 法国首次部署武装无人机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2019

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时政风云

法国首次部署武装无人机

法国早就宣布会使用武装无人机。而据来自巴黎的消息称，法国军队日前在西非国家马里投入了武装无人机，使7名恐怖分子“丧失了战斗能力”。

Niger Bewaffnete Drohne in Niamey (picture-alliance/AP Photo/French Defense Ministry/M. Buis)

邻国尼日尔首都尼亚美空军基地上的法国武装无人机

DW.COM

自主武器独立决定攻击目标。目前其研发进展迅速，而全球主要军事力量拒绝部署相关的约束性规则。以下是一些最重要的信息。 (27.08.2018)

未来的战争，将通过机器人、无人机、无人潜艇这样的自主武器进行。德国之声评论员Nina Werkhäuser认为，在走到机器决定生死那一步前，就应该禁止这类武器。目前在日内瓦联合国总部，多国以及利益相关方正在就如何对待自主武器（也称“杀手机器人”）进行谈判。 (28.08.2018)

（德国之声中文网）法国国防部公布消息称，法国军队在尼日尔中部莫普提地区的一次军事行动中使用了武装无人机。同时法国国防部也使用了军事术语"中立"一词。尚不清楚的是，投入的武装无人机是否造成人员伤亡。法国总统马克龙上周六（12月21日）已宣布，在此次军事行动中击毙了33名恐怖分子。

法国派遣了大约4500名士兵参加在辽阔的萨赫勒地区展开的"巴尔赫内"反恐使命（Barkhane）。 截至11月底，来自马里的消息再次成为法国的头条新闻：在这个西非国家发生的一次直升机撞机事故中，有13名法国军人丧生。就在上周，法国国防部刚刚宣布，法国武装部队现在也将使用武装无人机。除法国外，联合国特派团也在努力维护该地区的稳定。多达1100名的德国士兵参加了这次行动。

Mali Frankreich setzt erstmals bewaffnete Drohne ein in Mopti (picture-alliance/dpa/D. C. Braun)

法国士兵守卫马里中部的莫普提机场

法国总统马克龙上周末访问了科特迪瓦和尼日尔，并同两国的国家元首讨论了该地区的安全局势。因为在从撒哈拉沙漠以南至红海之间的萨赫勒地区，有许多武装团伙在活动，其中一些宣誓效忠"伊斯兰国"或"基地"恐怖组织。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)

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