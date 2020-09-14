 “法国香槟”和“郫县豆瓣酱”不能随便用 | 经济纵横 | DW | 14.09.2020

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经济纵横

“法国香槟”和“郫县豆瓣酱”不能随便用

欧中视频峰会召开前夕，双方就保护对方出口的具有地理标志的食品和饮料达成并签署了一项协定。路透社报道称，该协议明显扩大了享有欧盟产品地理标志名称保护的食品数量，并将有助于促进爱尔兰威士忌、羊乳酪和中国郫县豆瓣酱将等高价值商品的贸易。

China Abkommen zum Markenschutz mit EU (Getty Images/AFP/F. Dufour)

（德国之声中文网）路透社报道指出，按照这项新签署的协定，享有欧盟产地标志名称的食品以及享有中国产地标志名称的食品都将获得更好的保护。双方将尊重欧洲和中国各自的100种具有地理标志的食品名称，比如中国将只允许产自法国香槟(Champagne)地区的气泡酒使用这个名字。协定还扩大至西班牙卡瓦(Cava)气泡酒、爱尔兰威士忌、菲达奶酪、帕尔玛火腿、以及中国的郫县豆瓣酱、安吉白茶和盘锦大米。

路透社评价称，这项协议的签署对于欧盟而言是一项成就。

欧盟农业和农村发展专员沃契修夫斯基（Janusz Wojciechowski）说：“这项协议的签署将加强欧盟和中国之间的经贸关系。”“带有欧洲产地标识的商品以其质量过硬花色繁多而闻名，”沃契修夫斯基强调说，“所以在欧盟和国际市场上对这些商品进行保护，确保产品的真实性以及保护商标的声望，这些都显得尤其重要。”

Frankreich Roquefort | Abkommen zum Markenschutz China mit EU (picture-alliance/AP Photo/Bob Edme)


去年欧盟向中国出口的农产品和食品总额高达145亿欧元。中国也是欧盟此类商品出口的全球第三大市场。

本周一（9月14日）下午，欧中之间举行视频峰会。双方将就经济、气候变迁、国际事务以及应对新冠疫情等一系列话题进行磋商。与会者包括中国国家主席习近平、德国总理默克尔、欧盟执委会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔。

这一届欧中峰会原本定于在德国城市莱比锡举行，但因疫情而被取消。德国总理默克尔原本希望欧盟27个成员国的国家领导人均前来出席这场峰会。



洪沙/石涛 （路透社、德新社）

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