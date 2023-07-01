 法国骚乱持续 姆巴佩: 停止暴力！请别自毁家园 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2023

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新闻广角

法国骚乱持续 姆巴佩: 停止暴力！请别自毁家园

在一名17岁的北非裔少年遭到警察枪杀后，法国各地的严重骚乱已经持续数天，而且不断蔓延。法国著名球星姆巴佩以及法国国家队周五晚呼吁结束暴力，表示“我们理解民众表达愤怒的内容，但我们不能接受这种表达形式”。

著名法国球星姆巴佩以及法国国家队在周五晚上发表的声明中呼吁停止暴力，他们表示能体会这些痛苦和悲伤，但“你们破坏的是你们自己的财产，你们自己的街区，你们自己的城市”

著名法国球星姆巴佩以及法国国家队在周五晚上发表的声明中呼吁停止暴力，他们表示能体会这些痛苦和悲伤，但“你们破坏的是你们自己的财产，你们自己的街区，你们自己的城市”

（德国之声中文网）在少年致死事件后，法国各地的严重骚乱已经持续了四个晚上。根据法国内政部的数据，已经有994人被逮捕，79名警察等安保人员在周五夜里受伤。

与此同时，骚乱蔓延到比利时首都布鲁塞尔，以及法属加勒比地区，有一人在法属加勒比地区被流弹杀死。

多地发生打砸抢烧事件

周二在警察拦截时被杀的17岁少年奈尔，周六将被埋葬在其家乡、巴黎郊区的楠泰尔。即使是大规模警力以及官方下令对公共生活进行限制——例如停止在夜间运行有轨电车和公共汽车、禁止销售和携带烟花和易燃物，也没能阻止周五晚上法国各地再次发生骚乱。

周五夜间在法国多地发生打砸抢烧事件，图为巴黎消防员正在努力灭火

周五夜间在法国多地发生打砸抢烧事件，图为巴黎消防员正在努力灭火

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）在周五晚上宣布，45000名警察在夜间维持秩序，其中还有特种部队。据法国媒体报道，里昂、马赛、斯特拉斯堡等大城市禁止示威等大型活动。尽管如此，还是发生了抢劫、破坏和暴力冲突。马赛和里昂发生的暴力冲突尤为严重。例如在马赛，一家超市在一次纵火袭击后被洗劫一空。

不过，内政部长达尔马宁表示，暴力事件的强度有限，“暴乱者不会获胜”。他认为不需要宣布进入紧急状态。

根据法国当局信息，很多参与骚乱的人非常年轻，因此法国总统马克龙呼吁家长们要有责任感，并指责社交媒体导致暴力升级。

法国当局在周五至周六的夜间部署了4.5万名安保力量

法国当局在周五至周六的夜间部署了4.5万名安保力量

姆巴佩等法国球星呼吁停止暴力

这次骚乱是由周二的警察暴力致死事件引发的。该事件震惊了法国上下。被指造成17岁少年死亡的警察目前处于关押中。针对他的正式调查已经展开。

更多阅读：警察枪杀少年事件在法国引发大规模暴力抗议

在少年死亡事件后，法国球星姆巴佩表达了对该事件的悲伤和愤怒，呼吁伸张正义。伴随骚乱和暴力事件延续，姆巴佩再次发声，呼吁停止暴力。

“自这一悲惨事件发生以来，我们目睹了民众对愤怒的表达，我们可以理解其内涵，但其形式是我们不能接受的”，姆巴佩在周五晚上发表的一份法国国家队共同声明中写道。球员们说，他们也能体会这些痛苦和悲伤，但“你们破坏的是你们自己的财产，你们自己的街区，你们自己的城市，你们获得成就感的地方”。

这位法国著名球星表示，许多法国球员本身就来自工人阶层、相对贫困的社区，能够理解这种痛苦和悲伤，但是暴力并不能解决问题，姆巴佩说，必须结束暴力，为哀悼、对话和社会重建让路。“在这种极端紧张的情况下，我们不能保持沉默。”

（德新社，法新社，路透社等）

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