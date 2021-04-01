法国议员公开批评德国边境封锁政策

（德国之声中文网）法德议员联合大会双主席之一的阿伦德（Christophe Arend）发表一封公开信，批评德国疫情期间的边境管理政策。周五（４月２日）一期的法国《世界报 》刊登了此信。这名法国议员写道：“新冠危机开始一年后，巴黎和柏林仍互不理解，说的仍不是同一种语言。” 他称，生活在那里的人成了阵地战受害者，而由于不能以身作则，法国和德国有可能使欧盟死亡。

最近，德国将整个法国列为新冠染疫高发区，并因此收紧了入境规则。此前， 柏林已将与德国接壤的摩泽尔（Moselle）省定义为病毒变异区，给跨境通勤者带来严重影响，因为，入境者必须接受严格测试。而在此之前，德国联邦警察只在边境地区作抽查。对德方现在的决定，法国人相当恼怒。

阿伦德本人正来自摩泽尔地区，是马克龙总统所在的 "共和国前进"（ La République en Marche）党成员。他抱怨德国的新冠测试少于法国，而且，两个合作伙伴的测试政策亦不一致。例如，与德国不同，在法国，即使当事人无症状，PCR检测通常也免费，且手续简单。目前，法国每周记录的新冠测试超过300万次，在德国，数字显著要低。

阿伦德写道，每逢柏林的罗伯特-科赫研究所（Robert Koch-Institut）发布疫情通告，德国的众邻国便忐忑不安。德方与邻国们的交往方式可被视为 "不自信 "的表现。 阿伦德指出，面对大流行瘟疫，欧洲本应致力于拿出联合卫生政策，然而，德法两国的目光却投往不同方向。

凝炼／洪沙（德新社）

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