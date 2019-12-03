法国首次部署武装无人机

（德国之声中文网）法国国防部公布消息称，法国军队在尼日尔中部莫普提地区的一次军事行动中使用了武装无人机。同时法国国防部也使用了军事术语"中立"一词。尚不清楚的是，投入的武装无人机是否造成人员伤亡。法国总统马克龙上周六（12月21日）已宣布，在此次军事行动中击毙了33名恐怖分子。

法国派遣了大约4500名士兵参加在辽阔的萨赫勒地区展开的"巴尔赫内"反恐使命（Barkhane）。 截至11月底，来自马里的消息再次成为法国的头条新闻：在这个西非国家发生的一次直升机撞机事故中，有13名法国军人丧生。就在上周，法国国防部刚刚宣布，法国武装部队现在也将使用武装无人机。除法国外，联合国特派团也在努力维护该地区的稳定。多达1100名的德国士兵参加了这次行动。

法国士兵守卫马里中部的莫普提机场

法国总统马克龙上周末访问了科特迪瓦和尼日尔，并同两国的国家元首讨论了该地区的安全局势。因为在从撒哈拉沙漠以南至红海之间的萨赫勒地区，有许多武装团伙在活动，其中一些宣誓效忠"伊斯兰国"或"基地"恐怖组织。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)