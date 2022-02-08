法国记者：访谈无法证明彭帅自由

（德国之声中文网）在法国体育日报《团队报》发表与彭帅的独家专访隔天，其中一名参与访问的记者文图亚克 (Marc Ventouillac)周一 (2月8日)向美联社表示，他不确定彭帅是否可以自由地说和做她想做的事。他说：「这次采访并不能证明彭帅没有问题。」



文图亚克也说，中国的意图对他来说是清楚的。他认为，在举办北京冬奥会之际让彭帅接受西方媒体采访，显示中国官员希望平息争议，避免彭帅事件的争议影响到冬奥赛事。



他说：「这是中国奥委会宣传的一部分。他们可以透过彭帅与一家欧洲大报的采访来证明彭帅没有任何问题。」



彭帅在采访刊登的隔天与国际奥委会主席巴赫 (Thomas Bach) 一同出席北京冬奥自由式大跳台决赛，观看美国出生的中国选手谷爱玲 (Eileen Gu) 夺金。文图亚克表示：「我认为，对于中国奥委会、中国共产党和中国的许多人来说，努力证明没有外界所谓的彭帅事件是很重要的。彭帅看起来很健康。」



他提到，法国《团队报》原本只得到半小时的访问时间，但最後他们却得到将近两倍的访问时间，且能问的问题比原先多出8至10个。文图亚克说：「我们提出的问题没有受到中国官方审查。」

除了文图亚克之外，国际女子网球协会 (WTA) 主席西蒙（Steve Simon）周一 (2月7日) 也发布声明，表示该访问并未消除国际女子网球协会对彭帅安危的疑虑。他在声明中表示：「无论是在采访中或出席冬奥会，看到彭帅现身总是令人高兴的。然而近期的采访并没有减轻我们对她11月2日发的帖子的担忧。」

在与法国《团队报》的访问中，彭帅强调自己从未说过有人以任何方式性侵她，并坚称自己从未消失过。她说：「包含我的朋友或国际奥委会人员在内的许多人给我发信息，但我根本不可能回答这么多信息。」

彭帅也表示：「我不知道我应该如何去弄清楚这些讯息。但如果WTA的心理学家联系不上我，认为我已经消失了，我认为这有点夸张。所以在看完这份声明后，我亲自给WTA主席西蒙 (Steve Simon) 做了回复。」

又一个强迫认罪的案例？

部分人权活动者认为，彭帅与《团队报》进行的采访是另一个中国政府进行强迫认罪的案例。人权组织保护卫士的倡议主任哈斯 (Laura Harth)告诉德国之声：「彭帅在采访时受到官员监控，而媒体也被要求提前提交采访问题，这些迹象都表明彭帅可能没办法自由说出她想说的话。然而，由于在场没有其他人，所以很难衡量实际情况。」





美国约翰-霍普金斯大学东亚研究项目的讲师吴玉婷 (Andrea Worden) 也说，中国共产党的其中一个重要战略是让一个从公众视野中消失的人，在重新出现时强调自己一切正常。她说：「中国奥委会办公厅主任出现在访谈现场，便意味着中国政府控制了整个过程。他在场是为了确保彭帅不会脱稿。」



中国维权律师滕彪也告诉德国之声，过去中国曾强迫不少律师丶维权人士和外国公民进行电视认罪，而这些人通常是在很大的压力之下，被迫去说当局让他们说的话。他说：「彭帅过去几次公开露面，都是有其他人在场，也都是由中国官媒发布，这很显然都是官方安排的。」



保护卫士的哈斯指出，虽然无法确切了解彭帅在11月消失的那几周，实际状况如何，但中国当局时常透过指定居所监视居住或家中软禁向当事人施加精神上的压力。此外，政府也可能威胁当事人的家属。她说：「即使一个人回到公众的视野中，政府仍然可能继续对她个人或对其亲人进行威胁。」



吴玉婷认为，国际社会的关注对于确保彭帅的安危至关重要，特别是如果她决定离开职业网球。她说：「WTA和其主席西蒙决定继续为彭帅发声，并要求与彭帅进行私下会面的举动，是值得赞扬的。」



哈斯强调，虽然国际关注可能迫使中国政府继续利用彭帅进行大外宣，但过去也有不少迹象显示，国际社会的持续关注能改善当事人的情况。她说：「我希望国际社会能透过彭帅的处境，关注到数万名处境与她类似的中国公民。」

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