运动的世界 没钱玩不起 与鲍目加特纳不同的是，尤斯特斯的此次高空跳伞全部自费，没有广告赞助商。仅跳伞身着的宇航服价格就足以买多辆豪车。不过作为谷歌副总裁，尤斯特斯应该“不差钱”。 作者: Friedel Taube



坠楼前曾求救

包括《南华早报》、「香港01」等媒体称，该坠楼男子名叫卢西迪，来自法国。事发大楼一户住宅的管家向「香港01」表示，当地时间周四晚间曾发现一名外籍男子在68楼的窗户外拍打求救，因此报警求助，但警方到场时死者已经坠楼身亡。

而据「南华早报」报导，卢西迪当天稍早向大楼保安表示自己要前往40楼「见朋友」，监视器随后拍到卢西迪搭电梯抵达49楼，接着走楼梯到达大楼顶端。发现事情不对劲的保全后来跟随着卢西迪到了顶楼，发现通往屋顶的门被打开，但卢西迪却消失无踪。

卢西迪在Instagram上的帐户名称是「Remi Enigma」，他最新的一篇帖子于7天前发布，是一张从高空俯瞰香港夜景的照片，并且加上Hong Kong以及爱心符号。卢西迪过去在Instagram上发布了许多他到访世界著名大楼和高塔的自拍照，在坠楼消息传出后，已经有许多粉丝在Instagram评论区为他哀悼。

（南华早报、香港01、美联社）

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