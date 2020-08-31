 法国追授遇害教师帕蒂最高公民奖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2020

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时政风云

法国追授遇害教师帕蒂最高公民奖

法国总统马克龙将向被伊斯兰分子杀害的教师帕蒂追授法国荣誉军团勋章。巴黎索邦大学本周三晚为帕蒂举行纪念活动。

Frankreich Demonstration und Solidaritätskundgebung für getöteten Lehrer in Paris (Michel Euler/AP Photo/picture-alliance)

10月18日，巴黎共和国广场的示威群众高举“我是萨米埃尔”标语

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尽管因新冠疫情限制集会，法国各地仍有成千上万人举行集会，悼念被残忍杀害的47岁教师。部分人高举“我是塞缪尔”的标语牌，与2015年《查理周刊》发生枪击案后一些人高喊“我是查理 ” 相呼应。

一名历史老师在巴黎附近街道上被人用尖刀杀害，据称嫌犯是一名18岁的学生。在这一血腥事件发生后，法国总统马克龙谴责了暴行，称这是“伊斯兰恐怖主义袭击”。

（德国之声中文网）本周三晚，法国总统马克龙与帕蒂家人以及大约400名受邀嘉宾一起出席在巴黎索邦大学举行的纪念活动，并为帕蒂（Samuel Paty）追授法国最高公民奖--荣誉军团勋章。

47岁的帕蒂生前是巴黎近郊孔夫朗-圣奥诺里讷市 （Conflans-Sainte-Honorine）一所中学的历史、地理教师。当地时间10月16日17时左右，他在该市街头遭持刀凶徒杀害，并被斩首。凶手是18岁的俄罗斯车臣裔男子阿卜杜拉·安佐罗夫（Abdoulakh Anzorov）。安佐罗夫随后因拒捕被警方击毙。

事发前数周，帕蒂曾在有关言论自由的一堂课上向学生展示了讽刺杂志《查理周刊》5年前刊登的有关伊斯兰教先知穆罕穆德的漫画。

检方和政治领导人均认为，这起残暴的凶杀案与这堂课有关。

Frankreich Paris | Trauer um getöteten Lehrer Samuel Paty (Pascal Rossignol/Reuters)

10月18日，巴黎共和国广场的示威群众高举“我是教师、萨米埃尔我想念你”标语

周二晚，与该案有关的16人中9人已被释放，其中包括凶手的4名家人和三名学生。另外7人，包括两名学生，将接受反恐法官的刑事审判。

目前，警方已针对该案进行了数次搜查。法国政府也下令将巴黎近郊的一座清真寺关闭半年，并计划解散一个支持巴勒斯坦武装哈马斯的团体-谢赫·亚辛集团（Sheikh Yassin Collective）。马克龙表示，该集团与这起谋杀案有直接关联。

调查者在凶手安佐罗夫的手机上发现了帕蒂的照片以及声称对杀害他负责的消息。安佐罗夫在被警方击毙前，还在推特上推送了帕蒂被砍头后的照片。

乐然/达扬（法新社、路透社等）

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