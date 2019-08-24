法国调停出奇招 伊朗外长「快闪式」访G7

（德国之声中文网）8月25日，到法国「快闪」的是伊朗外长札里夫(Mohammad Javad Zarif)。他飞到法国南部举办G7峰会的比亚里茨，与法国总统马克龙等人进行了三个小时的会谈後，便很快地飞回伊朗首都德黑兰。 他在推特上说，「前方的路虽然艰困，但值得一试。 」他补充说自己除了与法国领导人会面之外，也对德国和英国的官员们进行简报。

法国一直以美国与伊朗之间的调停者自居，但是这样的安排仍然让华府备感意外。 白宫表示，特朗普对札里夫访问法国感到唐突，美国官员也没有人与扎里夫见面。 美国也没有表示他们会放松任何对伊朗的制裁。

但是法国方面则说特朗普事先就已经知道札里夫要来访的事情。 一名官员匿名告诉法新社，马克龙在周六和特朗普临时安排共进午餐时，就已经提过要和札里夫私下会面。 匿名官员说：「我们跟美国的合作是完全透明公开。 」

伊朗外长搭乘政府飞机出现在比亚里茨的机场

自从华府退出伊朗核协议之后，特朗普对伊朗便实施「极限施压」政策，希望可以用强硬手段强迫伊朗重新谈判，进一步将区域性活动与弹道导弹纳入协议当中。 例如这次访问法国的札里夫，在八月初成为美国制裁的对象。 美国的制裁将冻结札里夫在美国的财产，并禁止美国机构与他进行交易。 华盛顿也可能将与札里夫进行重大交易的机构列入制裁名单。

美国的欧洲盟友虽然也想要和伊朗重新谈判，但是他们不认同特朗普的做法，也认为伊朗核协议应该继续下去。 其中，法国总统马克龙在欧洲各国里面最积极地试图挽回协议，在上周五就已经和扎里夫见过面，讨论如何缓解伊朗与美国之间的僵局。

虽然马克龙曾说过，他预期对伊朗让步，便可以让伊朗完全的遵守核协议甚至是开启新谈判，但他会给伊朗哪些补偿机制也还不明确，因为现阶段要跟伊朗之间的人道物资与食品贸易的交易管道都还不太可能运作。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)