法国骚乱持续 姆巴佩: 停止暴力！请别自毁家园

（德国之声中文网）在少年致死事件后，法国各地的严重骚乱已经持续了四个晚上。根据法国内政部的数据，已经有994人被逮捕，79名警察等安保人员在周五夜里受伤。

与此同时，骚乱蔓延到比利时首都布鲁塞尔，以及法属加勒比地区，有一人在法属加勒比地区被流弹杀死。

多地发生打砸抢烧事件

周二在警察拦截时被杀的17岁少年奈尔，周六将被埋葬在其家乡、巴黎郊区的楠泰尔。即使是大规模警力以及官方下令对公共生活进行限制——例如停止在夜间运行有轨电车和公共汽车、禁止销售和携带烟花和易燃物，也没能阻止周五晚上法国各地再次发生骚乱。

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）在周五晚上宣布，45000名警察在夜间维持秩序，其中还有特种部队。据法国媒体报道，里昂、马赛、斯特拉斯堡等大城市禁止示威等大型活动。尽管如此，还是发生了抢劫、破坏和暴力冲突。马赛和里昂发生的暴力冲突尤为严重。例如在马赛，一家超市在一次纵火袭击后被洗劫一空。

不过，内政部长达尔马宁表示，暴力事件的强度有限，“暴乱者不会获胜”。他认为不需要宣布进入紧急状态。

根据法国当局信息，很多参与骚乱的人非常年轻，因此法国总统马克龙呼吁家长们要有责任感，并指责社交媒体导致暴力升级。

姆巴佩等法国球星呼吁停止暴力

这次骚乱是由周二的警察暴力致死事件引发的。该事件震惊了法国上下。被指造成17岁少年死亡的警察目前处于关押中。针对他的正式调查已经展开。

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在少年死亡事件后，法国球星姆巴佩表达了对该事件的悲伤和愤怒，呼吁伸张正义。伴随骚乱和暴力事件延续，姆巴佩再次发声，呼吁停止暴力。

“自这一悲惨事件发生以来，我们目睹了民众对愤怒的表达，我们可以理解其内涵，但其形式是我们不能接受的”，姆巴佩在周五晚上发表的一份法国国家队共同声明中写道。球员们说，他们也能体会这些痛苦和悲伤，但“你们破坏的是你们自己的财产，你们自己的街区，你们自己的城市，你们获得成就感的地方”。

这位法国著名球星表示，许多法国球员本身就来自工人阶层、相对贫困的社区，能够理解这种痛苦和悲伤，但是暴力并不能解决问题，姆巴佩说，必须结束暴力，为哀悼、对话和社会重建让路。“在这种极端紧张的情况下，我们不能保持沉默。”

（德新社，法新社，路透社等）

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