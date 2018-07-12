 法国队4比2胜克罗地亚 拿下世足冠军 | 足坛体坛 | DW | 15.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

法国队4比2胜克罗地亚 拿下世足冠军

2018莫斯科世足赛最终战。法国以4比2击败克罗地亚后获得了世界杯冠军。 这是法国在1998年赢得第一届世界杯之后，第二次夺冠。

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Martinez)

(德国之声中文网) 比赛第18分钟，法国球员格里兹曼 (Antoine Griezmann,)开自由球，克罗地亚前锋曼祖基奇 (Mario Mandzukic)意外「自摆乌龙」，将球头锤顶进自家球门。

第34分钟，法国开角球，佩里希奇 (Ivan Perisic)在禁区争抢时手不慎触到球。世足决赛史上也第一次使用影像助理裁判（VAR）检视后，确认为手球。法国因此获得12码罚球机会，由格里兹曼上阵破门，助法国上半场取得2：1领先。

下半场，博格巴 (Paul Pogba)和小将姆巴佩 (KylianMbpappé)各进一球，为「蓝色军团」(Les Bleus) 再下一城。法国总教练德尚(Didier Deschamps)也成为史上第3位以球员和教练身份两次赢得世界杯冠军的人。前2位是巴西的扎加洛 (Mario Zagallo )和德国传奇人物贝肯鲍尔 (Franz Beckenbauer)。

对于法国来说，在俄罗斯拿下本届世足冠军不只是一场比赛的胜利，也代表了球员的世代交替。这一届球员平均年龄只有26.1岁，是本届世界杯上第2年轻的球队。在法国国内，1998年主办时取得的胜利已经成为历史，现在千禧一代迎接的是全新的里程碑。法国上下也都沉浸在胜利的喜悦中。

夏立民/罗法 (综合报导)

DW.COM

高卢雄鸡VS格子军团: 谁将举起大力神杯？

2018年俄罗斯世界杯的压轴大戏周日在莫斯科卢日尼基体育场上演、本届杯赛的夺冠大热门法国对阵黑马克罗地亚。法、克总统、东道主普京等也悉数到场。 (15.07.2018)  

相关内容

Fußball WM 2018 Kroatien vs England

且看且珍惜 世界杯“那些事” 12.07.2018

2018年世界杯已近尾声，有欢呼也有遗憾，有春风得意，也有长叹扼腕：在大幕落下前，我们来看看赛场内外的逸事与难忘一刻。

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2)

世足德国爆冷出局 各地球迷呐喊心碎 28.06.2018

4届冠军德国足球队，27日在2018年世界杯小组赛第三轮以0比2输给韩国，80年来首次小组赛就遭淘汰。德国之声在台北记录下球迷心碎时刻。

WM Russland 2018 Pokal

高卢雄鸡VS格子军团: 谁将举起大力神杯？ 15.07.2018

2018年俄罗斯世界杯的压轴大戏周日在莫斯科卢日尼基体育场上演、本届杯赛的夺冠大热门法国对阵黑马克罗地亚。法、克总统、东道主普京等也悉数到场。

非常德国

Youtube Screenshot - Schüler in China spricht über Traum (youtube.com - 别急霸王)

闲话德国：来自另一个星球的男孩儿

杭州一名小学生的演讲在朋友圈里传疯了。专栏作者张丹红认为，他讲的大白话中暗含着也值得德国政府学习的智慧。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 