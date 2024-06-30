法国议会选举：极右派国民联盟居于领先

周日，法国本土举行议会选举首轮投票。出口民调显示，极右派的国民联盟取得约34%票数，有望赢得第一轮。第二轮投票下周末登场；法国总统马克龙及其他中间及左翼势力，正考虑建立同盟，阻止国民联盟获绝对多数。

（德国之声中文网）根据民调机构益普索塔兰（Ipsos Talan）周日（6月30日）在投票结束之后的初步预测，法国议会选举首轮投票，极右派的国民联盟（RN）赢得约34%的票数，居于领先地位；新左派联盟—新人民阵线（NPF）以28.1%居次；法国总统马克龙（Emmanuel Macron）领导的“共同”党团（Ensemble）位居第三，约有20.3%得票率。

这次选举的投票率跟2022年相比大幅增长；截至30日下午5时为止，投票率已达59.39%，2022年的同一时间仅有39.4%。益普索公司的研究总监加勒（Mathieu Gallard）在社交媒体平台X上指出，这是自1986年以来法国最高的投票率。

马克龙表示，第一轮投票率高，说明了这次选举的重要性，也显示民众盼望能够“厘清政治局势”。

面对极右派势力进逼，马克龙呼吁选民在下周日（7月7日）的第二轮投票时，阻挡极右派拿下胜利。他透过声明表示，“现在是时候针对第二轮投票，建立一个广泛、明显的民主共和同盟”，以对抗极右派。

法国极右派领袖勒庞（Marine Le Pen）则说，希望选民能带领该党在议会获得绝对多数。她称要“避免国家落入左派手中”，而第二轮投票更具决定性。

若国民联盟取得绝对多数席次，该党主席巴尔德拉（Jordan Bardella）可望成为新任法国总理，而这将使法国议会自二战结束以来，首次处于极右翼势力的控制之下。但若该党未能拿下绝对多数，那么马克龙很可能寻求其他中间派与左翼政党合作，推动成立联合政府。

极右翼的国民联盟在民调中领先 图像来源: Delphine Mayeur/AFP

数千人上街抗议极右派

眼看极右派在首轮投票占优势，许多民众聚集在巴黎的共和广场抗议。一名抗争者向美联社形容，法国正在“走向极端”。

念政治学的19岁学生费佛海奥（Cynthia Fefoheio）说：“人们不明白的是，这会影响我们很多很多年……现在的法国，仇恨不断增长，不再有团结与同盟。”

23岁的公职人员关德尔（Daniel Gwendal）表示，希望“右派和左派联合起来”，创造一个广泛的阵线对抗极右派。

30日首轮投票初步结果由国民联盟领先，引发法国民众上街示威。图为西部城市南特（Nantes）的抗争，标语上写著“我们从投票箱得不到的，就要到街上争取”。 图像来源: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Getty Images

欧洲“向右转”

当地时间周日早8点，法国各地的投票站开门迎接选民，投票持续至18点，部分大城市的投票站至20点。在周六，法国的海外领地已经提早投票。

马克龙领导的执政党在6月初的欧洲议会选举中惨败于国民联盟后，马克龙出人意料地宣布解散国民议会，提前举行议会选举。

马克龙希望法国民众在本国议会选举中会有不同于对欧洲议会的选择，因而让其领导的自由派阵营保持议会多数。

他当时呼吁中间派团结起来，一起对抗“宣扬排外”的极右翼以及极左翼。“我希望，在投票的那一刻，所有头脑理智，能够拒绝极端主义的人们都能团结起来。”

马克龙：以欧洲人的姿态行动起来 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法国会有一位极右翼总理吗？

此次议会选举结果不会对马克龙的执政地位产生直接影响，他的总统任期将持续至2027年。马克龙表示不会在任期结束前下台，即使他必须与一位与自己理念截然不同的总理抗衡。

国民联盟目前拥有88个席位。该联盟反移民、反欧盟，并与俄罗斯有政治和经济联系。主席巴尔德拉曾表示，如果当选为总理，他不会允许法国向乌克兰运送可打击俄罗斯境内目标的导弹，更不会向冲突地区派遣军队，而马克龙曾提出过这一想法。

按照法国的政治体制，总理负责国内立法，而总统则是军队首脑，并负责外交政策的决策。

周日举行的国民议会第一轮投票中，若没有党派获得半数以上选票， 得票率12.5%以上的党派将在7月7日参加第二轮选举，得票最多者获胜。

此次提前选举被一些分析人士视为马克龙的一场“豪赌” 图像来源: LUDOVIC MARIN/AFP

（综合报道）

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