法国议会通过法案遏制快时尚发展

（德国之声中文网）法国国民议会周四（3月14日）以全票支持的表决结果通过了由执政党联盟提议的遏制快时尚的法案，将打击包括来自中国大规模生产商的低成本快时尚的市场。

法国生态转型部长贝丘（Christophe Bechu）表示，此次投票使法国成为世界上第一个“立法限制过度发展快时尚”的国家。

主要限制措施包括禁止为最廉价的纺织品做广告，以及对低价商品征收环保费。

法国市场充斥着廉价的进口服装，而一些本土品牌已经宣布破产。

该法案的提议者，执政党联盟成员地平线党（Horizons）提出的主要论点是环保问题。

“纺织业是污染最严重的行业。”地平线党议员维奥兰德（Anne-Cecile Violland）说，该行业占温室气体排放量的10%，是水的主要污染源。

她特别提到了中国在线快时尚零售商希音（Shein），认为这是密集型时装生产的典型例子。

根据该法律，法国将采用服装生产量和新系列周转速度等标准来确定什么是快时尚。

一旦该项法律生效——仍需参议院投票表决——还将发布具体的执法标准。

快时尚生产商将被要求告知消费者其产品对环境的影响。

法国计划从明年起对每件快时尚产品征收5欧元（5.45美元）的生态足迹附加费，到2030年将增至10欧元。但附加费不能超过商品标价的50%。

维奥兰德说，收费所得将用于补贴可持续服装生产商，使他们更容易参与竞争。

一项限制快时尚广告的措施也获得了批准，但保守派议员韦莫雷尔-马克斯（Antoine Vermorel-Marques）表示，“禁止纺织品广告，尤其是时装广告，意味着时尚的终结。”

左翼和绿党议员提出一项倡议，在新法中纳入对违规生产商的最低处罚、进口配额和更严格的行业工作场所标准，但遭到否决。

由于路易威登（Louis Vuitton）、香奈儿（Chanel）、爱马仕（Hermes）、迪奥（Dior）和卡地亚（Cartier）等全球领先的奢侈品牌的存在，高端时装成为法国经济的基石。

但法国的低端时尚业已被欧洲竞争对手Zara、H&M以及最近兴起的中国希音（Shein）和拼多多（Temu）取代。

(法新社）

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