法国骚乱有所平复 社会问题一时难解

（德国之声中文网）经过数天骚乱，法国街头暴力的形势有所平复。周日到周一夜间，内政部称逮捕了157人，比此前几个夜晚明显减少。

尽管再次出现暴力事件，比如在里昂，警察对右翼集团组织使用了催泪弹，但与之前数日的严重程度相比，相对平静。过去几天，数百辆汽车和建筑物被纵火的画面出现在媒体上，有时警察一夜逮捕超过1000人。

内政部长达尔马宁采取投入大规模警力的策略。全国共派出45000名警察，并使用装甲车。据媒体报道，达尔马宁下令采取坚决行动，对暴力骚乱者尽快予以拘捕。

一名年轻的消防员则在夜间扑灭一个地下车库燃烧的汽车时因心脏病而去世。

周六在马赛

17岁青少年祖母呼吁停止暴力

引发此次骚乱的上周被打死的青少年的祖母则发出呼吁，停止暴力。她向一家电视台表示："幸好有警察在。对那些正在打砸破坏的人，我要说：停下。"她说，暴力破坏的人是把她被警察打死的17岁的孙子"当作借口"。

她说，尽管对那名开枪的警察十分愤怒，但并不想扩大到所有人。她说，那名警察会受到惩罚，其他人也会。"我信任司法。"

自上周二这名17岁青少年在交通检查中被警察开枪打死以来，法国特别是夜间爆发严重的骚乱。多次发生抢劫商店、纵火以及与警方的暴力冲突。每天夜里都有数百人被捕。

周一，法国总统马克龙将与国会两院主席会晤，此前马克龙已与总理博尔内、内政部长达尔马宁以及其他部长会晤。周二，马克龙将与过去数天特别受到波及的220个城市市长会晤。

周六至周日夜间的尼斯

一位市长家人被迫逃生

巴黎市郊拉伊莱罗斯（L'Hay-les-Roses）市长让布隆（Vincent Jeanbrun）及其家人受到暴乱者的严重攻击。据德国电视一台报道，周六到周日夜，暴乱者在他家院门口点燃了一辆汽车。他的妻子以及两个年龄尚小的孩子不得不穿过花园逃生，而过程中暴乱者向她们投掷爆竹，直到她们逃到邻居家。让布隆的妻子胫骨骨折。让布隆表示："我的妻子在医院对我说，我们不放弃。我们不要当受害者。因为如果我们屈服于恐惧，他们就赢了。"

德国电视一台报道说，自1977年以来，法国已制定出共10项行动计划，对社会问题较严重的街区予以支持。马克龙第一任期内也曾在困难地区的小学教育资源、旧房改造、以及自由就业培训方面投入资金。然而，过去数天的破坏性暴力显示，他这些计划尚未奏效。

（德新社、法新社等）

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