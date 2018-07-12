法国队4比2胜克罗地亚 拿下世足冠军

(德国之声中文网) 比赛第18分钟，法国球员格里兹曼 (Antoine Griezmann,)开自由球，克罗地亚前锋曼祖基奇 (Mario Mandzukic)意外「自摆乌龙」，将球头锤顶进自家球门。

第34分钟，法国开角球，佩里希奇 (Ivan Perisic)在禁区争抢时手不慎触到球。世足决赛史上也第一次使用影像助理裁判（VAR）检视后，确认为手球。法国因此获得12码罚球机会，由格里兹曼上阵破门，助法国上半场取得2：1领先。

下半场，博格巴 (Paul Pogba)和小将姆巴佩 (KylianMbpappé)各进一球，为「蓝色军团」(Les Bleus) 再下一城。法国总教练德尚(Didier Deschamps)也成为史上第3位以球员和教练身份两次赢得世界杯冠军的人。前2位是巴西的扎加洛 (Mario Zagallo )和德国传奇人物贝肯鲍尔 (Franz Beckenbauer)。

对于法国来说，在俄罗斯拿下本届世足冠军不只是一场比赛的胜利，也代表了球员的世代交替。这一届球员平均年龄只有26.1岁，是本届世界杯上第2年轻的球队。在法国国内，1998年主办时取得的胜利已经成为历史，现在千禧一代迎接的是全新的里程碑。法国上下也都沉浸在胜利的喜悦中。

夏立民/罗法 (综合报导)